Сотрудник работает с марта, а оформить решили только сейчас: что делать бухгалтеру и кадровику

Можно ли принять сотрудника задним числом

Сначала нужно выяснить, действительно ли человек работал у ИП с 1 марта.

Если он выполнял обязанности с ведома работодателя, трудовые отношения уже возникли. Даже без подписанного договора. Работодатель должен был оформить его в течение трех рабочих дней после допуска к работе.

То есть сейчас речь идет не о приеме задним числом, а об оформлении уже существующих отношений.

Но ставить на договоре мартовскую дату подписания нельзя. Это будет документ, составленный задним числом. Безопаснее подписать договор текущей датой и указать в нем, что сотрудник фактически приступил к работе 1 марта 2026 года.

Если же человек в марте не работал, придумывать прошлую дату приема нельзя.