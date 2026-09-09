Сотрудник работает с марта, а оформить решили только сейчас: что делать бухгалтеру и кадровику

Можно ли принять сотрудника задним числом
Сначала нужно выяснить, действительно ли человек работал у ИП с 1 марта.
Если он выполнял обязанности с ведома работодателя, трудовые отношения уже возникли. Даже без подписанного договора. Работодатель должен был оформить его в течение трех рабочих дней после допуска к работе.
То есть сейчас речь идет не о приеме задним числом, а об оформлении уже существующих отношений.
Но ставить на договоре мартовскую дату подписания нельзя. Это будет документ, составленный задним числом. Безопаснее подписать договор текущей датой и указать в нем, что сотрудник фактически приступил к работе 1 марта 2026 года.
Если же человек в марте не работал, придумывать прошлую дату приема нельзя.
Одного трудового договора недостаточно
Допустим, сотрудника оформляют в сентябре, но он работает с марта. Тогда бухгалтеру и кадровику придется восстановить всю цепочку.
Начислить зарплату с марта
Нужно поднять табели, определить фактически отработанное время и начислить зарплату за каждый месяц.
Если деньги сотруднику уже выдавали неофициально, необходимо разобраться, можно ли подтвердить эти выплаты. Простого утверждения «мы ему все платили наличными» при проверке может оказаться недостаточно.
За задержку зарплаты работнику полагается денежная компенсация по ст. 236 ТК РФ.
Рассчитать НДФЛ и страховые взносы
На зарплату за прошлые месяцы придется начислить страховые взносы. Также нужно пересчитать НДФЛ с учетом того, когда доход фактически выплачивался.
Если возникла недоимка, дополнительно начислят пени. Штраф за неуплату взносов может составить 20% от недоимки, а при доказанном умысле — 40%. За неудержание или неперечисление НДФЛ налоговому агенту грозит штраф 20% от суммы налога.
Сдать опоздавшую ЕФС-1
Сведения о приеме в подразделе 1.1 ЕФС-1 нужно подавать не позднее следующего рабочего дня после оформления приема.
За опоздание возможны:
финансовая санкция — 500 рублей за сотрудника;
административный штраф для ИП — от 300 до 500 рублей.
Отчет лучше отправить сразу, не ожидая требования СФР.
Исправить налоговую отчетность
Если из-за неоформленного сотрудника в отчетах не было его зарплаты и взносов, могут потребоваться:
РСВ за I квартал и полугодие;
6-НДФЛ за соответствующие периоды;
персонифицированные сведения за каждый месяц;
раздел 2 ЕФС-1 по взносам на травматизм.
Если отчеты уже сдавали, понадобятся корректировки. Если ИП отчитывался как работодатель впервые, ситуация может быть еще сложнее: нужно проверить регистрацию, сроки и состав всей отчетности.
Важно: подраздел 1.2 ЕФС-1 о страховом стаже сдается по итогам года. В сентябре 2026 года срок отчета за 2026 год еще не наступил, поэтому штрафа за его непредставление пока нет.
Какой штраф грозит самому ИП
За уклонение от оформления трудового договора ИП могут оштрафовать на сумму от 5 000 до 10 000 рублей. За повторное нарушение — от 30 000 до 40 000 рублей. Размеры установлены ч. 4 и 5 ст. 5.27 КоАП РФ.
Но этот штраф может оказаться далеко не самой крупной потерей. К нему добавятся налоги, взносы, пени, компенсация работнику и санкции за отчетность.
Что делать прямо сейчас
Последовательность такая:
Зафиксировать реальную дату начала работы.
Подписать трудовой договор текущей датой.
Восстановить табели и кадровые документы.
Начислить зарплату и компенсацию за ее задержку.
Пересчитать НДФЛ и страховые взносы.
Подать ЕФС-1.
Сдать или скорректировать РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения и раздел 2 ЕФС-1.
Погасить недоимку и пени.
Чем раньше работодатель сам исправит нарушение, тем меньше риск, что первым вопрос задаст сотрудник, СФР, налоговая или трудовая инспекция.
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