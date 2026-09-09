Переход на АУСН в середине года: чек-лист бухгалтера

Рассмотрим пример, ООО применяло УСН до 31 августа 2026 года, а с 1 сентября выбрало АУСН.
Запланируйте декларацию по УСН
Организация отчитывается до 25 марта 2027 года, ИП — до 25 апреля. В документ включают показатели с января по август и ставят код периода 34.
Код 95 при добровольной смене УСН на автоупрощёнку не используют. Это следует из письма ФНС от 26.02.2026 № ЕА-36-3/1467@.
Поскольку декларацию предстоит отправить спустя несколько месяцев, внесите срок в календарь заранее.
Разберите пограничные сделки
Отдельного внимания требуют ситуации, когда даты оплаты и исполнения договора относятся к разным системам:
аванс получен в августе, отгрузка состоялась в сентябре;
товар поступил до смены порядка учета, а деньги перечислены позднее;
покупатель оформил возврат в следующем месяце;
маркетплейс перечислил выручку за август уже в сентябре.
Для таких случаев удобно создать реестр с датами, суммами и основанием их признания. Он поможет исключить задвоение и пригодится при запросе инспекции.
Завершите работу в 1С
До изменения настроек программы следует закрыть август, сформировать КУДиР и сохранить расшифровки для будущей декларации.
Дополнительно разберите:
полученные и выданные авансы;
непроданные товары;
неиспользованные материалы;
задолженность перед контрагентами;
непризнанные затраты;
остаточную стоимость основных средств.
После этого установите в учетной политике 1С дату начала применения новой системы. Устаревшую конфигурацию лучше обновить: ранние версии могут некорректно обрабатывать смену налогообложения с произвольного месяца.
Закройте обязанности работодателя
За время применения УСН необходимо представить положенные формы и рассчитаться по страховым взносам.
После начала работы на автоупрощёнке большинство привычных зарплатных отчетов отменяется. Информация о выплатах передается через уполномоченный банк либо личный кабинет.
Особого внимания требуют отпускные, больничные, премии и перерасчеты, начисленные до 1 сентября, но выплаченные позднее.
Настройте банковскую разметку
Банк делит движения по счету на облагаемые поступления, учитываемые затраты и суммы, не влияющие на расчет.
Автоматическая классификация может оказаться неверной. Риск возникает при переводах между своими счетами, возврате займа, внесении средств владельцем, обеспечительных платежах и возвратах от поставщиков.
В первое время банковскую ленту желательно просматривать каждые несколько дней. За исправление отметок должен отвечать конкретный сотрудник.
Исключите задвоение выручки
Сведения о продажах поступают инспекции от кредитной организации и онлайн-кассы. При оплате картой один расчет отражается сначала в чеке, а затем в эквайринговом платеже.
Сопоставьте кассовые документы, отчеты ОФД, эквайринг и выписку. Также убедитесь, что внесение ранее оприходованной наличной выручки не увеличило базу повторно.
Сверьте данные маркетплейсов
Сумма, перечисленная торговой площадкой, обычно отличается от стоимости проданных товаров.
Доход продавца включает выручку до удержания комиссии. Вознаграждение посредника учитывают отдельно: при объекте «доходы минус расходы» оно способно уменьшить базу.
Сопоставьте отчет площадки, продажи, логистику, удержания, возвраты, компенсации и фактически полученные деньги. Отчеты, охватывающие август и сентябрь, разберите построчно.
Сделайте контрольный расчет
Полученную от инспекции сумму следует сравнить с собственными данными. Для этого подойдет 1С или отдельный регистр.
Расхождение часто возникает из-за двойного отражения выручки, ошибочной банковской отметки либо пропущенного возврата. Для объекта «доходы минус расходы» дополнительно учитывают минимальный платеж.
Сообщите об ошибке
Сначала определите источник проблемы. Неверную категорию платежа исправляют через банк, неточность в личном кабинете предусмотренным там способом.
К пояснению или возражению можно приложить выписку, первичные документы, отчет посредника и собственный расчет. Начинать разбирательство лучше до наступления срока перечисления денег в бюджет.
Контролируйте ограничения
Соответствие требованиям оценивают постоянно. Следите за выручкой, численностью сотрудников, стоимостью основных средств, составом участников, видами деятельности и способом выплаты зарплаты.
Нарушение хотя бы одного условия может привести к утрате права на спецрежим с начала соответствующего месяца. Тогда учет придется восстанавливать уже по другим правилам.
Главное
Автоматика видит отдельные платежи и кассовые чеки, но не понимает хозяйственную ситуацию целиком. Бухгалтер по-прежнему связывает документы, деньги и сроки, находит расхождения и доказывает правильность расчета.
Эти задачи подробно рассматривают на курсе «Бухгалтер на АУСН — 2026»: от выбора системы и настройки 1С до работы с маркетплейсами, взаимодействия с банком, сверки начислений и действий при утрате права на автоупрощенку.