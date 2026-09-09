Переход на АУСН в середине года: чек-лист бухгалтера

Запланируйте декларацию по УСН

Организация отчитывается до 25 марта 2027 года, ИП — до 25 апреля. В документ включают показатели с января по август и ставят код периода 34.

Код 95 при добровольной смене УСН на автоупрощёнку не используют. Это следует из письма ФНС от 26.02.2026 № ЕА-36-3/1467@.

Поскольку декларацию предстоит отправить спустя несколько месяцев, внесите срок в календарь заранее.