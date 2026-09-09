Нас переведут на цифровые рубли?
Без согласия — нет.
С 1 сентября 2026 года крупные банки должны предоставить клиентам доступ к цифровому рублю, а часть бизнеса принимать его от покупателей. Обязательной выплаты зарплаты в цифровых рублях закон не вводит.
Работодатель не может сам открыть сотруднику цифровой кошелек. Это делает только его владелец через приложение подключенного банка. Для получения зарплаты потребуется заявление работника и договоренность с работодателем.
Нужно ли писать заявление об отказе?
Нет. Если сотрудник не открывал цифровой кошелек и не просил перечислять туда зарплату, ничего не изменится.
Обращаться в банк или МФЦ тоже не нужно. Поэтому найденный в интернете «бланк отказа от цифрового рубля» можно закрыть вместе со страницей, на которой его предлагают скачать.
Даже приказ директора не позволяет перевести всю компанию на цифровую зарплату. Работник вправе оставить прежний способ получения денег.
Есть ли выгода для сотрудника?
Пока небольшая.
На остаток в цифровом кошельке не начисляются проценты, кешбэк от Банка России не предусмотрен. Снять цифровые рубли в банкомате напрямую тоже нельзя: сначала их нужно перевести на обычный банковский счет.
Зато кошелек не привязан к конкретному коммерческому банку. Доступ к нему можно получить через приложение любого банка участника платформы. Цифровыми рублями можно оплачивать товары, переводить их другим людям или обменивать на обычные безналичные рубли один к одному.
Можно ли ограничить расходы?
Обычная зарплата после зачисления в цифровой кошелек не становится окрашенной. Работодатель или государство не определяют, где сотруднику разрешено ее потратить.
При этом операции не анонимны. Они проходят через платформу Банка России и подпадают под финансовый контроль, как обычные банковские переводы.
Что будет при техническом сбое?
Деньги не исчезнут, сведения о счете хранятся на платформе Банка России.
Для работодателя риск в другом. Сбой не отменяет срок выплаты зарплаты, а за задержку придется начислить компенсацию. Поэтому с сотрудником лучше заранее согласовать резервный вариант — перевод на обычный банковский счет.
Что оформить бухгалтерии?
В Трудовом кодексе пока нет отдельного порядка выплаты цифровой зарплаты. Поэтому безопаснее подготовить три документа:
положение об оплате труда с новым способом выплаты;
заявление сотрудника;
дополнительное соглашение к трудовому договору.
В заявлении нужно указать счет цифрового рубля, дату перехода и банковские реквизиты на случай сбоя.
Пример:
Прошу с ___ ______ 2026 года перечислять заработную плату на мой счет цифрового рубля по реквизитам ________. При технической невозможности перевода прошу перечислить выплату на банковский счет ________.
Формат зарплатного реестра и необходимые реквизиты следует уточнить в банке, через который компания подключена к платформе.
Выгодно ли это работодателю?
До конца 2026 года перечисление зарплаты в цифровых рублях для организаций бесплатно.
С 2027 года тариф составит 1 рубль за каждое исполненное распоряжение, но не менее 15 рублей за реестр. Это может быть дешевле зарплатного проекта, но экономия не дает права переводить работников без их согласия.
Готовый ответ сотрудникам
Компания не переводит работников на цифровые рубли автоматически. Получать такую зарплату можно только добровольно после открытия цифрового кошелька и подачи заявления работодателю. Писать отказ не требуется. Если вы хотите сохранить прежний способ выплаты, ничего делать не нужно.
Цифровой рубль не исправит ошибку в зарплате
Можно правильно оформить заявление и вовремя отправить реестр. Но если бухгалтер неверно рассчитал отпускные, больничный, премию, переработку или НДФЛ, новая платформа доставит сотруднику ошибочную сумму так же быстро, как обычный банк.
Обычно проблема начинается раньше: неверно оформлен сотрудник, пропущен документ, не настроено начисление или неправильно выбран расчетный период. На курсе Клерк.Школы «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» весь зарплатный участок разобран по шагам — от приема сотрудника до начислений, налогов, отпускных, больничных и увольнения. Чтобы понимать не только, куда нажать в 1С, но и почему программа получила именно такую сумму.
много белых пятен в работе с цифровым рублем. Нужно ждать практику и разъяснения.
Вот туплю, походу, если у работодателя нет цифрового счета, он просто со своего самого обыкновенного счета перечисляет на цифровой счет сотрудника зарплату, если тот (не дай боже) принес соответствующее заявление? Или придётся из-за такого продвинутого открывать этот самый цифровой счет?