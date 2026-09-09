Нас переведут на цифровые рубли?

Без согласия — нет.

С 1 сентября 2026 года крупные банки должны предоставить клиентам доступ к цифровому рублю, а часть бизнеса принимать его от покупателей. Обязательной выплаты зарплаты в цифровых рублях закон не вводит.

Работодатель не может сам открыть сотруднику цифровой кошелек. Это делает только его владелец через приложение подключенного банка. Для получения зарплаты потребуется заявление работника и договоренность с работодателем.