Товар могут не пропустить в Россию: что бухгалтеру нужно знать о ВЭД в 2026 году

Работа с экспортом и импортом давно перестала быть редкостью для обычного бухгалтера. Компании закупают товары в Китае и странах ЕАЭС, продают продукцию за рубеж и привлекают иностранных исполнителей. Разбираться в особенностях ВЭД часто приходится уже после заключения сделки, когда изменить договор, платежные документы или схему поставки сложно и дорого.

Что изменилось в ВЭД в 2026 году

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС выросла с 20 до 22%. Экспорт по-прежнему облагается по ставке 0%, но право на нее нужно подтвердить.

При экспорте за пределы ЕАЭС в налоговую направляют электронный реестр сведений из таможенных деклараций и документов, подтверждающих вывоз товаров.

При поставках в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию нулевую ставку подтверждают электронным реестром заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Договор и остальные документы необходимо хранить: налоговая вправе их запросить.

На подтверждение нулевой ставки отводится 180 календарных дней. Если документы вовремя не собраны, НДС начисляют по ставке, действовавшей для соответствующего товара на дату отгрузки. После подтверждения экспорта ранее начисленный налог можно принять к вычету в установленном порядке.

Еще одно важное изменение 2026 года — запуск СПОТ, системы подтверждения ожидания поставки товаров. Она применяется при ввозе товаров в Россию из стран ЕАЭС автомобильным транспортом, кроме предусмотренных законом исключений.

Обычно участник поставки должен не позднее чем за два календарных дня до предполагаемого ввоза:

оформить документ о предстоящей поставке — ДОПП;

внести обеспечительный платеж в размере предполагаемых НДС и акцизов;

получить QR-код;

передать QR-код перевозчику.

В полном объеме требования СПОТ, включая обеспечительный платеж, действуют с 1 июля 2026 года. При отсутствии ДОПП или QR-кода товар могут не допустить к ввозу в Россию.

Для поставок из Беларуси действует особый переходный порядок. До 31 октября 2026 года обеспечительный платеж можно не вносить, если товар:

ввозится через российско-белорусский участок государственной границы;

поставляется организацией или ИП, зарегистрированными в Беларуси.

При этом ДОПП и QR-код все равно необходимы.

Добавьте сюда прослеживаемость товаров, валютный контроль, курсовые разницы и особый порядок определения НДС по иностранным работам и услугам — и становится понятно, почему ВЭД перестает быть узкой бухгалтерской специализацией.

Где чаще всего возникают ошибки

Не подтвердили нулевую ставку НДС в течение 180 дней. Приходится начислять налог, сдавать декларацию, а затем корректировать учет после получения документов.

Перепутали поставки внутри ЕАЭС и экспорт в третьи страны. Для них различаются документы, отчетность и порядок подтверждения ставки 0%.

Неверно рассчитали НДС при импорте из ЕАЭС. Налог уплачивает российский импортер, а оформление отличается от ввоза товаров из Китая и других стран, не входящих в ЕАЭС.

Не учли требования СПОТ. Ошибка в ДОПП, отсутствие обеспечительного платежа или QR-кода могут задержать поставку.

Не проверили код ТН ВЭД и прослеживаемость товара. Ошибка может повлиять на пошлину, ставку НДС, разрешительные документы, счета-фактуры и отчетность.

Неправильно учли валютную операцию. Ошибки в определении курса или даты пересчета искажают одновременно бухгалтерский и налоговый учет.

Большинство проблем возникает не при заполнении декларации, а раньше — на этапе согласования договора, выбора условий поставки и подготовки платежа.

Что проверить до заключения сделки

До подписания внешнеэкономического контракта бухгалтеру стоит выяснить:

входит ли страна контрагента в ЕАЭС;

кто отвечает за перевозку, страхование и таможенное оформление;

какие условия Incoterms указаны в договоре;

правильно ли определен код ТН ВЭД;

применяются ли к товару пошлины, ограничения, маркировка или прослеживаемость;

распространяется ли на поставку СПОТ;

кто оформляет ДОПП и вносит обеспечительный платеж;

какая ставка НДС применяется;

какие документы потребуются для подтверждения экспорта;

нужно ли ставить контракт на учет в банке;

на какую дату пересчитывать валютную стоимость.

Такую проверку лучше провести до оплаты. После отправки денег или прибытия машины к границе исправлять условия будет значительно сложнее.

Как разобраться в ВЭД системно

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Чему научится бухгалтер

После обучения бухгалтер сможет:

проверять условия внешнеэкономических контрактов;

различать торговлю внутри ЕАЭС и сделки с третьими странами;

рассчитывать НДС и таможенные платежи;

подтверждать ставку НДС 0% при экспорте;

работать с сервисом ФНС «Офис экспортера»;

учитывать импортные товары и принимать ввозной НДС к вычету;

рассчитывать курсовые разницы;

оформлять операции с прослеживаемыми товарами;

работать с ДОПП, обеспечительными платежами и QR-кодами в СПОТ;

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