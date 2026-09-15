Экспорт без ошибок: как подтвердить НДС 0%, заполнить декларацию и провести сделку в 1С

Сначала определите страну назначения

Для поставок за пределы ЕАЭС товар помещают под таможенную процедуру экспорта. При торговле с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией таможенного декларирования обычно нет. Факт ввоза подтверждает покупатель в своей стране.

От направления зависят комплект бумаг и дата начала 180-дневного срока. Поэтому маршрут и условия поставки следует проверить еще до оформления реализации.