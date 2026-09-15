Экспорт без ошибок: как подтвердить НДС 0%, заполнить декларацию и провести сделку в 1С

При основной ставке 22% сумма может достигнуть 1,1 млн рублей — если договорная цена указана без налога. Если 5 млн рублей — окончательная стоимость, расчет будет другим: 5 млн × 22/122 = 901 639 рублей.
Сначала определите страну назначения
Для поставок за пределы ЕАЭС товар помещают под таможенную процедуру экспорта. При торговле с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией таможенного декларирования обычно нет. Факт ввоза подтверждает покупатель в своей стране.
От направления зависят комплект бумаг и дата начала 180-дневного срока. Поэтому маршрут и условия поставки следует проверить еще до оформления реализации.
Как считать 180 дней
Срок составляет 180 календарных дней:
за пределы ЕАЭС — со дня помещения товара под таможенную процедуру экспорта;
в государство ЕАЭС — со дня отгрузки.
Пример, таможенная процедура открыта 15 февраля. Последний день для представления подтверждения — 14 августа. Если к этому моменту комплект не собран, начисление нужно показать в отчётности за III квартал.
Не стоит откладывать сбор сведений. Они поступают от контрагента, перевозчика и таможни, а на исправление расхождений потребуется время.
Основные правила закреплены в статье 165 НК РФ и приведены в разъяснении ФНС.
Поставка за пределы ЕАЭС
В общем случае в инспекцию направляют электронный реестр. В него включают сведения:
из декларации на товары;
внешнеторгового контракта;
посреднического договора, если в сделке участвует комиссионер или агент.
Файл можно подготовить в учетной программе, «Налогоплательщике ЮЛ» либо «Офисе экспортера».
ИФНС сопоставит полученную информацию с данными таможни. Если обнаружатся расхождения или сведений окажется недостаточно, инспекторы вправе запросить дополнительные материалы.
Единого набора для всех случаев нет. Он зависит от вида транспорта, способа вывоза, товара и участия посредников.
Поставка в ЕАЭС
Продавцу понадобятся:
договор с покупателем;
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа другой страны либо электронный перечень таких заявлений;
транспортные, товаросопроводительные и иные документы — когда они предусмотрены правилами или запрошены инспекцией.
Заявление оформляет покупатель после ввоза продукции и уплаты косвенного налога. Лучше заранее закрепить в договоре срок передачи его реквизитов российскому продавцу.
При взаимной торговле также сдают статистическую форму в ФТС. Это нужно сделать не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем перехода права собственности. Он не всегда совпадает с отгрузкой — ориентироваться следует на условия договора. Подробности опубликованы на сайте ФТС.
В каком квартале показать операцию
Специальной декларации для внешней торговли нет. Используется обычная форма по НДС:
раздел 4 заполняют после сбора полного комплекта;
раздел 6 — когда установленный срок закончился, а обоснование ставки еще не готово.
Подтвержденную поставку отражают за тот квартал, в котором собраны все необходимые сведения. Включать ее в раздел 4 сразу в периоде отгрузки нельзя, если нужного комплекта пока нет.
Вместе с отчетностью направляют предусмотренные статьей 165 НК РФ реестры или документы. Перед отправкой нужно сверить номера контрактов, деклараций на товары, заявлений о ввозе, даты и суммы. Даже техническое расхождение может стать причиной требования.
Валютная выручка
Для расчета НДС стоимость в иностранной валюте переводят в рубли по курсу Банка России на дату отгрузки.
В бухгалтерском и налоговом учете дополнительно учитывают порядок расчетов:
задолженность покупателя переоценивают на отчетные даты и при погашении;
курсовые разницы включают в доходы или расходы;
полученный аванс фиксируют в рублях по курсу на день поступления и больше не переоценивают;
при частичной предоплате выручку рассчитывают по соответствующим частям.
Бухгалтеру нужно контролировать дату реализации, поступление денег и момент перехода права собственности.
Проведение в «1С:Бухгалтерии 8»
Названия команд могут отличаться в зависимости от релиза и настроек базы. Общая последовательность такая:
Включить учет внешнеэкономических и валютных операций.
При необходимости настроить раздельный учет входного НДС.
Создать карточку иностранного контрагента, договор и валютный банковский счет.
Оформить реализацию со ставкой 0%.
Для вывоза за пределы союза указать сведения декларации на товары.
Провести поступление оплаты, продажу валюты и курсовые разницы.
После получения всего комплекта выполнить операцию «Подтверждение нулевой ставки НДС».
Сформировать электронный реестр.
Выполнить регламентные операции и проверить отчетность.
Перед отправкой следует сопоставить реализацию, счет-фактуру, контракт, сведения таможни или заявление о ввозе, реестр и обороты по счетам учета.
Работать лучше в актуальном релизе программы: формы отчетности и электронных реестров меняются вместе с законодательством.
Если срок пропущен
Компания должна:
Рассчитать налог по ставке, которая действовала бы при продаже такого товара в России: как правило, 10% или 22%.
Включить сумму в раздел 6 за квартал, когда закончились 180 дней.
Перечислить налог и рассчитать пени, если возникла просрочка.
Продолжить собирать недостающие сведения.
Право на льготный порядок при этом не исчезает. Когда комплект будет готов, компания сможет обосновать применение 0% и учесть ранее начисленную сумму по правилам НК РФ. Порядок действий зависит от квартала первоначального начисления и даты последующего подтверждения.
Подробнее об этом в разборе Клерка «Что делать, если экспорт не подтверждён в установленный срок».
Что проверить перед сдачей
страну назначения и применимый порядок;
начало и окончание 180-дневного периода;
комплект сведений для ИФНС;
реквизиты, даты и суммы;
наличие заявления о ввозе при торговле внутри ЕАЭС;
момент перехода права собственности;
отправку статистической формы;
пересчёт валютной выручки, авансы и курсовые разницы;
выполнение нужной операции в 1С;
раздел, в который попала реализация.
Практика на курсе
На курсе «Экспорт: от документов, оплаты до учета и налогов» показан весь процесс: оформление сделки, применение ставки 0%, валютные расчеты, заполнение отчетности и работа в «1С:Бухгалтерии 8.3».
Курс входит в подписку Клерк Школа. Уроки доступны в записи, поэтому к ним можно возвращаться при работе с реальной поставкой.
Начать обучение по экспорту в Клерк Школе.