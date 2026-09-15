Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Консультант + мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Клерк.Школа
ВЭД
Читать 4 мин
Экспорт без ошибок: как подтвердить НДС 0%, заполнить декларацию и провести сделку в 1С

Экспорт без ошибок: как подтвердить НДС 0%, заполнить декларацию и провести сделку в 1С

Компания продала иностранному покупателю товар за 5 млн рублей. Если за 180 дней не подтвердить право на нулевую ставку, придется начислить налог, показать операцию в разделе 6 декларации и, возможно, заплатить пени. Расскажем, как оформить поставку, собрать подтверждение и отразить все в 1С.

388 просмотров23 открытия

При основной ставке 22% сумма может достигнуть 1,1 млн рублей — если договорная цена указана без налога. Если 5 млн рублей — окончательная стоимость, расчет будет другим: 5 млн × 22/122 = 901 639 рублей.

Сначала определите страну назначения

Для поставок за пределы ЕАЭС товар помещают под таможенную процедуру экспорта. При торговле с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией таможенного декларирования обычно нет. Факт ввоза подтверждает покупатель в своей стране.

От направления зависят комплект бумаг и дата начала 180-дневного срока. Поэтому маршрут и условия поставки следует проверить еще до оформления реализации.

Как считать 180 дней

Срок составляет 180 календарных дней:

  • за пределы ЕАЭС — со дня помещения товара под таможенную процедуру экспорта;

  • в государство ЕАЭС — со дня отгрузки.

Пример, таможенная процедура открыта 15 февраля. Последний день для представления подтверждения — 14 августа. Если к этому моменту комплект не собран, начисление нужно показать в отчётности за III квартал.

Не стоит откладывать сбор сведений. Они поступают от контрагента, перевозчика и таможни, а на исправление расхождений потребуется время.

Основные правила закреплены в статье 165 НК РФ и приведены в разъяснении ФНС.

Поставка за пределы ЕАЭС

В общем случае в инспекцию направляют электронный реестр. В него включают сведения:

  • из декларации на товары;

  • внешнеторгового контракта;

  • посреднического договора, если в сделке участвует комиссионер или агент.

Файл можно подготовить в учетной программе, «Налогоплательщике ЮЛ» либо «Офисе экспортера».

ИФНС сопоставит полученную информацию с данными таможни. Если обнаружатся расхождения или сведений окажется недостаточно, инспекторы вправе запросить дополнительные материалы.

Единого набора для всех случаев нет. Он зависит от вида транспорта, способа вывоза, товара и участия посредников.

Поставка в ЕАЭС

Продавцу понадобятся:

  • договор с покупателем;

  • заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа другой страны либо электронный перечень таких заявлений;

  • транспортные, товаросопроводительные и иные документы — когда они предусмотрены правилами или запрошены инспекцией.

Заявление оформляет покупатель после ввоза продукции и уплаты косвенного налога. Лучше заранее закрепить в договоре срок передачи его реквизитов российскому продавцу.

При взаимной торговле также сдают статистическую форму в ФТС. Это нужно сделать не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем перехода права собственности. Он не всегда совпадает с отгрузкой — ориентироваться следует на условия договора. Подробности опубликованы на сайте ФТС.

В каком квартале показать операцию

Специальной декларации для внешней торговли нет. Используется обычная форма по НДС:

  • раздел 4 заполняют после сбора полного комплекта;

  • раздел 6 — когда установленный срок закончился, а обоснование ставки еще не готово.

Подтвержденную поставку отражают за тот квартал, в котором собраны все необходимые сведения. Включать ее в раздел 4 сразу в периоде отгрузки нельзя, если нужного комплекта пока нет.

Вместе с отчетностью направляют предусмотренные статьей 165 НК РФ реестры или документы. Перед отправкой нужно сверить номера контрактов, деклараций на товары, заявлений о ввозе, даты и суммы. Даже техническое расхождение может стать причиной требования.

Валютная выручка

Для расчета НДС стоимость в иностранной валюте переводят в рубли по курсу Банка России на дату отгрузки.

В бухгалтерском и налоговом учете дополнительно учитывают порядок расчетов:

  • задолженность покупателя переоценивают на отчетные даты и при погашении;

  • курсовые разницы включают в доходы или расходы;

  • полученный аванс фиксируют в рублях по курсу на день поступления и больше не переоценивают;

  • при частичной предоплате выручку рассчитывают по соответствующим частям.

Бухгалтеру нужно контролировать дату реализации, поступление денег и момент перехода права собственности.

Проведение в «1С:Бухгалтерии 8»

Названия команд могут отличаться в зависимости от релиза и настроек базы. Общая последовательность такая:

  1. Включить учет внешнеэкономических и валютных операций.

  2. При необходимости настроить раздельный учет входного НДС.

  3. Создать карточку иностранного контрагента, договор и валютный банковский счет.

  4. Оформить реализацию со ставкой 0%.

  5. Для вывоза за пределы союза указать сведения декларации на товары.

  6. Провести поступление оплаты, продажу валюты и курсовые разницы.

  7. После получения всего комплекта выполнить операцию «Подтверждение нулевой ставки НДС».

  8. Сформировать электронный реестр.

  9. Выполнить регламентные операции и проверить отчетность.

Перед отправкой следует сопоставить реализацию, счет-фактуру, контракт, сведения таможни или заявление о ввозе, реестр и обороты по счетам учета.

Работать лучше в актуальном релизе программы: формы отчетности и электронных реестров меняются вместе с законодательством.

Если срок пропущен

Компания должна:

  1. Рассчитать налог по ставке, которая действовала бы при продаже такого товара в России: как правило, 10% или 22%.

  2. Включить сумму в раздел 6 за квартал, когда закончились 180 дней.

  3. Перечислить налог и рассчитать пени, если возникла просрочка.

  4. Продолжить собирать недостающие сведения.

Право на льготный порядок при этом не исчезает. Когда комплект будет готов, компания сможет обосновать применение 0% и учесть ранее начисленную сумму по правилам НК РФ. Порядок действий зависит от квартала первоначального начисления и даты последующего подтверждения.

Подробнее об этом в разборе Клерка «Что делать, если экспорт не подтверждён в установленный срок».

Что проверить перед сдачей

  • страну назначения и применимый порядок;

  • начало и окончание 180-дневного периода;

  • комплект сведений для ИФНС;

  • реквизиты, даты и суммы;

  • наличие заявления о ввозе при торговле внутри ЕАЭС;

  • момент перехода права собственности;

  • отправку статистической формы;

  • пересчёт валютной выручки, авансы и курсовые разницы;

  • выполнение нужной операции в 1С;

  • раздел, в который попала реализация.

Практика на курсе

На курсе «Экспорт: от документов, оплаты до учета и налогов» показан весь процесс: оформление сделки, применение ставки 0%, валютные расчеты, заполнение отчетности и работа в «1С:Бухгалтерии 8.3».

Курс входит в подписку Клерк Школа. Уроки доступны в записи, поэтому к ним можно возвращаться при работе с реальной поставкой.

Начать обучение по экспорту в Клерк Школе.

Информации об авторе

Клерк.Школа

Клерк.Школа

Годовая подписка на обучение для бухгалтеров: учитесь без ограничений по персональной траектории и быстро разбирайтесь в любых изменениях законодательства.

4 631 подписчик100 постов

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка