Новый оплачиваемый выходной с 1 сентября 2026 года: кому положен и как его оформить

Новый оплачиваемый выходной с 1 сентября 2026 года: кому положен и как оформить
С 1 сентября сотрудники, пострадавшие при чрезвычайной ситуации, вправе взять дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка. Рассказываем, при каких условиях действует эта гарантия и что нужно сделать бухгалтеру.
Кто может воспользоваться новой гарантией
Статья 186.1 ТК РФ распространяется на человека, который:
фактически живет в зоне чрезвычайной ситуации;
столкнулся с нарушением условий жизнедеятельности;
утратил имущество первой необходимости.
Все три обстоятельства должны выполняться одновременно. Одного проживания на пострадавшей территории недостаточно.
Причиной может стать наводнение, пожар, авария, опасное природное явление или другое бедствие природного либо техногенного характера.
Правило обязательно для всех организаций и ИП, у которых есть сотрудники.
Сколько дней дадут
Пострадавшему доступны две меры поддержки:
один оплачиваемый день отдыха;
до пяти календарных дней за свой счет.
Можно воспользоваться одной мерой или обеими. В последнем случае лучше оформить отдельное заявление на каждую.
Как подтверждается право
Необходимые обстоятельства устанавливает комиссия, которую создает орган местного самоуправления. Она проверяет, действительно ли гражданин проживает на пострадавшей территории, нарушены ли условия его жизни и утрачены ли вещи первой необходимости.
Постановление Правительства № 620 не содержит перечня справок и актов, которые человек обязан принести по месту работы. Для оформления достаточно заявления после того, как муниципальная комиссия установила необходимые факты.
Когда обратиться к работодателю
Подать заявление нужно в течение пяти рабочих дней со дня решения комиссии. Форма документа свободная.
После получения обращения компания обязана предоставить:
оплачиваемый день — в течение десяти календарных дней;
неоплачиваемый отпуск — в течение 20 календарных дней.
При кадровом электронном документообороте заявление разрешается направить в электронном виде. Такой способ доступен и дистанционным сотрудникам.
Что оформить кадровику
Потребуются заявление и приказ. Унифицированной формы распоряжения нет, поэтому компания разрабатывает ее самостоятельно.
Отсутствие также отражают в табеле. Специального обязательного обозначения законодательство не предусматривает. Можно ввести собственный код, например «ОВЧС», и закрепить его в локальном акте.
Код обычного нерабочего дня «В» лучше не использовать, поскольку за этот период сохраняется средняя зарплата.
Как рассчитать сумму
Расчет выполняют по статье 139 ТК РФ и постановлению Правительства от 24.04.2025 № 540.
При обычном графике применяется формула:
Средний дневной заработок = учитываемые выплаты за расчетный период / фактически отработанные дни
Результат выплачивают за один день.
Если установлен суммированный учет рабочего времени, расчет ведут исходя из средней часовой суммы. Оплате подлежат восемь часов, даже когда смена длится дольше или меньше. Такой вывод следует из пункта 8 Правил. Отдельных разъяснений Минтруда или Роструда по этой норме пока нет.
День отсутствия и начисленную за него сумму исключают при последующем исчислении среднего заработка.
НДФЛ, взносы и налоговый учет
С начисленной суммы нужно:
удержать НДФЛ;
рассчитать страховые взносы, в том числе на травматизм;
показать доход в 6-НДФЛ и РСВ.
При расчете налога на прибыль выплату и начисленные взносы можно включить в расходы при соблюдении требований статьи 252 НК РФ.
Как отразить операцию в 1С
Необходимый функционал появился в актуальных версиях «1С:ЗУП 8» и «1С:Бухгалтерии 8». Поэтому перед расчетом следует обновить программу.
Оплачиваемое отсутствие и дни за свой счет регистрируют раздельно. После оформления программа рассчитает средний заработок, НДФЛ и взносы.
Подробные инструкции, как предоставить дни отдыха пострадавшему при ЧС и как начислить выплату в программах 1С, размещены в 1С:ИТС.
Что запомнить бухгалтеру
Это отдельная трудовая гарантия, а не донорский день, отгул или часть ежегодного отпуска.
Работодатель предоставляет один оплачиваемый день после заявления сотрудника. Его право должно быть подтверждено муниципальной комиссией, а обратиться в компанию необходимо в течение пяти рабочих дней после установления соответствующих обстоятельств.
Изменения внесены Федеральным законом от 09.04.2026 № 90-ФЗ. Процедуру определяет постановление Правительства от 28.05.2026 № 620. Оно действует с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2032 года.
Кстати, о кадровом учете
В 2026 году изменились не только правила для пострадавших при ЧС. Обновились порядок заполнения ЕФС-1 и работа в 1С:ЗУП, а штрафы за отдельные нарушения воинского учета достигают 500 тыс. рублей.
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