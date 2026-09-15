Новый оплачиваемый выходной с 1 сентября 2026 года: кому положен и как его оформить

Как подтверждается право

Необходимые обстоятельства устанавливает комиссия, которую создает орган местного самоуправления. Она проверяет, действительно ли гражданин проживает на пострадавшей территории, нарушены ли условия его жизни и утрачены ли вещи первой необходимости.

Постановление Правительства № 620 не содержит перечня справок и актов, которые человек обязан принести по месту работы. Для оформления достаточно заявления после того, как муниципальная комиссия установила необходимые факты.