Досрочное уведомление по НДФЛ и взносам с 1 сентября 2026 года: кому выгодно, а кому добавит работы

С 1 сентября 2026 года работодатели могут заранее указать в одном уведомлении суммы НДФЛ и страховых взносов за несколько месяцев — вплоть до конца года. Разбираемся, кому это упростит работу, а кому добавит корректировок.

В одном уведомлении можно указать:

НДФЛ — отдельно за периоды с 1-го по 22-е и с 23-го по последнее число каждого месяца;

страховые взносы — отдельно за каждый месяц.

Например, в сентябре можно заявить суммы за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. При этом месяцы должны идти последовательно: пропустить октябрь, но указать ноябрь нельзя.

Суммы за каждый период могут различаться. Используется обычная форма уведомления КНД 1110355.

Переходить на новый порядок не обязательно. Работодатель может продолжать подавать уведомления в обычные сроки.

Что делать, если сумма изменилась

Если фактическая сумма НДФЛ или взносов оказалась больше заявленной, необходимо подать новое уведомление за соответствующий период. В нем указывают полную правильную сумму, а не только разницу. Новое уведомление заменит прежние данные.

Если фактическая сумма меньше заявленной, закон не требует обязательной корректировки. Однако ее лучше подать, указав правильную сумму. Иначе на ЕНС продолжит учитываться завышенная совокупная обязанность, а часть денег может оказаться недоступной для погашения других налогов.

Заранее перечислять на ЕНС всю сумму, указанную в уведомлении, не нужно. Деньги будут распределяться при наступлении срока уплаты за каждый период.

Кому подойдет новый порядок

Одно уведомление на несколько месяцев может быть удобно работодателям со стабильным фондом оплаты труда: фиксированными окладами, небольшим штатом и редкими премиями.

Если выплаты постоянно меняются из-за отпусков, больничных, премий, увольнений или договоров ГПХ, экономия времени может оказаться сомнительной. Бухгалтеру все равно придется контролировать фактические суммы и подавать новые уведомления.

При этом ошибка в большую сторону может временно отвлечь деньги с ЕНС, а ошибка в меньшую потребует оперативной корректировки.

Вывод: предварительное уведомление — это право, а не обязанность. Перед его использованием стоит сравнить экономию на отправке уведомлений с количеством возможных исправлений.

Основание: пункт 9 статьи 58 НК РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Освойте весь зарплатный участок в 1С:ЗУП

На курсе «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП» вы научитесь рассчитывать зарплату, НДФЛ и страховые взносы, оформлять отпуска, больничные и премии.

Отдельно разберете формирование 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1, а также сверку расчетов с налоговой. Все операции преподаватель показывает непосредственно в 1С:ЗУП.

Обучение длится три месяца. В программе — видеолекции, конспекты, практические задания, тесты, встречи и чат с преподавателем. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 академических часов.