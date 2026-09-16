ФНС выявила фальшивые телефоны и e-mail в кассовых чеках: какие штрафы

Один и тот же телефон в сотнях кассовых чеков и ни одного бумажного чека покупателям. ФНС заметила эту схему и объяснила, чем она грозит продавцу.

Продавцы подставляют в электронные чеки вымышленные контакты покупателей, чтобы не печатать бумажные. ФНС увидела такие случаи при анализе данных ККТ и предупредила о последствиях.

Речь о теге 1008 — телефон или электронный адрес покупателя. Налоговая заметила, что в чеках некоторых продавцов одни и те же номера и e-mail повторяются много раз на протяжении длительного времени. По выводу ФНС, так продавцы злоупотребляют возможностью не выдавать бумажный чек, электронный якобы отправлен, но покупатель его не получает.

Покупатель должен получить чек на бумаге и (или) в электронной форме. Отправить электронный чек можно на номер или адрес, который покупатель сообщил до расчета. Если продавец вписывает в тег 1008 заведомо ложный контакт и не печатает чек, он нарушает порядок применения ККТ.

ФНС ссылается на ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ. Санкция — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей для должностного лица и ИП, от 5 000 до 10 000 рублей для организации.

При этом одинаковый контакт в нескольких чеках сам по себе еще не означает нарушение. В письме говорится именно о заведомо недостоверных сведениях, количества повторов, после которого наступает ответственность, ФНС не установила.

Продавцам стоит проверить настройки кассы и учетной системы, не подставляется ли в тег 1008 контакт по умолчанию и печатается ли чек, если покупатель не оставил телефон или e-mail. Разобраться с оформлением чеков и другими ошибками при работе с ККТ поможет курс Клерк.Школы «Кассы — 2026, учет денежных средств и расчетных операций».