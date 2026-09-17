Учредитель купил товары до регистрации ООО: как бухгалтеру оформить покупки

Учредитель принес чеки на ноутбук, партию товара, рекламу и аренду. Все оплачено до того, как ООО появилось в ЕГРЮЛ. Можно ли вернуть ему деньги и учесть покупки в расходах?

Единого ответа нет. Сначала нужно установить, что именно перешло к обществу после регистрации: имущество, права по договору, обязательство, связанное с учреждением ООО, или вообще ничего. От этого зависит оформление и налоговый учет.

Шаг первый: разделить чеки по смыслу

Что оплатил учредитель Что проверить Возможный следующий шаг Регистрацию ООО, нотариуса, подготовку учредительных документов Связано ли обязательство именно с учреждением общества Рассмотреть одобрение действий учредителя; отдельно оценить бухгалтерский и налоговый учет Ноутбук, мебель, оборудование Кому принадлежит вещь и нужна ли она ООО Оформить передачу обществу на выбранном основании Товары, материалы Количество, стоимость, принадлежность и фактическую передачу Оформить поступление от учредителя; затем определить порядок списания Аренду Кто назван арендатором и за какой период внесен платеж Оформить отношения арендодателя с ООО на нужный период Рекламу и другие услуги Кто заказчик и когда услуга оказана Разделить услуги до и после регистрации, проверить договор и акты Кофе и другие личные покупки Есть ли документально подтвержденная связь с деятельностью ООО Не признавать расходом общества только на основании объяснения учредителя

Дата чека важна, но сама по себе ничего не решает. ООО не становится покупателем вещи или заказчиком услуги только потому, что учредитель собирался открыть бизнес.

Расходы на учреждение ООО: отдельный случай

Закон об ООО прямо регулирует обязательства, которые учредители приняли в связи с учреждением общества до его регистрации. По ним учредители отвечают солидарно. Само ООО отвечает только после одобрения их действий общим собранием участников, причем предел его ответственности — одна пятая оплаченного уставного капитала (п. 6 ст. 11 закона № 14-ФЗ).

Поэтому документы на нотариальные и регистрационные действия стоит сохранить и проверить. Но этот порядок нельзя распространять на любой ноутбук, рекламу или кофе, купленные «для будущей фирмы». Одобрение обязательства и признание налогового расхода тоже разные вопросы.

Ноутбук за 100 000 рублей: пример оформления

Учредитель купил ноутбук 1 сентября, ООО зарегистрировано 10 сентября. С 11 сентября ноутбук используют в офисе. Просто вернуть учредителю 100 000 рублей по его магазинному чеку и назвать это расходом ООО нельзя: по чеку покупателем был он.

Если общество хочет выкупить ноутбук, оформляют договор купли-продажи между физлицом и ООО, документ о передаче с идентификацией ноутбука и оплату учредителю. Его первоначальный чек помогает подтвердить историю покупки, но не заменяет договор передачи обществу. В бухучете ООО отражает приобретенный объект по применимым правилам учета активов; в налоговом учете отдельно определяет, можно ли и когда признать его стоимость. Цена 100 000 рублей сама по себе не доказывает ни рыночность сделки, ни право немедленно списать всю сумму.

Возможен и вклад в имущество ООО без выплаты учредителю. Но тогда нужно проверить устав, принять необходимое решение и оформить передачу. Для неденежного вклада условия должны соответствовать ст. 27 закона об ООО. Последствия такого варианта для налоговой стоимости актива нужно оценивать отдельно. Выбирать форму передачи задним числом ради удобной проводки не стоит.

Если ноутбук остается собственностью учредителя, а общество лишь пользуется им, нужен договор о пользовании. Это третья ситуация, и документы на покупку у физлица не превращаются в расходы ООО на приобретение ноутбука.

С товаром действует та же логика

До регистрации учредитель купил партию товара для будущего магазина. После регистрации магазин получил эту партию. Бухгалтеру нужны документы, из которых видно, как товар перешел к ООО, сколько единиц передано и по какой стоимости. Чек на покупку учредителем этого не подтверждает.

При продаже учредителем партии обществу оформляют договор и передачу товаров. На УСН «доходы минус расходы» одного поступления недостаточно для списания покупной стоимости: проверяют оплату и признание расходов по мере реализации товара (подп. 23 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Если учредитель передает товар как вклад в имущество, платежа ООО за товар нет. Нельзя одновременно оформить безвозмездное поступление и списать магазинный чек учредителя как оплату товара обществом.

Аренда и реклама: смотрим договор и период

Учредитель снял помещение на свое имя и заплатил за месяц до регистрации. ООО начало там работать позже. Арендатор не меняется автоматически в день регистрации компании. Нужно оформить отношения с арендодателем и определить, за какой период и на каком основании помещением пользовалось уже ООО. Старый платеж физлица сам по себе не дает обществу расхода на аренду.

С рекламой похожая история. Если физлицо заказало кампанию и она полностью прошла до регистрации, назвать ее услугой, оказанной ООО, нельзя. Если кампания продолжается после регистрации, проверьте возможность оформить последующее оказание услуг обществу: кто указан заказчиком в договоре и актах, можно ли выделить период после регистрации и как урегулированы расчеты. Одной фразы «реклама будущего ООО» в назначении платежа недостаточно.

Что изменилось для УСН в 2026 году

С 1 января 2026 года в п. 1 ст. 346.16 НК РФ появился подпункт 45: упрощенцы с объектом «доходы минус расходы» могут учитывать иные расходы, определяемые по правилам главы 25 НК РФ. Это расширило перечень, но не сделало расходы физлица расходами ООО.

Если ведете новое ООО на упрощенке, порядок признания расходов, учет запасов и изменения 2026 года разбирают на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

Как и прежде, нужны экономическое обоснование, подтверждающие документы и связь с деятельностью, направленной на получение дохода. Для УСН дополнительно проверяют правила признания расходов из ст. 346.17 НК РФ. На ОСНО проверяют правила главы 25 НК РФ. Если общество платит НДС, отдельно рассматривают право на вычет: чек и счет-фактура, оформленные на физлицо при его покупке до регистрации, не дают ООО вычет автоматически (ст. 171–172 НК РФ).

Для компаний на общей системе пригодится курс «Главный бухгалтер на ОСНО»: в программе есть документооборот, расчеты с учредителями, учет основных средств и запасов, НДС и налог на прибыль.

Почему не поможет один авансовый отчет

Авансовый отчет фиксирует расчеты с подотчетным лицом. Он не превращает задним числом личную покупку учредителя в покупку несуществовавшего на тот момент ООО. Прежде чем выбирать документ в учетной программе, надо понять, почему у общества возник актив или обязательство перед учредителем.

В бухучете есть важное уточнение: п. 36 Положения Минфина № 34н предписывает включать данные о фактах хозяйственной деятельности до регистрации вновь созданной организации в ее первую отчетность. Но это не означает, что любая личная покупка учредителя автоматически стала фактом хозяйственной жизни ООО. По каждому документу нужно установить его отношение к обществу и основание отражения в учете. Первый отчетный год определяется по ст. 15 закона № 402-ФЗ.

Итог для бухгалтера: по каждому чеку выясните, кто был стороной первоначальной сделки, что получило ООО, когда это произошло и каким документом оформлен переход имущества или прав. Только после этого решайте вопрос о выплате учредителю, проводках, налоговых расходах и НДС. Чек — доказательство покупки учредителя, а не готовая проводка общества.