Учредитель дал ООО беспроцентный заем наличными. Можно ли сразу выдать деньги под отчет?

Учредитель принес деньги, бухгалтер оформил заем и ПКО, директор забрал наличные под отчет. Все документы на месте, но именно в этой цепочке скрыта ошибка. Разбираем, почему деньги придется провести через банк.

Учредитель может передать ООО деньги по договору беспроцентного займа, в том числе наличными. Компания примет их в кассу по приходному кассовому ордеру. Но выдать этот заем сотруднику под отчет прямо из кассы нельзя.

Дело в источнике наличных. По общему правилу ООО расходует из кассы деньги, которые поступили туда с его банковского счета. Для некоторых поступлений есть исключения, но заем учредителя обычному ООО к ним не относится. Это прямо разъяснил Банк России.

Как поступить

Проще всего учредителю сразу перечислить заем на расчетный счет ООО. Если деньги нужны сотруднику наличными, компания снимет их со счета, внесет в кассу и выдаст под отчет.

Если учредитель уже передал наличные в кассу, порядок такой:

Оформить договор займа и приходный кассовый ордер. Сдать полученные деньги на расчетный счет ООО. При необходимости снять деньги со счета и внести их в кассу. Выдать сотруднику под отчет.

То есть маршрут наличных будет таким: учредитель → касса → банковский счет ООО → касса → подотчет.

Если деньги уже выдали

Авансовый отчет и чеки подтвердят, на что сотрудник потратил деньги. Но они не изменят источник наличных, из которых ему выдали подотчет. Поэтому документы о покупке сами по себе не устраняют нарушение правил наличных расчетов.

Возникает ли доход у ООО?

Нет. Полученная сумма займа не включается в доходы для налога на прибыль на основании подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ. В бухучете получение наличного займа отражают проводкой Дт 50 Кт 66 (или 67, если заем долгосрочный).

Главное: принять наличный заем от учредителя можно. Прежде чем расходовать эти деньги из кассы обычного ООО, их нужно зачислить на банковский счет компании.

Получение займа лишь одна из операций, в которой бухгалтеру нужно одновременно учитывать договор, движение денег и проводки. Как вести учет займов, кассы и расчетов с подотчетниками, разбираем на курсе «Главный бухгалтер на ОСНО».

Обучение проходит дистанционно. Видеоуроки, конспекты, задания и тренажеры можно проходить в удобное время, есть поддержка преподавателей и онлайн-встречи. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов.