Премия больше не поможет дотянуть зарплату до МРОТ? Что предлагают изменить

В Госдуму внесли законопроект, по которому премии и другие стимулирующие выплаты придется начислять сверх минимальной зарплаты. Но для бухгалтера здесь важно отделить будущие изменения от правил, которые уже действуют.

Допустим, сотруднику начисляют 20 000 рублей оклада и 5 000 рублей ежемесячной премии. Федеральный МРОТ в 2026 году — 27 093 рубля. При полностью отработанной норме работодатель доплачивает еще 2 093 рубля и требование о минимальной зарплате выполнено.

Если примут законопроект № 1340887-8, премией закрыть разницу уже не получится. Зарплату без нее придется довести до 27 093 рублей, а затем начислить 5 000 рублей премии. Итого — 32 093 рубля до удержания НДФЛ.

Что предлагают изменить

Проект дополняет статью 133 ТК РФ правилом: компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе надбавки, премии и другие поощрения, не включаются в часть месячной зарплаты, обеспечивающую МРОТ. Их предлагают начислять сверх нее.

Законопроект внесли 16 сентября 2026 года. Поправки пока не приняты, поэтому пересчитывать премии по новым правилам сейчас не нужно. Карточка проекта в Госдуме.

А «северные» и сверхурочные разве сейчас входят в МРОТ?

Нет. Их часто упоминают в новостях о проекте, из-за чего может показаться, что новый закон впервые запретит включать эти выплаты в минимум. Но Конституционный суд уже высказался:

районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в особых климатических условиях начисляются сверх МРОТ — постановление КС РФ от 07.12.2017 № 38-П;

оплатой ночной, сверхурочной работы, работы в выходные и праздники нельзя закрывать доплату до МРОТ — постановление КС РФ от 11.04.2019 № 17-П;

доплата за совмещение профессий или должностей также идет сверх минимума — постановление КС РФ от 16.12.2019 № 40-П.

Если зарплата достигает МРОТ только за счет одной из этих выплат, ждать поправок не надо, такой расчет следует проверить уже сейчас.

Где бухгалтеру искать риск

Начните с сотрудников, у которых оклад ниже МРОТ. Посмотрите, какие именно начисления доводят месячную зарплату до минимального уровня. Если это районный коэффициент, ночные или доплата за совмещение, ориентируйтесь на действующие решения КС. Если это обычная премия, следите за судьбой законопроекта: именно здесь порядок может заметно измениться.

В расчете легко смешать разные виды выплат: премию, компенсацию, оплату сверхурочных, районный коэффициент. Поэтому полезно проверить не только итог в расчетном листке, но и то, как каждое начисление настроено и учитывается. На курсе «Клерка» «Бухгалтер по зарплате» эти темы разбирают отдельно: премии, ночные, сверхурочные, работу в праздники и районные коэффициенты. Там же можно отработать расчеты на тренажерах. По ссылке можно посмотреть демо-урок или попробовать проверить знания на тренажере.

Напомним, с МРОТ сравнивают начисленную зарплату до удержания НДФЛ, а не сумму на руки. Полный месячный МРОТ гарантирован сотруднику, который отработал норму времени и выполнил нормы труда. Статья 133 ТК РФ.

Пока практический вывод такой, «северные», ночные, сверхурочные и совмещение проверяем по действующим правилам; за изменениями в учете премий следим по законопроекту. Утверждать, что его примут без правок и он заработает уже в 2026 году, оснований нет.