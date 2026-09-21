Допрос до начала проверки: как показания работников привели к доначислению НДФЛ

Суд подтвердил: показания, полученные во время предпроверочного анализа, можно использовать для последующих доначислений. Но одного протокола допроса недостаточно.

ИП занимался клинингом и обслуживал здания Следственного комитета, МВД, ФНС и Казначейства. Налоговики обнаружили 17 человек, которые регулярно работали на объектах, подчинялись установленному графику и пользовались выданным инвентарем. При этом трудовые договоры или договоры ГПХ с ними не заключались.

Четырех работников ФНС допросила в ноябре 2023 года, хотя камеральная проверка началась только в мае 2024-го. Предприниматель попытался исключить протоколы из доказательств, но суд отказал.

Допрос — самостоятельное мероприятие налогового контроля. НК РФ не запрещает проводить его до назначения камеральной или выездной проверки. Полученные показания можно использовать позднее.

Но предприниматель все же частично выиграл дело. ФНС рассчитала доход работников в размере 1,131 млн рублей, а суд признал доказанными только 745 тыс. рублей. Часть доначислений основывалась лишь на показаниях, один протокол был оформлен без обязательной подписи свидетеля, а некоторые сведения не совпадали с документами.

В результате суд отменил 50 180 рублей НДФЛ и 5 018 рублей штрафа. В силе осталось доначисление НДФЛ на 96 851 рубль.

Главный вывод. ФНС может собирать показания еще до проверки, но доначисления должны подтверждаться совокупностью доказательств: документами, движением денег, пропусками, графиками и сведениями заказчиков.

Что делать, если сотрудников вызывают в ФНС до начала проверки

Этот кейс хорошо показывает, как сегодня работает налоговый контроль. Сначала инспекция собирает информацию, изучает банковские операции и госконтракты, запрашивает документы у заказчиков, вызывает работников на допрос. И только потом использует полученные сведения в камеральной или выездной проверке.

Разобраться в этой последовательности можно на курсе Клерк.Школы «Налоговые проверки — 2026». Автор — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат. Она рассматривает проверку не как отдельный визит инспекторов, а как процесс, который часто начинается задолго до официального решения ФНС.

Предпроверочный анализ

Отдельная глава курса посвящена предпроверочному анализу. В ней разбирают:

какие сведения ФНС собирает о компании;

как бизнес попадает в зону риска;

чем предпроверочный анализ отличается от камеральной и выездной проверки;

какие полномочия есть у инспекторов на этом этапе;

какие требования ФНС законны, а на какие можно возражать;

чем обычно заканчивается предпроверочный анализ.

Это как раз тот этап, на котором налоговая допросила работников из рассмотренного судебного дела.

Видео о предпроверочном анализе из учебного кабинета.

Допрос: как подготовить сотрудников

В курсе «Налоговые проверки — 2026» допрос рассматривается как одно из главных мероприятий налогового контроля. Бухгалтер узнает, кого может вызвать ФНС, как проходит допрос, какие вопросы обычно задают и какие ошибки в протоколе позволяют поставить показания под сомнение.

Это не формальная тема. В деле ИП один из протоколов суд не принял именно потому, что свидетель не подписал отметку о разъяснении прав и предупреждении об ответственности. Другие показания не сработали без подтверждающих документов.

На курсе разбирают, как подготовиться к допросу законно: восстановить факты, проверить документы, объяснить сотруднику процедуру и не допустить противоречий между его ответами и учетом компании.

Скриншот урока «Допрос как ключевое мероприятие налогового контроля».

Что делать после проверки

Отдельный раздел посвящен защите после получения акта ФНС. В нем разбирают:

как изучить доказательства налоговой;

как подготовить письменные возражения;

как подать апелляционную жалобу;

когда можно оспорить протоколы допросов;

как добиваться отмены необоснованных доначислений;

какие риски возникают у руководителя и других должностных лиц.

В рассмотренном деле такая проверка доказательств дала результат: предпринимателю удалось отменить 50 180 рублей НДФЛ и часть штрафа.

Как устроено обучение

В курсе восемь глав: от современных способов отбора компаний для проверки до оспаривания результатов и ответственности должностных лиц. Отдельно рассматриваются камеральные и выездные проверки, осмотр, выемка, экспертиза, работа с самозанятыми, дробление бизнеса и скоринговая система ФНС.

Обучение проходит в свободном графике. В личном кабинете доступны видеоуроки, конспекты, дополнительные материалы и тесты. Начать можно сразу. После итогового тестирования выдается сертификат.

Посмотреть программу курса и бесплатный пробный урок можно по ссылке.