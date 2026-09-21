Wildberries удержал деньги из выплаты. Можно сразу поставить их в расходы?
Wildberries удерживает деньги из выплаты продавцу, но это еще не значит, что бухгалтеру пора отражать их в расходах. Еженедельное удержание в счет обеспечения платежа и ежемесячный отчет об издержках маркетплейса — разные вещи, поэтому суммы в них вполне могут не совпадать. Разбираемся, когда возникает расход, как учитывать удержанное обеспечение.
Не всегда. Удержание денег маркетплейсом еще не означает, что расход уже возник и его можно учесть при расчете налогов.
Разберем на примере.
За месяц Wildberries удержал в счет обеспечения платежа 99 656,69 ₽.
Позже в отчете об издержках появилась сумма 110 728,52 ₽, в том числе:
28 003,84 ₽ с НДС — эквайринг;
82 724,68 ₽ без НДС — другие издержки.
Разница составляет 11 071,83 ₽. Откуда она взялась и какую сумму учитывать?
Удержанное обеспечение еще не расход
Само по себе уменьшение выплаты продавцу не подтверждает, что Wildberries уже оказал услуги.
Удержание в счет обеспечения платежа — это сумма, которую маркетплейс резервирует для расчетов по будущим расходам. Поэтому автоматически списывать все 99 656,69 ₽ в расходы нельзя.
Сначала нужно дождаться отчета об издержках, проверить расшифровку начислений и сопоставить ее с первичными документами Wildberries.
Почему удержанная сумма не совпала с отчетом
В нашем примере Wildberries удержал 99 656,69 ₽, а фактические издержки составили 110 728,52 ₽.
Такое расхождение само по себе не говорит об ошибке. Причины могут быть разными:
удержание и начисление относятся к разным периодам;
недельный отчет захватывает дни двух календарных месяцев;
фактические услуги оказались дороже ранее удержанного обеспечения;
в отчете появились дополнительные услуги, корректировки или перерасчеты.
Недостающие 11 071,83 ₽ могут стать задолженностью продавца перед Wildberries, которую площадка удержит из следующих выплат. Но сначала необходимо проверить период и состав операций.
На какие документы смотреть
Ориентироваться только на итоговую сумму отчета нельзя. Бухгалтеру нужно проверить:
Что проверяем
Зачем
Отчет об издержках
Увидеть состав и период начислений
УПД или акт
Подтвердить оказание услуг
Счет-фактуру или УПД со статусом 1
Проверить право на вычет НДС
Еженедельные отчеты
Сопоставить удержания и расчеты
Расшифровку операций
Отделить комиссию, логистику, хранение, рекламу, штрафы и другие суммы
Если в строке отчета указано только «без НДС», этого недостаточно для налогового учета. Нужно понимать, за какую именно операцию удержаны деньги.
Как действовать бухгалтеру
Не списывать удержанное обеспечение сразу в расходы.
Отразить его в расчетах с Wildberries до появления подтверждающих документов.
Получить отчет об издержках и проверить период начислений.
Сопоставить отчет с УПД, актами и счетами-фактурами.
Разнести расходы по видам: комиссия, эквайринг, логистика, хранение, реклама, штрафы и другие операции.
Отдельно проверить суммы с НДС и без НДС.
Сверить остаток обеспечения или задолженность перед маркетплейсом.
Бухгалтерские и налоговые расходы — не одно и то же
Даже документально подтвержденная сумма не всегда одинаково учитывается в бухгалтерском и налоговом учете.
На ОСНО порядок зависит от характера операции и принятого метода признания расходов.
На УСН «доходы минус расходы» нужно дополнительно проверить, входит ли конкретный расход в закрытый перечень статьи 346.16 НК РФ и выполнены ли условия его признания.
Например, комиссия, логистика, реклама, компенсация и штраф — разные операции. Их нельзя объединить в одну сумму и целиком перенести в налоговые расходы.
Что делать с НДС
Если Wildberries выделил НДС, это еще не означает, что его можно сразу принять к вычету.
Для вычета необходим правильно оформленный счет-фактура или УПД, принятие услуги к учету и выполнение остальных условий, установленных НК РФ. Один отчет об издержках права на вычет автоматически не дает.
Итог
В нашем примере не нужно подгонять удержанные 99 656,69 ₽ под издержки в размере 110 728,52 ₽.
Это разные показатели:
99 656,69 ₽ — сумма, удержанная в счет обеспечения платежей;
110 728,52 ₽ — сумма начисленных издержек по отчету;
11 071,83 ₽ — разница, которую нужно проверить по периодам, операциям и документам.
Главный принцип: учитывать не сумму, которую Wildberries не перечислил продавцу, а каждую конкретную операцию на основании документов и с учетом применяемой системы налогообложения.
Научитесь разбирать отчеты маркетплейсов без ошибок
Удержания, комиссии, логистика, возвраты, штрафы и НДС могут оказаться в разных отчетах и относиться к разным периодам. На курсе Клерк.Школы «Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С» покажем, как собрать эти данные в единую картину и правильно провести каждую операцию.
На практических примерах Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета разберем:
какие документы подтверждают доходы и расходы;
как сверять выплаты и отчеты площадок;
как учитывать комиссии, логистику и возвраты;
когда можно принять НДС к вычету;
как проводить операции в 1С.
Курс входит в подписку Клерк.Школа. Вместе с ним доступны еще более 80 курсов для бухгалтеров, включая все новые курсы, которые выйдут в период подписки.
Информации об авторе
Клерк.Школа
Годовая подписка на обучение для бухгалтеров: учитесь без ограничений по персональной траектории и быстро разбирайтесь в любых изменениях законодательства.
Вы не поверите, но однажды приехав на бывший адрес проживания, обнаружил немного непонятное, где эти д/сады и школы в момент проживания были "забиты" до упора, то в настоящий момент этот же показатель равен только (условно) где-то 2/3 от своего запол