Wildberries удержал деньги из выплаты. Можно сразу поставить их в расходы?

Wildberries удерживает деньги из выплаты продавцу, но это еще не значит, что бухгалтеру пора отражать их в расходах. Еженедельное удержание в счет обеспечения платежа и ежемесячный отчет об издержках маркетплейса — разные вещи, поэтому суммы в них вполне могут не совпадать. Разбираемся, когда возникает расход, как учитывать удержанное обеспечение.

Не всегда. Удержание денег маркетплейсом еще не означает, что расход уже возник и его можно учесть при расчете налогов.

Разберем на примере.

За месяц Wildberries удержал в счет обеспечения платежа 99 656,69 ₽.

Позже в отчете об издержках появилась сумма 110 728,52 ₽, в том числе:

28 003,84 ₽ с НДС — эквайринг;

82 724,68 ₽ без НДС — другие издержки.

Разница составляет 11 071,83 ₽. Откуда она взялась и какую сумму учитывать?

Удержанное обеспечение еще не расход

Само по себе уменьшение выплаты продавцу не подтверждает, что Wildberries уже оказал услуги.

Удержание в счет обеспечения платежа — это сумма, которую маркетплейс резервирует для расчетов по будущим расходам. Поэтому автоматически списывать все 99 656,69 ₽ в расходы нельзя.

Сначала нужно дождаться отчета об издержках, проверить расшифровку начислений и сопоставить ее с первичными документами Wildberries.

Почему удержанная сумма не совпала с отчетом

В нашем примере Wildberries удержал 99 656,69 ₽, а фактические издержки составили 110 728,52 ₽.

Такое расхождение само по себе не говорит об ошибке. Причины могут быть разными:

удержание и начисление относятся к разным периодам;

недельный отчет захватывает дни двух календарных месяцев;

фактические услуги оказались дороже ранее удержанного обеспечения;

в отчете появились дополнительные услуги, корректировки или перерасчеты.

Недостающие 11 071,83 ₽ могут стать задолженностью продавца перед Wildberries, которую площадка удержит из следующих выплат. Но сначала необходимо проверить период и состав операций.

На какие документы смотреть

Ориентироваться только на итоговую сумму отчета нельзя. Бухгалтеру нужно проверить:

Что проверяем Зачем Отчет об издержках Увидеть состав и период начислений УПД или акт Подтвердить оказание услуг Счет-фактуру или УПД со статусом 1 Проверить право на вычет НДС Еженедельные отчеты Сопоставить удержания и расчеты Расшифровку операций Отделить комиссию, логистику, хранение, рекламу, штрафы и другие суммы

Если в строке отчета указано только «без НДС», этого недостаточно для налогового учета. Нужно понимать, за какую именно операцию удержаны деньги.

Как действовать бухгалтеру

Не списывать удержанное обеспечение сразу в расходы. Отразить его в расчетах с Wildberries до появления подтверждающих документов. Получить отчет об издержках и проверить период начислений. Сопоставить отчет с УПД, актами и счетами-фактурами. Разнести расходы по видам: комиссия, эквайринг, логистика, хранение, реклама, штрафы и другие операции. Отдельно проверить суммы с НДС и без НДС. Сверить остаток обеспечения или задолженность перед маркетплейсом.

Бухгалтерские и налоговые расходы — не одно и то же

Даже документально подтвержденная сумма не всегда одинаково учитывается в бухгалтерском и налоговом учете.

На ОСНО порядок зависит от характера операции и принятого метода признания расходов.

На УСН «доходы минус расходы» нужно дополнительно проверить, входит ли конкретный расход в закрытый перечень статьи 346.16 НК РФ и выполнены ли условия его признания.

Например, комиссия, логистика, реклама, компенсация и штраф — разные операции. Их нельзя объединить в одну сумму и целиком перенести в налоговые расходы.

Что делать с НДС

Если Wildberries выделил НДС, это еще не означает, что его можно сразу принять к вычету.

Для вычета необходим правильно оформленный счет-фактура или УПД, принятие услуги к учету и выполнение остальных условий, установленных НК РФ. Один отчет об издержках права на вычет автоматически не дает.

Итог

В нашем примере не нужно подгонять удержанные 99 656,69 ₽ под издержки в размере 110 728,52 ₽.

Это разные показатели:

99 656,69 ₽ — сумма, удержанная в счет обеспечения платежей;

110 728,52 ₽ — сумма начисленных издержек по отчету;

11 071,83 ₽ — разница, которую нужно проверить по периодам, операциям и документам.

Главный принцип: учитывать не сумму, которую Wildberries не перечислил продавцу, а каждую конкретную операцию на основании документов и с учетом применяемой системы налогообложения.

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