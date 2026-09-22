IT-компания платит самозанятым через банк: действует ли лимит 60 часов с 1 октября

IT-компания привлекает самозанятых для выполнения отдельных задач. Договоры заключает напрямую, деньги переводит со своего расчетного счета через личный кабинет банка. Нужно ли с 1 октября 2026 года считать часы работы каждого исполнителя и прекращать сотрудничество через шесть месяцев?

Короткий ответ: нет. Новое правило касается только заказов через посреднические цифровые платформы. Банковское приложение такой платформой не является.

Что изменится с 1 октября

Постановление Правительства от 19 июня 2026 года № 760 вводит критерий систематической и продолжительной работы исполнителя:

более 60 часов в месяц;

у одного заказчика;

в течение шести месяцев подряд;

с использованием посреднической цифровой платформы.

Если все условия выполняются одновременно, оператор платформы должен ограничить дальнейшее систематическое сотрудничество этого исполнителя с конкретным заказчиком.

IT-сфера входит в перечень, в постановлении указаны разработка программного обеспечения и деятельность в области информационных технологий — коды ОКВЭД 62 и 63.

Но одного IT-профиля компании недостаточно. Главное условие — заказы должны выполняться через посредническую цифровую платформу.

Банковский кабинет — не цифровая платформа

Если компания самостоятельно нашла самозанятого, заключила с ним прямой договор и перечисляет деньги на его счет, правило 60 часов не применяется.

Личный кабинет банка используется только для расчетов. Банк не подбирает исполнителя, не размещает заказ, не организует его выполнение и не выступает посредником между сторонами.

Поэтому сам факт безналичной оплаты через банк не делает отношения платформенными.

Компании не придется:

учитывать часы для целей постановления № 760;

прекращать прямой договор через шесть месяцев;

переводить исполнителя в штат только из-за превышения 60 часов;

проводить оплату каким-либо другим способом.

Однако это не означает, что продолжительное сотрудничество с самозанятым вообще не создает рисков.

ФНС будет смотреть не на банк, а на характер работы

Компания может годами платить самозанятому напрямую, но если он фактически работает как штатный сотрудник, договор могут переквалифицировать в трудовой.

Риск возникает, когда исполнитель:

постоянно выполняет одну трудовую функцию;

работает по установленному компанией графику;

подчиняется руководителю и внутреннему распорядку;

должен ежедневно находиться на связи;

получает одинаковую сумму каждый месяц;

использует рабочее место и оборудование заказчика;

не отвечает за конкретный результат;

не может самостоятельно организовать работу;

получает почти весь доход от одного заказчика.

Особенно опасная ситуация когда самозанятый раньше работал в этой же компании. Доходы от бывшего работодателя нельзя облагать НПД в течение двух лет после увольнения.

Чтобы проверить действующие договоры, документы и показатели риска, можно пройти курс Клерк.Школы «Работа бизнеса с самозанятыми: мониторинг Минтруда». В нем разбирают договоры, акты и чеки, критерии ФНС и Минтруда, судебную практику и последствия переквалификации отношений в трудовые. В программу также входит чек-лист для самостоятельного аудита работы с самозанятыми.

Как проверить исполнителей IT-компании

По каждому самозанятому стоит ответить на несколько вопросов.

Есть ли конкретный результат

В договоре должна быть указана работа, которую можно принять и оценить. Например:

разработка определенного программного модуля;

создание дизайна интерфейса;

тестирование конкретного продукта;

настройка рекламной кампании;

подготовка технической документации;

проведение аудита безопасности.

Формулировки «выполняет обязанности программиста», «оказывает услуги системного администратора» или «обеспечивает работу сайта» слишком похожи на описание постоянной трудовой функции.

Как производится оплата

Безопаснее платить за выполненную работу, отдельное задание или этап проекта.

Ежемесячная выплата одной и той же суммы сама по себе не запрещена, но в сочетании с графиком, постоянными обязанностями и контролем усиливает сходство с зарплатой.

Кто управляет процессом

Заказчик вправе поставить задачу, установить срок и проверить результат. Но ежедневные планерки, согласование отсутствий, табель рабочего времени и обязательная работа с 09:00 до 18:00 указывают уже на трудовые отношения.

Есть ли подтверждающие документы

У компании должны сохраняться:

договор;

технические задания или заявки;

акты;

отчеты и результаты работы;

переписка о передаче задания;

чеки из приложения «Мой налог»;

подтверждение статуса плательщика НПД.

Статус самозанятого желательно проверять перед каждой выплатой. В чеке должны быть указаны правильный ИНН компании и понятное наименование выполненной работы.

Когда человека лучше принять в штат

Если специалист постоянно работает только на компанию, встроен в команду, выполняет одну функцию по графику и находится под ежедневным управлением, изменение формулировок договора проблему не решит.

В такой ситуации безопаснее заключить трудовой договор. При проверке ФНС и суд оценивают реальные отношения, а не название документа.

Вывод

IT-компания может продолжать напрямую работать с самозанятыми и рассчитываться с ними через личный кабинет банка. Лимит более 60 часов в месяц в течение шести месяцев к таким договорам не относится.

Но необходимо проверить саму модель сотрудничества. Если компания покупает определенный результат — это нормальные гражданско-правовые отношения. Если она управляет человеком как штатным работником, риск переквалификации существовал и до 1 октября и сохранится после этой даты.