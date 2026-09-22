Маркировка мясной продукции и кондитерских изделий в 2026 году: что учесть бухгалтеру

Что меняется и когда

Для кондитерских изделий действует постановление Правительства от 31 мая 2025 года № 818. Мясное направление регулирует постановление Правительства от 28 февраля 2026 года № 205. С 1 августа производители и импортеры начали наносить идентификаторы на отдельные готовые и консервированные продукты, включая некоторые паштеты, ветчину и кулинарные изделия.

Следующий этап наступит 1 октября. Новые требования охватят вареные, копченые, кровяные и жареные колбасы, а также сосиски и сардельки. В тот же день закончится отсрочка для КФХ и сельскохозяйственных производственных кооперативов.

С 1 июня 2027 года участники будут передавать информацию о движении и выбытии таких изделий. Для переходного периода предусмотрен партионный формат. Выпуск после 1 марта 2028 года придется отслеживать по каждой единице.