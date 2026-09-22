Маркировка мясной продукции и кондитерских изделий в 2026 году: что учесть бухгалтеру

В 2026 году правила «Честного знака» распространились на кондитерские и некоторые мясные изделия. Для бухгалтерии это означает больше, чем появление Data Matrix на упаковке. Придется разобраться с ассортиментом, остатками, первичкой, кассами и списаниями.
Что меняется и когда
Для кондитерских изделий действует постановление Правительства от 31 мая 2025 года № 818. Мясное направление регулирует постановление Правительства от 28 февраля 2026 года № 205. С 1 августа производители и импортеры начали наносить идентификаторы на отдельные готовые и консервированные продукты, включая некоторые паштеты, ветчину и кулинарные изделия.
Следующий этап наступит 1 октября. Новые требования охватят вареные, копченые, кровяные и жареные колбасы, а также сосиски и сардельки. В тот же день закончится отсрочка для КФХ и сельскохозяйственных производственных кооперативов.
С 1 июня 2027 года участники будут передавать информацию о движении и выбытии таких изделий. Для переходного периода предусмотрен партионный формат. Выпуск после 1 марта 2028 года придется отслеживать по каждой единице.
Как понять, подпадает ли позиция под новые правила
Ориентироваться только на название нельзя. Бухгалтеру вместе с технологом или товароведом нужно сопоставить сразу несколько характеристик:
наименование;
наличие потребительской упаковки;
ТН ВЭД ЕАЭС;
ОКПД2;
описание в соответствующем постановлении.
Например, два внешне похожих торта могут иметь разный статус из-за способа изготовления или продажи. Сладости на развес без потребительской упаковки кодировать не нужно.
Единой льготы для всего детского питания тоже нет. Исключения привязаны к отдельным позициям классификаторов, поэтому каждую карточку проверяют отдельно.
В мясной группе пока охвачена лишь часть переработанных изделий. Сырое мясо, туши и большинство охлажденных либо замороженных полуфабрикатов в обязательный перечень не вошли.
Отдельные виды птицы, рыбы, овощей и фруктов участвовали в эксперименте. Но эксперимент и проект нормативного акта сами по себе не создают обязанностей для бизнеса. До официального опубликования окончательного документа предварительные сроки остаются планами.
Что делать со старыми остатками
Товар, изготовленный или ввезенный в Россию до старта соответствующего этапа, разрешено продавать без Data Matrix до окончания срока годности.
Таким образом, шоколад, выпущенный до 1 июля 2026 года, и колбаса, произведенная до 1 октября, могут оставаться на полках без дополнительной этикетки. Перемаркировывать такие запасы не требуется.
Но дату происхождения придется подтвердить документами. Если доказательств не будет, при проверке возникнет вопрос, почему на упаковке отсутствует идентификатор. Поэтому старые партии лучше физически и аналитически отделить от новых.
Для импортных поставок предусмотрены собственные переходные условия. Иногда купленную заранее партию разрешают выпустить таможней в течение следующего месяца. Здесь нельзя применять общее правило: срок сверяют по конкретной подгруппе.
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Подготовка учета
1. Проведите ревизию справочника
По каждой позиции зафиксируйте ТН ВЭД, ОКПД2, GTIN, вид упаковки и дату начала соответствующего этапа. Для складских запасов добавьте дату выпуска или ввоза.
2. Разделите партии
В программе и на складе не должны смешиваться изделия с Data Matrix и разрешенные переходные остатки. Иначе при приемке, продаже или инвентаризации появятся расхождения.
3. Не откладывайте ЭДО
Обязательный обмен УПД начнется только в 2027 году: по мясному направлению — 1 июня, по кондитерскому — 1 июля. Однако договор с оператором, обновление 1С и тестовый обмен с поставщиками разумнее подготовить заранее.
Особое внимание уделите карточкам номенклатуры и GTIN. Ошибка в идентификаторе, количестве или партии приведет к тому, что сведения склада, учетной базы и «Честного знака» разойдутся.
4. Измените порядок приемки
УПД нельзя подписывать до фактического получения поставки. Ответственный сотрудник должен сверить ассортимент, количество, GTIN и партию, а затем проверить статус документа. Когда начнется поэкземплярный режим, придется контролировать и состав кодов.
Если обнаружено расхождение, оформляют исправленный УПД либо УКД — выбор зависит от причины корректировки.
5. Определите, как отражать затраты
Цена одного идентификатора — 50 копеек без НДС. Производитель включает оплату кодов, этикеток и нанесения в себестоимость. Магазин учитывает оборудование и программные доработки по их назначению и положениям своей учетной политики.
Сканеры и принтеры признают основными средствами, если выполнены критерии ФСБУ 6/2020 и превышен установленный компанией лимит. В остальных случаях это запасы или малоценное оборудование.
Затраты на ПО могут стать расходами периода, капитальными вложениями либо правом пользования программой. Решение зависит от договора и характера полученных прав. НДС принимают к вычету по общим правилам.
6. Назначьте исполнителей
Лучше выпустить отдельный приказ и разграничить зоны ответственности:
производство или импорт — заказ и нанесение идентификаторов;
склад — приемка, агрегация, инвентаризация и списание;
бухгалтерия — первичка, затраты и контроль расхождений;
розница — сканирование на кассе;
технический специалист — обмен между кассовым ПО, 1С, ЭДО и государственной системой.
Операцию может выполнять конкретный сотрудник, но перед государством отвечает организация или ИП.
7. Настройте возвраты и списание
При возврате от покупателя кассир формирует чек «возврат прихода». Если Data Matrix не поврежден, единицу можно снова ввести в оборот. При утраченном идентификаторе порядок перемаркировки уточняют по правилам товарной группы. Распечатать копию старого изображения нельзя.
Возврат между организациями проводят через исправленный УПД или УКД. После отправки документа важно проверить, дошли ли изменения до «Честного знака».
Порчу, недостачу, утилизацию и окончание срока годности отражают не только бухгалтерским актом. Соответствующие единицы необходимо вывести из оборота с правильной причиной. Количество в учете, акте и отчете государственной системы должно совпадать.
8. Проверьте кассовое оборудование
Рознице и общепиту понадобятся актуальное кассовое ПО, 2D-сканер, договор с ОФД и корректная передача идентификатора в чеке.
Разрешительный режим не включается автоматически в момент распространения правил на очередную группу. Для него утверждают отдельный график. Поэтому блокировку продажи следует настраивать по действующим на конкретную дату требованиям.
Практическая настройка ЭДО, 1С, приемки, возвратов и касс разобрана на курсе «Главный бухгалтер в торговле».
Какие штрафы возможны
Ответственность установлена статьями 15.12 и 15.12.1 КоАП РФ.
За производство или ввод в оборот без обязательного идентификатора должностному лицу грозит 5–10 тыс. рублей, организации — 50–100 тыс. рублей. За продажу, хранение, перевозку или покупку для сбыта штраф для должностных лиц составляет 5–10 тыс., для компаний — 50–300 тыс. рублей. В обоих случаях возможна конфискация.
Непередача, опоздание либо искажение сведений могут повлечь предупреждение или штраф по статье 15.12.1 КоАП. ИП, если специальная норма не говорит обратного, отвечает как должностное лицо.
Поправки Федерального закона от 2 мая 2026 года № 120-ФЗ нужно применять внимательно. Часть новых составов общая, а некоторые положения адресованы только табачной и никотинсодержащей продукции.
Что проверить до 1 октября
Есть ли в ассортименте колбасы, сосиски, сардельки и другие позиции из перечня.
Заполнены ли ТН ВЭД, ОКПД2 и GTIN.
Зарегистрирован ли участник в «Честном знаке».
Отделены ли переходные остатки от новых партий.
Обновлены ли 1С, складская и кассовая программы.
Работают ли сканеры, принтеры и обмен с ОФД.
Назначены ли ответственные за каждый участок.
Закреплен ли способ учета новых расходов.
Готовы ли поставщики к ЭДО.
Сохранены ли документы на старые запасы.
Бухгалтеру не обязательно самостоятельно заказывать или сканировать коды. Его задача связать документы, учет и реальные операции так, чтобы одна и та же партия одинаково отражалась в 1С, на складе, в УПД и в «Честном знаке».