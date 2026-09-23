Бухгалтеру все чаще приходится разбираться не только в зарплате: где заканчивается расчетный участок и начинается кадровый

Еще недавно работу можно было разделить довольно просто: кадровик оформляет сотрудника, бухгалтер считает ему зарплату.
На практике эта граница почти исчезла. Если ошибка появилась на кадровом этапе, обнаруживает ее нередко именно бухгалтер, когда документ уже попал в расчет.
Поэтому главный вопрос уже не в том, должен ли бухгалтер заниматься кадрами. Вопрос в другом, достаточно ли он понимает кадровый учет, чтобы вовремя остановить ошибку?
Один сотрудник — две системы учета
Для кадровика сотрудник — трудовая функция, должность, режим работы, отпуск, перевод или увольнение. Для бухгалтера — оклад, отработанное время, налоговая база, взносы, удержания и отчетность. События нельзя независимо оформить в кадрах и посчитать в бухгалтерии.
Рабочая цепочка выглядит так: кадровое событие → документ → начисление или удержание → НДФЛ и взносы → отчетность.
Стоит ошибиться в одном звене и дальше ошибка размножается. Ошибка в табеле меняет начисление, налог и взносы. А затем неверные данные оказываются в 6-НДФЛ, РСВ или ЕФС-1.
Разберем несколько типичных ситуаций.
Изменили оклад: одного приказа недостаточно
Руководитель решил повысить сотруднику зарплату с середины месяца. Кадровик подготовил документы, бухгалтер увидел новый оклад в программе.
Кажется, дальше остается только разделить месяц на две части и сделать расчет. Но сначала приходится выяснить:
согласована ли новая сумма с работником;
правильно ли оформлено изменение условий трудового договора;
совпадают ли даты в документах и в 1С;
не забыли ли одновременно изменить штатное расписание;
не возникнет ли необходимость пересчитать доплаты, надбавки и другие выплаты, зависящие от оклада.
Цепочка здесь простая: изменение условий трудового договора → новый оклад → зарплата за месяц → НДФЛ и взносы → 6-НДФЛ и РСВ.
Если кадровый документ пришел после закрытия месяца, бухгалтеру уже недостаточно просто поменять цифру. Возникают перерасчет, доплата сотруднику, корректировка налоговых регистров и, возможно, отчетности.
Бухгалтеру по зарплате приходится понимать не только правила начисления, но и то, какой документ дает основание для расчета. Именно на такой связке построена программа профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате»: от систем оплаты труда, доплат и среднего заработка до НДФЛ, взносов, ЕФС-1 и операций в 1С:ЗУП.
Перевели сотрудника: кадровое действие меняет весь расчет
Сотрудника перевели в другое подразделение или на другую должность. При этом могли измениться оклад, график, условия труда, надбавки и даже тариф страховых взносов, если речь идет о работе с особыми условиями.
Для кадровика главная задача — правильно оформить перевод. Для бухгалтера — понять его финансовые последствия.
перевод → новая должность и условия работы → новый состав начислений → налоги и взносы → ЕФС-1 и зарплатная отчетность.
Именно в этот момент граница между участками становится опасной. Кадровик может считать, что оформил перевод, бухгалтер, что получил готовый документ, но отвечать придется уже бухгалтеру.
Отпуск начинается в кадрах, но заканчивается в расчете
Сложности начинаются, если отпуск переносят, заменяют компенсацией, сотрудника отзывают, он заболевает или досрочно выходит на работу.
кадровое решение по отпуску → изменение периода отсутствия → отпускные, зарплата или пособие → НДФЛ и взносы → отчетность.
Бухгалтеру нужно понимать, законно ли оформлено кадровое событие и с какой даты оно действует. Иначе можно удержать лишнее или недоплатить сотруднику.
Кадровую сторону таких ситуаций, от графика отпусков и отзыва до переводов, изменения условий договора и увольнения, подробно разбирают на курсе «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП». В программе есть и продолжение цепочки: ЕФС-1, зарплатные операции и кадровые документы в 1С:ЗУП. Это важно, потому что учиться без понимания расчета уже недостаточно.
Изменили график: ошибка проявится в деньгах
Работнику установили неполное рабочее время, сменный график или суммированный учет. Формально это кадровая история. Но последствия целиком приходят в расчетный участок.
Нужно определить норму рабочего времени, проверить табель, правильно оплатить ночные часы, выходные и праздники, сверхурочную работу. Затем начислить НДФЛ и взносы с корректной суммы.
новый режим работы → график и табель → зарплата и доплаты → НДФЛ и взносы → отчетность.
Если режим установлен некорректно, бухгалтер оказывается перед неприятным выбором: считать по документам, которые противоречат друг другу, или останавливать расчет и возвращать их кадровику.
В маленькой компании возвращать часто некому: кадры и зарплату ведет один человек. В крупной специалисты разные, но ответственность перед сотрудником лежит на работодателе.
Если кадровик принес табель и приказ с разными условиями, бухгалтер сможет увидеть противоречие до расчета? Поймет, какой документ нужно исправить? Или ошибка обнаружится только после выплаты зарплаты?
Увольнение: одна дата решает слишком многое
При увольнении кадровый и расчетный участки соединяются особенно плотно. Нужно определить последний рабочий день, основание увольнения, неиспользованные дни отпуска и состав выплат. Затем — начислить зарплату, компенсацию и другие положенные суммы, удержать НДФЛ, рассчитать взносы, выдать документы и отразить событие в отчетности.
увольнение → приказ и записка-расчет → окончательный расчет → НДФЛ и взносы → ЕФС-1, 6-НДФЛ и РСВ.
Ошибка в дате увольнения влияет на стаж, табель, компенсацию и срок выплаты. Поэтому бухгалтеру нужно сверить приказ, остаток отпуска и начисления. Если кадровик передал сведения поздно, придется пересчитывать выплаты, налоги, взносы и исправлять отчетность.
Кто в итоге должен отвечать
Спор «это ошибка кадровика» или «это должен был заметить бухгалтер» редко помогает компании. А теперь стоит честно ответить на несколько вопросов:
сможете ли вы проверить, с какой даты применять новые условия работы;
заметите ли расхождение между приказом, табелем и данными 1С;
понимаете ли, как кадровое событие изменит зарплату, налоги и отчетность;
сможете ли объяснить кадровику, какой документ нужно исправить и почему;
знаете ли, что делать, если ошибка обнаружилась после выплаты зарплаты.
Если хотя бы в одном пункте нет уверенности, проблема не в невнимательности. Просто современный расчетный участок требует знаний, которые раньше считались кадровыми.
Граница не исчезла — она стала зоной контроля
Кадровик не обязан становиться бухгалтером, а бухгалтер специалистом по всему трудовому праву. Но каждый должен понимать, что происходит по другую сторону.
Для бухгалтера по зарплате профессиональная компетенция — способность пройти всю цепочку от кадрового события до отчетности и вовремя заметить, где она разорвалась. Поэтому программа профпереподготовки для бухгалтера по зарплате включает кадровые ситуации, договоры, локальные акты и работу в 1С:ЗУП, а программа для кадровика — ЕФС-1, начисления и зарплатные отчеты.
Выбор зависит от того, с какой стороны вы входите в эту цепочку. Если отвечаете за начисления, НДФЛ, взносы и отчетность, но не уверены в кадровых основаниях расчета, логичнее начать с программы для бухгалтера по зарплате. Если оформляете приемы, переводы, отпуска и увольнения, но не всегда видите их финансовые последствия, нужна программа для кадровика.
Рынок сам объединил эти участки сильнее, чем это сделала организационная структура компаний. И чем раньше специалист научится видеть не отдельный приказ или отдельную сумму, а всю цепочку целиком, тем меньше ошибок придется исправлять после выплаты зарплаты и сдачи отчетности.