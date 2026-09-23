Бухгалтеру все чаще приходится разбираться не только в зарплате: где заканчивается расчетный участок и начинается кадровый

Еще недавно работу можно было разделить довольно просто: кадровик оформляет сотрудника, бухгалтер считает ему зарплату.

На практике эта граница почти исчезла. Если ошибка появилась на кадровом этапе, обнаруживает ее нередко именно бухгалтер, когда документ уже попал в расчет.

Поэтому главный вопрос уже не в том, должен ли бухгалтер заниматься кадрами. Вопрос в другом, достаточно ли он понимает кадровый учет, чтобы вовремя остановить ошибку?