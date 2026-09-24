100бальный репетитор мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Клерк.Школа
УСН
Читать 2 мин

Директор предложил открыть ИП, чтобы не платить НДС. Что ответить бухгалтеру?

У нашего ООО на УСН выручка скоро превысит 20 млн рублей. Может, я открою ИП и часть продаж переведем туда? Бухгалтеру не стоит отвечать сразу. Сначала нужно посчитать, когда ООО начнет платить НДС и сколько это будет стоить. Затем понять, чем новое ИП будет заниматься на самом деле.

89 просмотров6 открытий
Директор предложил открыть ИП, чтобы не платить НДС. Что ответить бухгалтеру?

Когда появится НДС

Если доход ООО за 2025 год не превысил 20 млн рублей, в начале 2026 года оно освобождено от НДС. Если лимит будет превышен в течение 2026 года, исчислять налог нужно с первого числа следующего месяца. Например, при превышении в сентябре — с 1 октября. Это правило разъясняет ФНС.

Значит, бухгалтеру нужно посмотреть не только на прогноз годовой выручки, но и на то, в каком месяце будет превышен лимит и какие отгрузки запланированы после него.

Сколько НДС придется заплатить

Допустим, после утраты освобождения ООО планирует продать товары за 12,2 млн рублей. Цена для покупателей уже согласована и включает НДС. Закупки для этих продаж составят 6,1 млн рублей, тоже с НДС 22%. Предположим, весь входной налог по ним соответствует условиям для вычета.

Ставка

НДС с продаж

Вычет по закупкам

НДС к уплате

5%

581 тыс. ₽

Нет

581 тыс. ₽

22%

2,2 млн ₽

1,1 млн ₽

1,1 млн ₽

По условиям этого примера ставка 5% дает меньший НДС к уплате. Но таблица не показывает итоговую прибыль. Для решения нужно также учесть налог по УСН, другие расходы и условия договоров. Если изменится доля закупок с НДС или покупатели согласятся на другую цену, результат тоже изменится.

При специальной ставке 5% входной НДС к вычету не принимают. При общей ставке 22% вычет возможен, если выполнены требования НК РФ.

Что написано в договорах

Расчет может выглядеть убедительно, пока бухгалтер не откроет договор с крупным покупателем. Если цена уже зафиксирована, прибавить к ней НДС без согласования с покупателем не получится.

Поэтому нужно проверить договоры по отгрузкам после превышения лимита: как определена цена, сказано ли в ней про НДС и готов ли покупатель обсуждать ее изменение. Директору нужна цифра, которая учитывает реальные условия продаж.

Поможет ли новое ИП

Теперь можно вернуться к предложению директора. Само по себе открытие ИП не запрещено. Вопрос в том, будет ли у него самостоятельный бизнес.

Бухгалтеру стоит выяснить, кто будет искать клиентов, заключать и исполнять договоры, использовать сотрудников и имущество, отвечать за результат. Если все это остается у ООО, а на ИП переводят только часть выручки, возникает риск претензий из-за дробления бизнеса.

Итог разговора с директором может быть таким:

«Если превысим лимит в сентябре, НДС возникнет с октября. Я посчитаю нагрузку по обеим ставкам и проверю договоры. Потом оценим идею с ИП, какую самостоятельную деятельность оно будет вести и какие ресурсы для этого получит».

Это конкретный план действий вместо ответа открывайте или нельзя.

Как научиться отвечать на такие вопросы

В этой ситуации бухгалтеру приходится одновременно считать НДС, проверять договоры и оценивать риск дробления. Каждая тема по отдельности знакома многим. Сложнее соединить их и дать директору ответ: когда возникнет налог, сколько компания заплатит и какие риски создаст новое ИП.

Такие задачи разбирают на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». В программе есть НДС на УСН, вычеты и переходящие договоры, требования ИФНС, налоговые проверки, дробление бизнеса и предпроверочный анализ.

Посмотреть программу и бесплатный урок

Информации об авторе

Клерк.Школа

Клерк.Школа

Годовая подписка на обучение для бухгалтеров: учитесь без ограничений по персональной траектории и быстро разбирайтесь в любых изменениях законодательства.

4 662 подписчика113 постов

Контакты

Общество

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев

При выборе квартиры важно оценить ее окружение. Разберем пять критериев, которые помогут понять, насколько район подходит для комфортной повседневной жизни. 

Как выбрать район Москвы для покупки квартиры: 5 критериев
4
10.6K
Ирина Е
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка