Директор предложил открыть ИП, чтобы не платить НДС. Что ответить бухгалтеру?

У нашего ООО на УСН выручка скоро превысит 20 млн рублей. Может, я открою ИП и часть продаж переведем туда? Бухгалтеру не стоит отвечать сразу. Сначала нужно посчитать, когда ООО начнет платить НДС и сколько это будет стоить. Затем понять, чем новое ИП будет заниматься на самом деле.

Когда появится НДС

Если доход ООО за 2025 год не превысил 20 млн рублей, в начале 2026 года оно освобождено от НДС. Если лимит будет превышен в течение 2026 года, исчислять налог нужно с первого числа следующего месяца. Например, при превышении в сентябре — с 1 октября. Это правило разъясняет ФНС.

Значит, бухгалтеру нужно посмотреть не только на прогноз годовой выручки, но и на то, в каком месяце будет превышен лимит и какие отгрузки запланированы после него.

Сколько НДС придется заплатить

Допустим, после утраты освобождения ООО планирует продать товары за 12,2 млн рублей. Цена для покупателей уже согласована и включает НДС. Закупки для этих продаж составят 6,1 млн рублей, тоже с НДС 22%. Предположим, весь входной налог по ним соответствует условиям для вычета.

Ставка НДС с продаж Вычет по закупкам НДС к уплате 5% 581 тыс. ₽ Нет 581 тыс. ₽ 22% 2,2 млн ₽ 1,1 млн ₽ 1,1 млн ₽

По условиям этого примера ставка 5% дает меньший НДС к уплате. Но таблица не показывает итоговую прибыль. Для решения нужно также учесть налог по УСН, другие расходы и условия договоров. Если изменится доля закупок с НДС или покупатели согласятся на другую цену, результат тоже изменится.

При специальной ставке 5% входной НДС к вычету не принимают. При общей ставке 22% вычет возможен, если выполнены требования НК РФ.

Что написано в договорах

Расчет может выглядеть убедительно, пока бухгалтер не откроет договор с крупным покупателем. Если цена уже зафиксирована, прибавить к ней НДС без согласования с покупателем не получится.

Поэтому нужно проверить договоры по отгрузкам после превышения лимита: как определена цена, сказано ли в ней про НДС и готов ли покупатель обсуждать ее изменение. Директору нужна цифра, которая учитывает реальные условия продаж.

Поможет ли новое ИП

Теперь можно вернуться к предложению директора. Само по себе открытие ИП не запрещено. Вопрос в том, будет ли у него самостоятельный бизнес.

Бухгалтеру стоит выяснить, кто будет искать клиентов, заключать и исполнять договоры, использовать сотрудников и имущество, отвечать за результат. Если все это остается у ООО, а на ИП переводят только часть выручки, возникает риск претензий из-за дробления бизнеса.

Итог разговора с директором может быть таким:

«Если превысим лимит в сентябре, НДС возникнет с октября. Я посчитаю нагрузку по обеим ставкам и проверю договоры. Потом оценим идею с ИП, какую самостоятельную деятельность оно будет вести и какие ресурсы для этого получит».

Это конкретный план действий вместо ответа открывайте или нельзя.

Как научиться отвечать на такие вопросы

В этой ситуации бухгалтеру приходится одновременно считать НДС, проверять договоры и оценивать риск дробления. Каждая тема по отдельности знакома многим. Сложнее соединить их и дать директору ответ: когда возникнет налог, сколько компания заплатит и какие риски создаст новое ИП.

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