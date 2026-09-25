Компания растет и меняется. А главбух успевает за ней?

Главному бухгалтеру все чаще приходится выходить за пределы привычного участка: разбираться в новых правилах, смежных процессах и задачах, которыми раньше занимались другие специалисты. Сегодня важно не только хорошо знать свою профессию, но и уметь быстро осваивать новые темы по мере их появления в работе.

Когда нужно срочно разобраться в новой теме

Можно годами безошибочно вести учет, налоги и отчетность, а затем столкнуться с задачей из другой области. К налогам добавляются маркетплейсы, маркировка, ЭДО, 1С:ЗУП, ВЭД и управленческий учет.

Раньше такие вопросы можно было передать профильному специалисту. Теперь от главбуха ждут как минимум первичной оценки, какие есть риски, какие документы потребуются и как новая операция повлияет на показатели компании.

Важно быстро понять, каких знаний не хватает, найти нужную информацию и применить ее на практике. Растет интерес и к финансовому анализу, нейросетям и Power BI — инструментам, которые помогают автоматизировать рутинные задачи, анализировать данные и готовить информацию для руководителя.

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