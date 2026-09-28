Сотрудник заболел в отпуске за свой счет и устроился на другую работу. Что делать бухгалтеру?

Больничный пришел 11 сентября. Сотрудник до 31 октября находится в отпуске без сохранения зарплаты, а при разговоре выяснилось, что он устроился в другую компанию, причем, по его словам, на основное место работы. Разбираемся, нужно ли оплачивать больничный и кому СФР направит запрос.

Эту ситуацию обсуждают бухгалтеры в КУБе. Главный практический вопрос, что отвечать СФР и кто оплатит больничный.

Во-первых, стоит проверить даты. С 11 сентября по 31 октября пособие у прежнего работодателя не назначается, весь этот период сотрудник освобожден от работы без оплаты. Если после 31 октября он все еще нетрудоспособен, оплачиваемый период начинается с 1 ноября, дня, когда он должен был вернуться к работе. Сам отпуск из-за болезни не продлевается.

Сообщение о новой работе ничего не меняет в статусе старого трудового договора: сотрудник не уволен. Однако бухгалтеру важно выяснить дату приема во вторую компанию и где человек работал в 2024–2025 годах. От этого зависит порядок назначения пособия при нескольких работодателях. Название нового места основным само по себе ответа не дает.

Может ли запрос прийти обеим компаниям?

Да. В электронном больничном не указывают место работы, СФР определяет работодателей по данным учета. Поэтому каждый получивший запрос должен ответить за свой участок. Прежнему работодателю необходимо передать точные даты отпуска без оплаты, чтобы фонд не назначил пособие за исключенный период. Запросы двум компаниям не означают, что весь больничный должны оплатить дважды.

Практически нужно начать с трех действий:

проверить приказ об отпуске и сведения о приеме на новую работу,

предупредить второго работодателя о датах отпуска без оплаты

а при поступлении запроса СФР ответить по документам.

Если больничный продолжится в ноябре, порядок оплаты этого периода, включая вопрос о первых трех днях, лучше уточнить по конкретному ЭЛН в СФР до начисления.

Главное, не пытаться разбить реестр вручную и не увольнять сотрудника ради больничного. Нужно зафиксировать факты и дать фонду верные сведения: с 11 сентября по 31 октября человек у вас не должен был работать, а с 1 ноября ситуация меняется, если нетрудоспособность продолжается.

Где разобрать такие ситуации на практике

Этот случай показывает, почему бухгалтеру полезно понимать кадровую сторону расчетов: как оформлен отпуск, действует ли трудовой договор, какие сведения уходят в СФР и как отразить больничный в программе.

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