Собственник уже считает компанию закрытой, продаж нет, сотрудники уволены, заявление отправлено. Но бухгалтер видит незавершенные дела — декларацию за последний период, расчеты с бюджетом и отчеты, которые нужно успеть представить до исключения ООО из реестра.
Дата подачи заявления — не дата закрытия
Упрощенное прекращение деятельности доступно юридическим лицам, субъектам МСП при соблюдении условий, установленных законом. Участники подают заявление по форме Р19001. После проверки ФНС публикует решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ.
С даты публикации начинается трехмесячный срок для возражений заинтересованных лиц. Если препятствий нет и условия процедуры продолжают выполняться, ФНС исключает компанию из реестра. Пока записи об исключении нет, ООО существует и его обязанности по отчетности и налогам сохраняются. Об этом напоминает ФНС.
Что это значит для бухгалтера
Не стоит пытаться угадать точный день исключения по дате отправки Р19001. Рабочий ориентир появляется после публикации ФНС, от нее отсчитывают три месяца.
Например, если сведения опубликовали 10 июля, контрольная дата для бухгалтера — 10 октября. Это конец трехмесячного срока, а не обещание, что запись об исключении появится именно 10 октября. К этой дате лучше завершить подготовку отчетов, проверить их прием и состояние расчетов с бюджетом.
На последний день трехмесячного срока условия исключения должны соблюдаться. Налоговая рекомендует сдать необходимую отчетность, проверить даже небольшие пени и получить сведения о сальдо ЕНС перед окончанием срока.
Список дел после публикации
Сохраните дату публикации. Отсчитывайте три месяца от нее, а не от подачи заявления или решения участников.
Составьте перечень отчетов именно вашего ООО. Он зависит от налогового режима, работников и операций компании. Проверьте налоговую и бухгалтерскую отчетность, расчеты по взносам и сведения о работниках, если обязанность их представлять возникала.
Подготовьте последние расчеты заранее. Оставьте время на получение подтверждения о приеме отчета и исправление возможного отказа.
Проверьте ЕНС ближе к концу трехмесячного срока. Даже небольшая недоимка или пеня может помешать исключению компании.
Следите за ЕГРЮЛ до появления записи об исключении. Если процедура прекратится, компания продолжит работать в обычном статусе со всеми обязанностями по отчетности.
Главная ловушка — баланс
При упрощенном прекращении деятельности не назначают ликвидатора и не составляют промежуточный и ликвидационный балансы. Это одно из отличий от обычной ликвидации.
Но ликвидационный баланс нельзя путать с бухгалтерской отчетностью. Отсутствие первого само по себе не отменяет обязанность представить вторую, если она есть у компании. ФНС прямо включает бухгалтерскую отчетность в перечень того, что бухгалтеру следует проверить перед окончанием трехмесячного срока.
Почему нельзя ждать записи в ЕГРЮЛ
При упрощенном порядке обязанности по налоговой отчетности и обязательным платежам необходимо исполнить не позднее чем за один рабочий день до исключения компании. При этом бухгалтер не знает заранее с полной определенностью, когда именно появится запись. ФНС разъясняет оба ориентира: срок до исключения и необходимость соблюсти условия к концу трех месяцев после публикации.
Практический вывод, ориентируйтесь на дату публикации, готовьте отчеты с запасом и не откладывайте отправку на предполагаемый день закрытия.
Можно ждать завершения процедуры и решать вопросы по мере появления. Искать несданный отчет, выяснять причину отрицательного сальдо ЕНС, восстанавливать доступ к электронной подписи.
Или сразу после публикации составить короткий календарь: дата окончания трех месяцев → перечень отчетов → сроки их подготовки и отправки → проверка приема → сверка ЕНС → контроль ЕГРЮЛ. В нем будет видно, что уже сделано и что еще может остановить исключение.
Где разобрать всю процедуру
Последняя отчетность только часть закрытия бизнеса. В курсе Клерк.Школы «Ликвидация ООО/ИП: как закрыть бизнес без штрафов» разбирают обычную и упрощенную процедуры, расчеты с бюджетом и кредиторами, увольнение работников, риски и закрытие ИП. В программе есть шаблоны, чек-листы и практические задания.
Если Р19001 уже подана, найдите публикацию ФНС и поставьте контрольную дату в календарь. Если закрытие еще впереди, пройдите курс, чтобы заранее собрать весь маршрут.