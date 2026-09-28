Что это значит для бухгалтера

Не стоит пытаться угадать точный день исключения по дате отправки Р19001. Рабочий ориентир появляется после публикации ФНС, от нее отсчитывают три месяца.

Например, если сведения опубликовали 10 июля, контрольная дата для бухгалтера — 10 октября. Это конец трехмесячного срока, а не обещание, что запись об исключении появится именно 10 октября. К этой дате лучше завершить подготовку отчетов, проверить их прием и состояние расчетов с бюджетом.

На последний день трехмесячного срока условия исключения должны соблюдаться. Налоговая рекомендует сдать необходимую отчетность, проверить даже небольшие пени и получить сведения о сальдо ЕНС перед окончанием срока.