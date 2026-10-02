Зарплата за сентябрь выплачена в октябре: как заполнить уведомление и 6-НДФЛ в 2026 году

Почему месяц начисления может запутать

Для НДФЛ важно, когда работник получил деньги. Зарплату, отпускные и денежную премию относят к доходам на дату фактической выплаты — подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ. Налог исчисляют на дату получения дохода и удерживают при выплате — п. 3 и 4 ст. 226 НК РФ.

Поэтому зарплата за сентябрь, перечисленная 5 октября, — октябрьский доход для НДФЛ. А отпускные, выплаченные 29 сентября за отпуск в октябре, — сентябрьский.

Срок перечисления налога не определяет квартал, в котором нужно показать удержание. НДФЛ, удержанный в конце сентября и уплачиваемый 5 октября, входит в расчет за девять месяцев.

Статья 223 НК РФ, статья 226 НК РФ.