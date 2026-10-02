Зарплата за сентябрь выплачена в октябре: как заполнить уведомление и 6-НДФЛ в 2026 году

Почему месяц начисления может запутать
Для НДФЛ важно, когда работник получил деньги. Зарплату, отпускные и денежную премию относят к доходам на дату фактической выплаты — подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ. Налог исчисляют на дату получения дохода и удерживают при выплате — п. 3 и 4 ст. 226 НК РФ.
Поэтому зарплата за сентябрь, перечисленная 5 октября, — октябрьский доход для НДФЛ. А отпускные, выплаченные 29 сентября за отпуск в октябре, — сентябрьский.
Срок перечисления налога не определяет квартал, в котором нужно показать удержание. НДФЛ, удержанный в конце сентября и уплачиваемый 5 октября, входит в расчет за девять месяцев.
Какие сроки действуют в сентябре и октябре 2026 года
Когда удержали НДФЛ
Код периода уведомления
Уведомление — не позднее
Уплата — не позднее
1–22 сентября
33/03
25 сентября
28 сентября
23–30 сентября
33/13
5 октября
5 октября
1–22 октября
34/01
26 октября
28 октября
23–31 октября
34/11
3 ноября
5 ноября
Во всех уведомлениях указывают год 2026. Срок уведомления за 23–30 сентября переносится с 3 октября: это суббота. Уплата за этот период изначально предусмотрена до 5 октября. Основание — п. 9 ст. 58, п. 6 ст. 226 и п. 7 ст. 6.1 НК РФ. ФНС подтверждает срок 5 октября и код 33/13.
Расчет 6-НДФЛ за девять месяцев нужно представить не позднее 26 октября 2026 года: 25 октября выпадает на воскресенье. Основание — п. 2 ст. 230 и п. 7 ст. 6.1 НК РФ.
Пример: зарплата, отпускные и премия на стыке месяцев
Сотрудник — налоговый резидент РФ. Его основная налоговая база с начала года, включая выплаты из примера, не превышает 2,4 млн рублей. Вычетов, районных коэффициентов, возвратов и перерасчетов нет. НДФЛ рассчитываем по ставке 13%.
Зарплата за сентябрь — 100 000 рублей: 40 000 выплачивают 18 сентября, оставшиеся 60 000 — 5 октября. Отпускные 30 000 рублей перечисляют 29 сентября за отпуск с 5 октября. Премию за сентябрь 20 000 рублей начисляют 30 сентября, а выплачивают 9 октября. Все суммы указаны до удержания налога.
Выплата
Дата выплаты и удержания
Доход, ₽
НДФЛ, ₽
Уведомление
Зарплата за первую половину сентября
18 сентября
40 000
5 200
33/03
Отпускные за октябрь
29 сентября
30 000
3 900
33/13
Окончательный расчет за сентябрь
5 октября
60 000
7 800
34/01
Премия за сентябрь
9 октября
20 000
2 600
34/01
В уведомление к 5 октября попадет только 3 900 рублей с отпускных. НДФЛ с первой части зарплаты уже относится к периоду 1–22 сентября. Октябрьские удержания — 7 800 и 2 600 рублей — нужно включить в уведомление 34/01 к 26 октября. Их сумма — 10 400 рублей.
Если собрать налог по всем начислениям «за сентябрь», получится неверное уведомление. Ни название премии, ни месяц начисления зарплаты не переносят октябрьскую выплату в сентябрь.
Как показать эти суммы в 6-НДФЛ
В расчете за девять месяцев отражаем сентябрьский аванс и отпускные. Окончательный расчет зарплаты и премия, выплаченные в октябре, войдут в годовой расчет.
Налог из примера
Раздел 1
Раздел 2
5 200 ₽, удержанные 18 сентября
Строка 025 расчета за девять месяцев
Строка 165
3 900 ₽, удержанные 29 сентября
Строка 026 расчета за девять месяцев
Строка 166
10 400 ₽, удержанные 5 и 9 октября
Строка 021 годового расчета
Строка 161
Сентябрьские выплаты увеличивают строку 120 расчета за девять месяцев на 70 000 рублей, строки 140 и 160 — на 9 100 рублей. Эта же удержанная сумма входит в накопительный показатель строки 020 раздела 1. Остальные доходы и налог с начала года учитывают дополнительно.
В годовом расчете сентябрьские суммы сохраняются в накопительных итогах. Повторно относить их к октябрьским строкам 021 и 161 нельзя. Также нельзя складывать строку 020 с ее расшифровками 021–026: это итог и его детализация.
Действующая форма утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ в редакции приказа от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@. Порядок заполнения строк.
Одинаковая сумма в уведомлении и расчете — еще не задвоение
В нашем примере 3 900 рублей должны появиться и в уведомлении 33/13, и в строках 026 и 166 расчета за девять месяцев. Это отражение одной обязанности в разных документах. Исключать налог из 6-НДФЛ из-за того, что уведомление уже отправлено, нельзя.
Проверять нужно другое: не попала ли одна выплата в два интервала удержания, не продублированы ли исходные документы и правильно ли указаны КПП, ОКТМО, КБК, период и год.
Такие ошибки проще находить, когда понятна вся цепочка: начисление → выплата → удержание → уведомление → отчет. Она разобрана в курсе Клерка «Бухгалтер по зарплате»: в программе есть отдельные уроки по уплате НДФЛ, уведомлениям и 6-НДФЛ, а также заполнению расчета в 1С:ЗУП. Это помогает связать нормы с документами, из которых программа собирает отчетность.
Что проверить в 1С перед отправкой уведомления
Если зарплату рассчитываете в 1С:ЗУП 3.1, а уведомления отправляете из 1С:Бухгалтерии 3.0, проверяйте обе базы.
1. Сверьте выплаты с налоговым регистром. Сформируйте «Регистр налогового учета по НДФЛ» за 2026 год по сотруднику. Проверьте даты получения доходов, суммы исчисленного и удержанного налога. Даты выплат сопоставьте с банковскими документами. В нашем примере удержание в сентябре — 9 100 рублей, в октябре — 10 400 рублей.
2. Отберите удержания за 23–30 сентября. В ЗУП откройте «Налоги и взносы → Отчеты по налогам и взносам → Удержанный НДФЛ». В примере результат за этот интервал — 3 900 рублей со сроком перечисления 5 октября.
3. Проверьте передачу в бухгалтерию. Сверьте документы «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» и отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете». После синхронизации проверьте «Сведения об удержанном НДФЛ» в БП. Если документов несколько, сравнивайте их общий итог: суммы, уже вошедшие в проведенный документ отражения, могут не попасть в следующий.
4. Проверьте уведомление. В документе «Уведомление об исчисленных суммах налогов» должны стоять период 33/13, год 2026 и сумма 3 900 рублей. Проверьте реквизиты и выполните встроенную проверку. После отправки убедитесь, что уведомление принято.
Сам документ уведомления не делает движений по регистрам. Если ошибка возникла в учете выплаты или удержания, ручное исправление уведомления не исправит исходные данные.
Если уведомление уже отправили с ошибкой
При ошибке в сумме подайте новое уведомление с теми же реквизитами и полной правильной суммой. Например, вместо ошибочных 14 300 рублей укажите 3 900 рублей. Не отправляйте разницу минус 10 400 рублей: повторное уведомление по тем же реквизитам заменяет прежнее.
Если ошиблись в реквизитах, прежнюю строку обнулите, а правильную обязанность укажите отдельно. Такой порядок исправления уведомлений применяется до представления соответствующего расчета. Если ошибка уже отражена в сданном 6-НДФЛ, необходимо исправлять расчет.
Проверьте, не подавали ли вы предварительное уведомление
С 1 сентября 2026 года п. 9 ст. 58 НК РФ позволяет заявлять НДФЛ за текущие и последующие интервалы до конца года заранее. Поэтому новое уведомление к 5 октября требуется не всегда.
Если период 33/13 уже заявлен предварительно и фактический налог не превышает указанную сумму, закон разрешает не подавать очередное уведомление. При превышении нужно представить новое с полной суммой за период. Например, заявили 3 000 рублей, удержали 3 900 — в новом уведомлении указываем 3 900, а не 900 рублей.
Чек-лист перед 5 октября
В уведомлении 33/13 учтен налог, удержанный только 23–30 сентября.
Сентябрьский аванс и октябрьские выплаты не включены повторно.
Суммы согласованы с налоговым регистром и строками 026/166 расчета за девять месяцев по соответствующим реквизитам.
Проверены КПП, ОКТМО, КБК, период и год.
Учтены предварительные уведомления и исправления; вместо разницы указана полная сумма.
Получено подтверждение приема уведомления и обеспечена уплата налога к 5 октября.
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