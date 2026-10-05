15 тысяч за отчетность: нормальная цена или работа за копейки?

15 тысяч за бухгалтерскую отчетность много или мало? В «Бухджобе» вакансия на подготовку баланса, ОФР, ОДДС и пояснительной записки вызвала спор. Одни увидели большой объем за небольшие деньги, другие предложили сначала разобраться в деталях. И именно с деталями в вакансии оказалось интереснее всего.

Заказ на бухгалтерскую отчетность вызвал спор в «Бухджобе». Но главный вопрос, какие работы входят в 15 тысяч рублей и где заканчиваются обязательства исполнителя.

В объявлении требовалось подготовить баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и пояснительную записку. Одни участники обсуждения сочли оплату слишком низкой, другие предложили сначала разобраться в деталях.

Именно деталей в заказе и не хватало, не указан даже отчетный период, а состояние учета неизвестно.

Можно подготовить формы, а можно получить чужие проблемы

В обсуждении прозвучало предположение, что исполнителю придется восстанавливать учет за девять месяцев. Однако в объявлении этого нет.

Из наличия ОДДС тоже нельзя уверенно заключить, что заказчик представляет крупную компанию. Комплект отчетов могли запросить для собственника, банка или инвестора. Название «квартальная финансовая отчетность» само по себе не объясняет, кому и зачем она нужна.

Поэтому объявлять 15 тысяч безусловно несправедливой ценой рано. Но и соглашаться на весь перечисленный объем без уточнений рискованно.

Главный недостаток объявления – фиксированная цена при неизвестном состоянии учета и неопределенных границах проверки.

Если операции отражены правильно, период закрыт, остатки проверены и нужно собрать согласованный комплект отчетов, это одна задача. Если обнаружатся недостающие документы, ошибки в проводках и расхождения по расчетам, совсем другая.

Формулировка «проверить правильность всех данных» легко превращает небольшой заказ в работу без понятных границ. Проверить взаимосвязь показателей отчетности и проверить весь учет компании — разные услуги.

Что спросить до согласования цены

Для оценки такого заказа нужны ответы хотя бы на семь вопросов:

За какой период готовится отчетность?

Кому она предназначена? Собственнику, банку, инвестору? Есть ли конкретные требования к формам и пояснениям?

Что представляет собой компания? Вид деятельности, система налогообложения, особенности операций.

Какой объем данных? Количество документов, операций, контрагентов и банковских счетов.

В каком состоянии учет? В какой программе он ведется, закрыт ли период, проверена ли ОСВ, есть ли известные ошибки и недостающие документы?

Что входит в проверку? Сверка показателей отчетности, проверка первички, поиск ошибок или их исправление? Кто отвечает за полноту исходных данных?

Как принимается и оплачивается работа? Кто согласует результат, сколько предусмотрено правок и когда заказчик перечисляет деньги?

Отдельно стоит определить содержание пояснений. Расшифровка нескольких статей и подробное объяснение финансового положения компании требуют разного времени.

Если состояние учета неизвестно, разумно сначала согласовать отдельную диагностику, а затем — стоимость подготовки отчетности и необходимых исправлений.

Объем работ, результат, сроки и порядок оплаты лучше зафиксировать письменно. Дополнительные работы тоже стоит согласовывать до их выполнения.

Почему 70–100 тысяч тоже нужно обосновать

В дискуссии предложили другую цену от 70 до 100 тысяч рублей. Но такая оценка тоже требует объяснения, какие работы и какой объем в нее входят?

Стоимость зависит от сложности операций, качества исходных данных, срочности и требований к результату. Универсального тарифа на баланс, ОФР и ОДДС из этой переписки вывести нельзя.

Зато можно сформулировать профессиональную позицию: бухгалтер должен понимать и объяснять заказчику, что именно он проверяет, какие ошибки исправляет и за какой результат отвечает. Это помогает оценить работу и вовремя обозначить границы заказа.

Что должен уметь бухгалтер, чтобы уверенно брать такие проекты

Здесь есть интересный профессиональный момент.

Чтобы оценить подобную задачу, бухгалтеру недостаточно просто уметь заполнить формы. Нужно понимать, откуда в отчетности берется каждый показатель и как проверить его до сдачи.

Это особенно важно для тех, кто берет проекты на аутсорсе или хочет работать с несколькими компаниями.

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