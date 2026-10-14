Налоги в 2027 году: кто потеряет патент, кому платить НДС и что готовят по НДФЛ
При доходе 18 млн рублей предприниматель в 2027 году уже не сможет работать на патенте, но сможет применять УСН без НДС. А зарплату и дивиденды предлагают объединить для расчета НДФЛ. Разбираем, какие изменения уже приняты, какие пока обсуждают и что бухгалтеру проверить до конца года.
У налоговых изменений на 2027 год разный статус. Одни уже закреплены в законе, по ним можно считать нагрузку и выбирать режим. Другие входят в осенний законопроект № 617-9 и еще могут измениться. Начнем с того, что уже принято.
Патент и УСН: два разных лимита
Самая заметная разница для малого бизнеса — между лимитом патента и порогом освобождения от НДС на упрощенке.
Что проверяем
Правило на 2027 год
Последствие
Доход для применения ПСН
Не более 15 млн рублей за 2026 год и в течение 2027 года
Превышение лишает права на патент
Доход для освобождения от НДС на УСН
Не более 20 млн рублей
Превышение обязывает платить НДС, но само по себе не лишает права на УСН
Лимит ПСН снижается до 15 млн рублей. Для УСН порог освобождения от НДС в 2027 году остается на уровне 20 млн рублей: июльский закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ отложил его снижение.
Пример. ИП заработал на патентной деятельности 18 млн рублей за 2026 год. Получить патент на 2027 год он уже не сможет. При переходе на УСН такой доход позволяет начать год с освобождением от НДС — если соблюдены остальные условия.
Таким образом, потеря патента не означает, что предпринимателю обязательно придется платить НДС. Сначала нужно выбрать новый режим и отдельно проверить условия освобождения.
Когда на УСН начинается НДС
Важен не только размер дохода, но и год, в котором превышен порог.
Ситуация
Что происходит
Доход за 2026 год превысил 20 млн рублей
НДС нужно платить с 1 января 2027 года
Доход за 2026 год не превысил 20 млн рублей
В начале 2027 года действует освобождение
Доход с начала 2027 года превысил 20 млн рублей
НДС возникает с первого числа следующего месяца
Ровно 20 млн рублей — еще не превышение. И этот порог не индексируется на коэффициент-дефлятор.
На патенте последствия жестче
Для ПСН проверяют доход за предыдущий год и поступления в текущем году. Если доход за 2026 год уже выше 15 млн рублей, планировать патент на 2027-й нельзя.
При превышении лимита в течение 2027 года право на ПСН теряется с начала налогового периода по патенту. Это может потребовать пересчета налогов за уже прошедшее время.
Поэтому предпринимателям, которые приближаются к лимиту, стоит заранее сравнить режимы и подготовить переход.
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Лимиты УСН: цифры пока предварительные
Минэкономразвития подготовило проект коэффициента-дефлятора для УСН на 2027 год — 1,153. Пока приказ не утвержден, рассчитанные по нему лимиты нельзя называть окончательными.
Если коэффициент останется таким, получатся следующие величины:
Показатель
Расчет
Предварительный лимит
Годовой доход для сохранения УСН
450 млн × 1,153
518,85 млн ₽
Остаточная стоимость основных средств
200 млн × 1,153
230,6 млн ₽
Верхняя граница дохода для НДС 5%
250 млн × 1,153
288,25 млн ₽
Верхняя граница дохода для НДС 7%
450 млн × 1,153
518,85 млн ₽
Это расчетные значения по проекту. Перед применением нужно проверить утвержденный приказ.
Не путайте два ограничения: 20 млн рублей определяют освобождение от НДС, а верхний лимит дохода — право оставаться на УСН. Компания может платить НДС и продолжать работать на упрощенке.
НДФЛ: зарплату, дивиденды и проценты предлагают считать вместе
Осенние поправки и направления налоговой политики Минфина на 2027–2029 годы предусматривают объединение большинства налоговых баз резидентов. Зарплату, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг, продажи имущества и другие поступления предлагают включить в общую шкалу 13–22%.
Ставку будут определять по совокупному доходу: распределение выплат между зарплатой и дивидендами может утратить прежнюю налоговую выгоду.
При продаже имущества и ценных бумаг налог рассчитывают с облагаемого дохода, учитывая расходы, вычеты и освобождения — их нужно проверять отдельно.
Повышенная ставка применяется только к части дохода сверх соответствующего порога, а не ко всей сумме.
Что еще входит в осенние предложения
Законопроект № 617-9 затрагивает не только ставки. Для бухгалтера существенны изменения в удержании налогов, отчетности и сроках.
Предлагаемое изменение
Практический смысл
Банки станут налоговыми агентами по процентам по вкладам
НДФЛ будут рассчитывать и удерживать банки; в отдельных случаях останется доплата по уведомлению ФНС
Централизация 6-НДФЛ по обособленным подразделениям
Нужно будет выбрать порядок сдачи расчета; возможность отчитываться по месту подразделений предлагают сохранить
Передача администрирования взносов на травматизм ФНС
Изменится порядок работы с платежами; СФР сохранит функции по тарифам
Рост налоговых штрафов
Минимальный штраф за несданную декларацию предлагают увеличить с 1 000 до 2 600 рублей
Перенос декабрьских сроков на предыдущий рабочий день
Если дата платежа выпадет на нерабочий день, заплатить потребуется раньше
Бессрочный расширенный заявительный порядок возмещения НДС
Для предусмотренных проектом категорий сохранят возможность ускоренного возврата
НДС 22% на товары трансграничной электронной торговли для граждан
Функции налогового агента предлагают возложить на электронные площадки
Все перечисленное пока следует учитывать как возможные изменения. Перестраивать платежный календарь и отчетность нужно по окончательному тексту закона.
Отдельные предложения касаются инвестиционных структур: налог 15% на определенные пассивные доходы закрытых и интервальных ПИФов для квалифицированных инвесторов, с зачетом при налогообложении пайщиков, и ставка 35% для дивидендов нерезидентам на счета «С». Это тоже пока проект.
Что бухгалтеру проверить до конца 2026 года
Проверка
Зачем
Доход ИП за 2026 год относительно 15 млн рублей
Понять, доступен ли патент в 2027 году
Доход на УСН относительно 20 млн рублей
Определить, возникает ли НДС с января
Договоры и цены при предстоящем переходе на НДС
Заранее согласовать, как налог влияет на стоимость
Утвержденный дефлятор на 2027 год
Заменить предварительные лимиты окончательными
Бюджет взносов ИП
Учесть новую фиксированную сумму и дополнительный платеж
Имущество, льготы и календарь платежей
Подготовиться к расчету налогов инспекцией
Окончательный текст осенних поправок
Проверить, какие предложения стали законом
Для предпринимателя с доходом между 15 и 20 млн рублей главный вопрос уже сейчас — выбор режима после патента. Для компании, приближающейся к 20 млн рублей на УСН, подготовка к НДС и пересмотр договоров. А расчеты по новой общей базе НДФЛ пока стоит делать только как сценарий, окончательные правила еще предстоит принять.
Информации об авторе
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