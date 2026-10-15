Если перед сдачей отчетности вы сомневаетесь в расчете налога, не понимаете расхождения в 1С или впервые заполняете декларацию по НДС на УСН, полезно разобрать именно тот участок, который вызывает сложности. Выбрали четыре курса Клерк.Школы и объясняем, с какими задачами они помогут.

Ошибки в отчетности могут возникать на разных этапах: при отражении операции в учете, расчете налоговой базы или заполнении формы. Поэтому при выборе обучения стоит исходить из рабочего вопроса: нужно разобраться с конкретным отчетом или понять, почему в него попадают неверные суммы.

Если сложно заполнить и проверить несколько отчетов

Курс «Квартальная налоговая отчетность» посвящен декларациям по НДС и налогу на прибыль, расчетам 6-НДФЛ и РСВ, форме ЕФС-1. Для основных отчетов предусмотрены разбор заполнения и практические уроки в 1С.

На курсе вы разберетесь, как:

переносить данные учета в отчетные формы и проверять показатели по контрольным соотношениям;

отражать НДС у налогового агента и на УСН;

исправлять ЕФС-1 и подавать уточненные декларации;

действовать при получении требования во время камеральной проверки.

После обучения сможете пройти весь процесс подготовки отчетности: от заполнения в 1С до проверки перед отправкой. Курс подойдет, если расчеты в учете понятны, но возникают вопросы по строкам, разделам и согласованности показателей.

Если вопросы возникают с НДС на упрощенке

Курс «НДС на УСН-2026» поможет разобраться с НДС еще до формирования декларации: определить обязанности плательщика, учесть авансы и отгрузки, проверить входящий налог и операции по переходящим договорам.

Вы разберетесь, как:

применять освобождение и специальные ставки;

начислять НДС при получении аванса и последующей отгрузке;

определять право на вычет и случаи восстановления налога;

настроить учет в 1С, оформить счета-фактуры и проверить книги покупок и продаж.

По итогам обучения сможете проследить, как операция проходит от первичного документа до строки в декларации. Это полезно, когда отчет заполняется автоматически, но нет уверенности, что ставка, начисление или вычет отражены правильно.

Если сложности с отчетностью начинаются в учете на УСН

Курс «Главбух на УСН-2026: от учета и отчетности до 1С» охватывает несколько связанных участков: первичные документы, бухгалтерский и налоговый учет, расчеты с сотрудниками и отчетность.

На курсе вы научитесь:

определять облагаемые доходы и расходы, которые можно учесть при расчете УСН;

проверять документальное подтверждение операций и вести КУДиР;

учитывать основные средства, нематериальные активы и запасы;

рассчитывать НДФЛ и взносы по выплатам сотрудникам и исполнителям по ГПХ.

Отдельный блок посвящен декларации УСН с примерами заполнения в 1С. Для октябрьских задач прежде всего пригодятся темы доходов, расходов и зарплатных налогов.

После обучения сможете проверить исходные данные для расчета налогов и найти ошибки в учете до того, как они попадут в отчетность. Курс подойдет, если вопросы возникают сразу на нескольких участках работы на упрощенке.

Если на ОСНО трудно понять, из чего складываются показатели

Курс «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» поможет связать правила учета операций с расчетом налогов и заполнением деклараций.

В программе разбирают:

по НДС — момент определения базы, вычеты, восстановление налога и раздельный учет;

по налогу на прибыль — признание расходов, прямые и косвенные затраты, резервы и безнадежные долги;

по зарплатной отчетности — заполнение 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1, включая отдельные случаи выплат и работу с обособленными подразделениями.

Разбор деклараций включает контрольные соотношения и заполнение в 1С. Есть также разделы по налогу на имущество и бухгалтерской отчетности.

Пройдя курс, сможете проверить не только заполнение формы, но и расчет суммы, которая в нее попала. Это вариант для случаев, когда ответ на вопрос почему в отчете такая цифра приходится искать в учете конкретной операции.

Как выбрать обучение под свою задачу

Если затруднение связано со строками и разделами отчетов, начните с курса по квартальной отчетности. Если сомнения возникают в начислении налога или отражении операций, выбирайте программу по НДС на УСН, учету на упрощенке или ОСНО.

Сейчас Клерк.Школа временно открыла возможность покупать отдельные курсы без подписки. Для одного участка можно выбрать конкретную программу, для нескольких рассмотреть подписку.

Перед выбором составьте список вопросов по своей отчетности и сопоставьте его с программой курса. Так будет понятнее, какие уроки пригодятся в работе уже сейчас.