Бухгалтер обнаружил ошибку спустя несколько месяцев, в 1С зарплата за февраль 2026 года числится невыплаченной, хотя сотрудники получили деньги и расчетно-платежная ведомость сохранилась. Предположительно, расходный кассовый ордер случайно удалили вместе с другими помеченными объектами.

В результате НДФЛ с выплаты не попал в уведомление и расчет 6-НДФЛ за I квартал. При этом, по словам бухгалтера, деньги в бюджет перечислили полностью и своевременно.

Возникает понятный вопрос, можно ли восстановить учет сейчас, а прошлую отчетность оставить как есть?

Если в сданной 6-НДФЛ действительно отсутствуют доход и удержанный налог, одного исправления в программе недостаточно.