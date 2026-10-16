Бухгалтер обнаружил ошибку спустя несколько месяцев, в 1С зарплата за февраль 2026 года числится невыплаченной, хотя сотрудники получили деньги и расчетно-платежная ведомость сохранилась. Предположительно, расходный кассовый ордер случайно удалили вместе с другими помеченными объектами.
В результате НДФЛ с выплаты не попал в уведомление и расчет 6-НДФЛ за I квартал. При этом, по словам бухгалтера, деньги в бюджет перечислили полностью и своевременно.
Возникает понятный вопрос, можно ли восстановить учет сейчас, а прошлую отчетность оставить как есть?
Если в сданной 6-НДФЛ действительно отсутствуют доход и удержанный налог, одного исправления в программе недостаточно.
Почему перечисленный налог не избавляет от уточненки
Перечисление денег и достоверность отчетности — разные обязанности налогового агента. Даже если бюджет получил всю необходимую сумму, в расчете должны быть правильно отражены доходы сотрудников, исчисленный и удержанный НДФЛ.
Пункт 6 статьи 81 НК РФ обязывает налогового агента представить уточненный расчет при обнаружении неотраженных или неполных сведений, а также ошибок, которые занизили или завысили сумму налога, подлежащую перечислению. ФНС отдельно разъясняет порядок исправления ошибок в 6-НДФЛ через уточненный расчет.
Поэтому техническая причина ошибки, удаление документа, сбой программы или нарушение последовательности проведения, сама по себе не позволяет сохранить неверную отчетность.
Сначала нужно проверить именно отправленный расчет. Ошибка в текущей базе 1С еще не доказывает, что отчетность тоже была неверной, документ могли удалить уже после ее формирования и сдачи.
Сначала установите дату фактической выплаты
Формулировка зарплата за февраль не определяет месяц получения дохода для НДФЛ. Важна дата, когда сотрудник действительно получил деньги: наличными или на банковский счет. Это следует из подпункта 1 пункта 1 статьи 223 НК РФ.
Если февральскую зарплату выдали в марте, доход относится к марту. Если деньги выдали в феврале, к февралю. В обоих случаях выплата относится к I кварталу, но даты удержания и сроки перечисления налога будут различаться.
Поэтому восстанавливать документ автоматически последним днем февраля нельзя. Дату подтверждают ведомость с подписями работников, банковская выписка и другие документы, относящиеся к выплате.
Как восстановить учет в 1С
Начните с резервной копии базы. Затем сопоставьте документы о фактической выплате с тем, что осталось в программе.
Работу удобно разделить на четыре шага.
Выясните, что именно исчезло. Проверьте ведомость, кассовые документы, движения по расчетам с сотрудниками и регистры НДФЛ. Если доступен журнал регистрации, установите, когда удалили документ.
Восстановите отражение реальной операции. Используйте подтвержденные дату, сумму и реквизиты. Восстановление записи в программе не означает повторную выдачу денег сотрудникам.
Проверьте движения по НДФЛ. После восстановления документа убедитесь, что доход, исчисленный и удержанный налог отражены правильно и не продублированы.
Сформируйте контрольные отчёты. Сопоставьте расчеты с работниками, кассовые данные и налоговые регистры, затем сравните новый расчет 6-НДФЛ с ранее отправленным.
Конкретный способ исправления зависит от конфигурации и версии 1С, а также от сохранившихся документов. Универсальный совет «сделайте ручную операцию и перепроведите всё» здесь опасен: можно исправить бухгалтерские проводки, но оставить неверными налоговые регистры либо создать дубли.
Документ «Сторно» не восстанавливает удаленный РКО: сторнирование предназначено для отмены отраженных операций. Выбирать механизм исправления нужно после проверки базы.
Какие расчеты 6-НДФЛ придется уточнить
Если выплата и НДФЛ действительно отсутствовали в сданном расчете за I квартал, представьте уточненную 6-НДФЛ за этот период.
В уточненку включают все необходимые показатели: правильные сведения сохраняют, ошибочные исправляют. Подавать только разницу между первоначальной и верной суммой не нужно. Такой порядок описывает ФНС.
После этого проверьте последующие уже сданные расчеты. Ошибка могла перейти в них, поскольку показатели раздела 2 формируются нарастающим итогом с начала года. Если неверные суммы сохранились в расчете за полугодие или девять месяцев, исправить потребуется и эти периоды.
Переносить пропущенную выплату в месяц обнаружения ошибки нельзя, сотрудники получили деньги раньше, и налоговый учет должен отражать реальную дату операции.
Как разобраться в связке зарплата — 1С — НДФЛ — отчетность
Один удаленный документ может повлиять сразу на несколько участков учета. Чтобы найти последствия ошибки, бухгалтеру нужно понимать весь путь операции: от оформления выплаты до отражения удержанного налога в 6-НДФЛ. Эти знания можно систематизировать на курсах профессиональной переподготовки «Клерка». Выберите программу под налоговый режим вашей компании.
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Нужно ли исправлять старые уведомления
Здесь есть важное отличие от расчета 6-НДФЛ.
Если расчет за соответствующий период уже представлен, корректировать ранее поданное уведомление обычно не требуется. Обязательства уточняются по данным расчёта, в том числе уточненного. ФНС указывает, что исправление уведомлений производится до представления соответствующей декларации или расчета.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации можно обойтись без исправления старых уведомлений. Но это не основание отказаться от уточненной 6-НДФЛ.
Заменит ли уточненку пояснительная записка
Нет. Бухгалтерская справка или служебная записка поможет зафиксировать обстоятельства ошибки: какой документ удалили, чем подтверждается выплата и какие исправления внесены.
Однако записка не меняет сведения в уже сданном расчете. Хранить подтверждающие документы полезно, но вариант «оставим неверную отчетность, а при запросе всё объясним» не устраняет ошибку.
Рабочий порядок такой: подтвердить фактическую выплату, восстановить учет, сравнить данные с отправленной отчетностью и уточнить те расчеты, в которых действительно искажены показатели. А перечисление налога проверить отдельно по данным ЕНС: наличие платежного поручения само по себе еще не показывает, как учтены деньги и обязательства.