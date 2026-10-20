У сотрудника обычная пятидневка. К 28 сентября 2026 года накопилось 118 часов сверхурочной работы. Работодатель планирует привлечь его еще на четыре часа 29 сентября и на два часа 30 сентября. С 1 сентября лимит действительно можно увеличить до 240 часов в год. Но автоматически дополнительные часы не появляются: увеличение должно быть предусмотрено коллективным договором или отраслевым либо межотраслевым соглашением, которое распространяется на работодателя. Одного приказа директора или положения об оплате труда недостаточно. Сентябрьские изменения также не обнуляют часы, накопленные с января. В нашем случае при действующем лимите 120 часов доступны только два часа. Если лимит законно увеличен до 240 часов, остаток составляет 122 часа, а не 120.

Что проверить до новой переработки

Помимо основания для увеличения лимита, нужны письменное согласие сотрудника и правила допуска к работе сверх 120 часов. Эти правила закрепляют в коллективном договоре, соглашении или локальном акте. В них предусматривают порядок направления работника по его письменному заявлению на предварительное прохождение профилактического медосмотра, диспансеризации или периодического медосмотра в установленных законом случаях. Проверьте и категорию сотрудника: Беременных и несовершеннолетних по общему правилу нельзя привлекать к сверхурочным. Для отдельных защищенных категорий, включая инвалидов и работников с семейными обязанностями, действуют дополнительные гарантии.

Лимит остается 120 часов для работников с вредными условиями подклассов 3.3 и 3.4, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, у которых внутреннее совместительство превышает четверть нормы рабочего времени.

Пенсионерам, предпенсионерам и работникам с вредностью 3.1–3.2 для превышения 120 часов нужны письменное согласие, отсутствие медицинского запрета и письменное ознакомление с правом отказаться. Даже при годовом лимите 240 часов сверхурочная работа не должна превышать четырех часов в день. Оформите привлечение приказом, соблюдите применимый порядок учета мнения профсоюза и обеспечьте точный учет часов. Новая гарантия из ст. 185.1 ТК РФ (в редакции ФЗ № 144-ФЗ) — работники, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день в год с сохранением среднего заработка.

Расчет: сколько заплатить за шесть часов

Предположим, все необходимые основания оформлены заранее. Часовая величина заработка для оплаты сверхурочных с учетом положенных компенсационных и стимулирующих выплат — 500 рублей. Работник выбрал повышенную оплату, у работодателя установлены минимальные коэффициенты. Дата Часы сверхурочной работы Расчёт Сумма 29 сентября 119-й и 120-й за год — первые два часа переработки в этот день 2 × 500 × 1,5 1 500 ₽ 29 сентября 121-й и 122-й за год 2 × 500 × 2 2 000 ₽ 30 сентября 123-й и 124-й за год 2 × 500 × 2 2 000 ₽ Итого 6 часов 5 500 ₽ С 121-го часа каждый сверхурочный час оплачивается минимум вдвойне. Поэтому 30 сентября полуторный коэффициент уже не применяется, хотя сотрудник переработал только два часа. Расчет только по окладу без предусмотренных системой оплаты компенсационных и стимулирующих выплат также может привести к недоплате.

А если сотрудник вышел в субботу?