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Воинский учет
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Воинский учет поручили вам, а дела не передали: что проверить в первый день

Воинский учет поручили вам, а дела не передали: что проверить в первый день

Приказ остался на уволенного кадровика, карточки сотрудников лежат в разных папках, а отправляли ли сведения в военкомат неизвестно. Разбираем, с чего начать бухгалтеру, которому достался воинский учет без передачи дел.

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«Теперь воинский учет ведете вы». А прежний ответственный уже уволился, документов нет, и директор уверен, что все есть в 1С.

Начните с проверки: какие документы сохранились, актуальны ли сведения и что нужно сделать срочно. Вот пять шагов, которые помогут разобраться.

Проверьте, кого назначили ответственным

Найдите приказ об организации воинского учета. Посмотрите, кто указан ответственным, кто его замещает и не остались ли в документе фамилии уволенных работников.

Если обязанности поручили вам, уточните у руководителя, как оформлено назначение и дополнительная работа. Устное поручение оставляет слишком много вопросов: с какой даты вы приступаете к обязанностям, что именно должны делать и кто поможет восстановить недостающие сведения.

В курсе «Воинский учет-2026: электронный реестр и новые требования для работодателей» этому посвящены разделы о документах и обязанностях ответственных работников. В программе есть образец приказа об организации воинского учета, его можно использовать при проверке своего документа.

Глава курса  Документы воинского учета (скрин учебного кабинета)
Глава курса  Документы воинского учета (скрин учебного кабинета)

Соберите документы и переписку

Попросите передать вам бумажные папки, электронные файлы, доступ к рабочим данным и переписку с военкоматом. Проверьте общие диски и архивы: часть документов могла сохраниться отдельно от основной папки.

Составьте простую опись:

Что проверить

На что обратить внимание

Приказ об организации воинского учета

Кто назначен ответственным

План работы

На какой год составлен, какие мероприятия выполнены

Карточки граждан по форме № 10

На каких работников заведены

Документы о сверках

Когда проводились, остались ли расхождения

Направленные сведения

Есть ли подтверждения отправки

Запросы и повестки

Какие действия выполнены, что осталось открытым

Такая опись поможет определить объем восстановления.

Сопоставьте карточки со списком работников

Возьмите актуальный список сотрудников и сравните его с имеющимися карточками воинского учета. Отдельно отметьте людей, по которым документов нет или сведения требуют уточнения.

Начать удобно с последних кадровых изменений: кого приняли, кого уволили, у кого изменились данные. Это поможет быстрее найти участки, на которых учет мог прерваться после ухода прежнего ответственного.

Если работаете в 1С:ЗУП, проверьте, какие сведения внесены в программу и совпадают ли они с документами. Наличие карточки в базе само по себе еще не подтверждает актуальность данных.

Практический раздел курса показывает работу непосредственно в 1С:ЗУП: настройку воинского учета, заполнение карточки № 10, подготовку извещения о приеме или увольнении и формирование других документов. Можно открыть нужный урок и сопоставить действия в программе со своей базой. 

Глава курса Ведение воинского учета в программе 1С: ЗУП (скрин учебного кабинета)
Глава курса Ведение воинского учета в программе 1С: ЗУП (скрин учебного кабинета)

Найдите незакрытые запросы и сведения о сверках

Просмотрите входящую корреспонденцию и выясните, нет ли запросов военкомата или повесток, по которым еще нужны действия. Проверьте исходящие документы и подтверждения их передачи.

Если файл со сведениями найден, а подтверждения отправки нет, пометьте вопрос для проверки. По одному подготовленному документу нельзя понять, был ли он направлен адресату.

Затем выясните, когда проводилась последняя сверка и какие расхождения обнаружили. Если документов о ней нет, зафиксируйте это в описи.

В программе обучения есть отдельный раздел «Реестр воинского учета». Автор курса Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Глава Реестр воинского учета (скрин учебного кабинета)
Глава Реестр воинского учета (скрин учебного кабинета)

Зафиксируйте результат и сообщите руководителю

По итогам проверки подготовьте служебную записку. Укажите, какие документы и сведения фактически получили, чего не хватает и что пока не удалось проверить.

Формулируйте точно. Например, если подтверждение отправки не найдено, так и напишите: «Подтверждение отправки отсутствует среди переданных документов». Не стоит сразу делать вывод, что сведения вообще не направляли.

Предложите ближайшие действия: запросить недостающие документы, уточнить сведения у сотрудников, проверить отправку сообщений, восстановить карточки. Отдельно обозначьте, для чего нужна помощь директора, кадровика или специалиста по 1С.

Хороший результат первого дня — опись документов, список срочных вопросов и понятный план дальнейшей работы. 

Если разбираться приходится с нуля, в курсе можно пройти весь процесс от определения круга учитываемых работников и оформления документов до сверок, информирования военкоматов и работы в 1С:ЗУП. В обучении предусмотрены видео, конспекты и тесты, а на странице курса доступен бесплатный урок о реестре воинского учета. 

Информации об авторе

Клерк.Школа

Клерк.Школа

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