Проверьте, кого назначили ответственным

Найдите приказ об организации воинского учета. Посмотрите, кто указан ответственным, кто его замещает и не остались ли в документе фамилии уволенных работников.

Если обязанности поручили вам, уточните у руководителя, как оформлено назначение и дополнительная работа. Устное поручение оставляет слишком много вопросов: с какой даты вы приступаете к обязанностям, что именно должны делать и кто поможет восстановить недостающие сведения.

В курсе «Воинский учет-2026: электронный реестр и новые требования для работодателей» этому посвящены разделы о документах и обязанностях ответственных работников. В программе есть образец приказа об организации воинского учета, его можно использовать при проверке своего документа.