«Теперь воинский учет ведете вы». А прежний ответственный уже уволился, документов нет, и директор уверен, что все есть в 1С.
Начните с проверки: какие документы сохранились, актуальны ли сведения и что нужно сделать срочно. Вот пять шагов, которые помогут разобраться.
Проверьте, кого назначили ответственным
Найдите приказ об организации воинского учета. Посмотрите, кто указан ответственным, кто его замещает и не остались ли в документе фамилии уволенных работников.
Если обязанности поручили вам, уточните у руководителя, как оформлено назначение и дополнительная работа. Устное поручение оставляет слишком много вопросов: с какой даты вы приступаете к обязанностям, что именно должны делать и кто поможет восстановить недостающие сведения.
В курсе «Воинский учет-2026: электронный реестр и новые требования для работодателей» этому посвящены разделы о документах и обязанностях ответственных работников. В программе есть образец приказа об организации воинского учета, его можно использовать при проверке своего документа.
Соберите документы и переписку
Попросите передать вам бумажные папки, электронные файлы, доступ к рабочим данным и переписку с военкоматом. Проверьте общие диски и архивы: часть документов могла сохраниться отдельно от основной папки.
Составьте простую опись:
Что проверить
На что обратить внимание
Приказ об организации воинского учета
Кто назначен ответственным
План работы
На какой год составлен, какие мероприятия выполнены
Карточки граждан по форме № 10
На каких работников заведены
Документы о сверках
Когда проводились, остались ли расхождения
Направленные сведения
Есть ли подтверждения отправки
Запросы и повестки
Какие действия выполнены, что осталось открытым
Такая опись поможет определить объем восстановления.
Сопоставьте карточки со списком работников
Возьмите актуальный список сотрудников и сравните его с имеющимися карточками воинского учета. Отдельно отметьте людей, по которым документов нет или сведения требуют уточнения.
Начать удобно с последних кадровых изменений: кого приняли, кого уволили, у кого изменились данные. Это поможет быстрее найти участки, на которых учет мог прерваться после ухода прежнего ответственного.
Если работаете в 1С:ЗУП, проверьте, какие сведения внесены в программу и совпадают ли они с документами. Наличие карточки в базе само по себе еще не подтверждает актуальность данных.
Практический раздел курса показывает работу непосредственно в 1С:ЗУП: настройку воинского учета, заполнение карточки № 10, подготовку извещения о приеме или увольнении и формирование других документов. Можно открыть нужный урок и сопоставить действия в программе со своей базой.
Найдите незакрытые запросы и сведения о сверках
Просмотрите входящую корреспонденцию и выясните, нет ли запросов военкомата или повесток, по которым еще нужны действия. Проверьте исходящие документы и подтверждения их передачи.
Если файл со сведениями найден, а подтверждения отправки нет, пометьте вопрос для проверки. По одному подготовленному документу нельзя понять, был ли он направлен адресату.
Затем выясните, когда проводилась последняя сверка и какие расхождения обнаружили. Если документов о ней нет, зафиксируйте это в описи.
В программе обучения есть отдельный раздел «Реестр воинского учета». Автор курса Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Зафиксируйте результат и сообщите руководителю
По итогам проверки подготовьте служебную записку. Укажите, какие документы и сведения фактически получили, чего не хватает и что пока не удалось проверить.
Формулируйте точно. Например, если подтверждение отправки не найдено, так и напишите: «Подтверждение отправки отсутствует среди переданных документов». Не стоит сразу делать вывод, что сведения вообще не направляли.
Предложите ближайшие действия: запросить недостающие документы, уточнить сведения у сотрудников, проверить отправку сообщений, восстановить карточки. Отдельно обозначьте, для чего нужна помощь директора, кадровика или специалиста по 1С.
Хороший результат первого дня — опись документов, список срочных вопросов и понятный план дальнейшей работы.
Если разбираться приходится с нуля, в курсе можно пройти весь процесс от определения круга учитываемых работников и оформления документов до сверок, информирования военкоматов и работы в 1С:ЗУП. В обучении предусмотрены видео, конспекты и тесты, а на странице курса доступен бесплатный урок о реестре воинского учета.