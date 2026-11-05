Зарплаты, самозанятые и охрана труда: три зоны внимания ГИТ в 2026 году

Резкое падение фонда оплаты труда, длительная работа с самозанятыми и отсутствие результатов СОУТ могут привлечь внимание трудовой инспекции. Разбираем, какие сигналы учитывает ГИТ и что работодателю проверить заранее.

Чтобы заметить возможное нарушение, инспектору необязательно приходить в компанию, риски видны по сведениям о зарплатах, численности работников, сотрудничестве с самозанятыми и оценке условий труда.

Работодателю стоит проверить три направления в 2026 году, это не официальный рейтинг Роструда.

Зарплаты: низкие начисления и резкое падение ФОТ

Есть два зарплатных индикатора, применимых к работодателям независимо от отрасли.

Первый, начисление зарплаты ниже МРОТ за каждый месяц предыдущего квартала 60 и более работникам, если их доля составляет не менее 50% общей численности.

Второй, сокращение фонда оплаты труда на 80% и более за квартал, когда численность работников не уменьшилась. Этот индикатор предусмотрен для работодателей с численностью от 15 человек.

Для внутренней проверки полезно сопоставить начисления с табелями, условиями трудовых договоров, сведениями об отпусках и другими документами, объясняющими размер выплат. Если штат остался прежним, а ФОТ резко упал, нужно разобраться в причинах и проверить достоверность отчетных данных.

Самозанятые: длительное сотрудничество и зависимость от заказчика

Изменился индикатор, связанный с возможной подменой трудовых отношений самозанятостью. Он учитывает сотрудничество компании или ИП более чем с 35 плательщиками НПД, каждый из которых одновременно:

получает от этого заказчика среднемесячный доход свыше 35 тыс. рублей ;

сотрудничает с ним более трех месяцев ;

получает от него 75% и более своего дохода.

Стоит посмотреть, как организована работа исполнителей, что именно компания заказывает, как принимает результат и чем подтверждает самостоятельность подрядчика. Особого внимания заслуживают договоры, по которым человек фактически выполняет постоянную трудовую функцию.

Тема остается актуальной для регулятора. 28 августа 2026 года Минтруд сообщил о разработке дополнительного индикатора для выявления группового перехода работников в самозанятые. Ведомство предложило отслеживать ситуации, когда бывшие сотрудники начинают оказывать услуги по гражданско-правовым договорам прежнему или новому заказчику. В сообщении Минтруда речь идет о проекте и представлять его как уже действующее правило нельзя.

Охрана труда: сведения о СОУТ и производственные травмы

Инспекция учитывает такие сигналы как отсутствие в ФГИС СОУТ результатов спецоценки у работодателя (более 12 месяцев в реестре, 50+ застрахованных лиц) либо результаты старше 5 лет при вредных/опасных условиях труда. Также в перечне, признаки формального проведения измерений и рост числа легких несчастных случаев.

Работодателю нужно проверить наличие и актуальность результатов спецоценки в системе, а также разобраться в причинах повторяющихся травм.

Кроме того, Минтруд 16 сентября 2026 года предложил новый индикатор для исполнителей СОУТ, он касается использования ненадлежащих методик измерений.

Индикатор риска сам по себе не доказывает нарушение. Он показывает ситуацию, требующую дополнительной проверки. Минтруд отдельно подчеркивает, задача таких механизмов выявлять вероятность нарушения трудовых прав.

Работодателю важно заранее найти необъяснимые расхождения в начислениях, проверить фактические отношения с подрядчиками и убедиться, что сведения о безопасности рабочих мест актуальны.

Как разобраться в требованиях и не потеряться в изменениях

Правильно ли рассчитаны выплаты, что поправить в документах, как оформить отношения с исполнителем? Особенно непросто, если участок достался недавно или раньше с такой ситуацией сталкиваться не приходилось.

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