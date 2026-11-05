Безнадежную дебиторскую задолженность, по которой отсутствует резерв, можно списать проводкой Дебет 91-2 Кредит 62. Создавать резерв непосредственно перед списанием ради промежуточной проводки не требуется. Но сначала необходимо подтвердить основания для списания и проверить, не было ли ошибкой отсутствие резерва в предыдущей отчетности.
Покупатель не платит больше трех лет: можно ли списать долг
Компания поставила продукцию, но покупатель рассчитался лишь частично. Задолженность числится больше трех лет. За это время стороны подписывали акты сверки, покупатель признавал долг и перечислял деньги.
На конец 2025 года организация не создала резерв: рассчитывала получить оплату в 2026 году. Теперь покупатель перестал отвечать, и компания планирует списать задолженность после инвентаризации.
Однако возраст задолженности сам по себе не подтверждает истечение срока исковой давности. Если покупатель признавал долг, срок мог прерваться и начаться заново.
Признание долга может подтверждаться актом сверки, подписанным уполномоченным лицом, признанием претензии или просьбой об отсрочке. При этом частичная оплата сама по себе не означает признания всей оставшейся суммы — нужно изучить документы и оговорки должника.
Если срок давности еще не истек и других подтвержденных оснований признать задолженность нереальной к взысканию нет, списывать ее преждевременно. Отсутствие ответов на письма и финансовые трудности покупателя автоматически таких оснований не создают.
Когда нужно создавать резерв по сомнительным долгам
В бухгалтерском учете резерв обязателен при наличии сомнительной задолженности, в том числе для малых предприятий.
По пункту 70 Положения, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, сомнительной признается задолженность, которая не погашена либо с высокой вероятностью не будет погашена в договорный срок и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Величину резерва определяют отдельно по каждому долгу с учетом платежеспособности покупателя и вероятности оплаты.
Если оснований для списания пока нет, но задолженность уже сомнительная, отражают:
Дебет 91-2 Кредит 63 — создан резерв по сомнительным долгам.
Одна лишь надежда на оплату не заменяет обоснованную оценку возвратности задолженности.
Списание дебиторской задолженности без резерва: какие проводки сделать
Когда задолженность признана безнадежной, порядок списания зависит от наличия и размера резерва.
Ситуация
Проводка
Резерв полностью покрывает задолженность
Дебет 63 Кредит 62 — списан долг за счет резерва
Резерва недостаточно
Дебет 63 Кредит 62 — списана сумма в пределах резерва;
Дебет 91-2 Кредит 62 — списано превышение
Резерв отсутствует
Дебет 91-2 Кредит 62 — долг отнесен на прочие расходы
Пункт 77 Положения № 34н предусматривает списание задолженности на финансовые результаты, если ранее суммы этих долгов не резервировались. Однако возможность прямого списания не отменяет обязанности проверить, следовало ли создать резерв раньше.
Задолженность, списанную вследствие неплатежеспособности должника, учитывают на забалансовом счете 007 в течение пяти лет, чтобы наблюдать за возможностью ее взыскания при изменении имущественного положения должника.
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Какие документы нужны для списания
Списание оформляют по каждому обязательству. По пункту 77 Положения № 34н необходимы:
Документ с результатами инвентаризации, подтверждающий наличие и сумму задолженности.
Письменное обоснование списания, например бухгалтерская справка.
Приказ или распоряжение руководителя о списании долга.
К обоснованию прикладывают документы, подтверждающие возникновение долга и основание для его списания: договор, документы об отгрузке, акты сверки, переписку с покупателем, сведения о частичной оплате.
Если долг списывают из-за истечения исковой давности, в справке следует показать расчет срока с учетом признания задолженности и его перерывов. При другом основании нужны документы, подтверждающие именно это обстоятельство.
Что делать, если резерв не создали в прошлом году
Нужно оценить сведения, которыми организация располагала при составлении отчетности за 2025 год.
Если задолженность уже была сомнительной, но резерв не сформировали, необходимо рассмотреть исправление бухгалтерской ошибки по ПБУ 22/2010. Порядок зависит от существенности ошибки и момента ее обнаружения.
Если ухудшение платежеспособности подтвердилось новой информацией, которая раньше была недоступна, это само по себе не означает ошибку в прошлогодней отчетности. Новые обстоятельства учитывают при текущей оценке задолженности.
Поэтому отсутствие резерва на начало года не позволяет автоматически сделать вывод о нарушении. Но компания должна обосновать, почему на предыдущую отчетную дату она считала долг возвратным.
Будут ли вопросы у налоговой из-за отсутствия резерва
В бухгалтерском и налоговом учете действуют разные правила.
В налоговом учете создание резерва — право организации, применяющей метод начисления. Если компания его не формирует, само по себе отсутствие налогового резерва нарушением не является.
Но для включения безнадежной задолженности в расходы по налогу на прибыль необходимы основания и подтверждающие документы. Критерии признания долга безнадежным установлены статьей 266 НК РФ. Отсутствие связи с покупателем само по себе этим критериям не соответствует.
В бухгалтерском учете резерв обязателен при наличии сомнительной задолженности. Поэтому перед списанием нужно проверить три обстоятельства: наступило ли основание для списания, правильно ли рассчитан срок давности и требовался ли резерв в предыдущей отчетности.