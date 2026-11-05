Покупатель не платит больше трех лет: можно ли списать долг

Компания поставила продукцию, но покупатель рассчитался лишь частично. Задолженность числится больше трех лет. За это время стороны подписывали акты сверки, покупатель признавал долг и перечислял деньги.

На конец 2025 года организация не создала резерв: рассчитывала получить оплату в 2026 году. Теперь покупатель перестал отвечать, и компания планирует списать задолженность после инвентаризации.

Однако возраст задолженности сам по себе не подтверждает истечение срока исковой давности. Если покупатель признавал долг, срок мог прерваться и начаться заново.

Признание долга может подтверждаться актом сверки, подписанным уполномоченным лицом, признанием претензии или просьбой об отсрочке. При этом частичная оплата сама по себе не означает признания всей оставшейся суммы — нужно изучить документы и оговорки должника.

Если срок давности еще не истек и других подтвержденных оснований признать задолженность нереальной к взысканию нет, списывать ее преждевременно. Отсутствие ответов на письма и финансовые трудности покупателя автоматически таких оснований не создают.