Компания наняла перевозчика, чтобы переместить товар между складами. Достаточно ли счета от перевозчика? Разбираем, когда нужна бумажная транспортная накладная, кто ее оформляет и чем подтвердить расходы на доставку.

Какую накладную оформить

Если компания заключила договор перевозки и сама выступает грузоотправителем и грузополучателем, нужна бумажная транспортная накладная. Это исключение из общего правила об ЭТрН установлено пунктом 7 приложения к приказу Минтранса от 01.06.2026 № 262. На заказ или заявку на перевозку, если их оформляют, распространяется то же исключение. Приказ Минтранса № 262.

Например, ООО «Вектор» заказало доставку со своего склада в Краснодаре на свой склад в Ростове-на-Дону. В накладной «Вектор» указывают и как отправителя, и как получателя, а транспортную компанию как перевозчика. Адреса погрузки и выгрузки будут разными. По общему правилу накладную составляет грузоотправитель, но в договоре эту обязанность можно возложить на перевозчика. Статья 8 Устава автомобильного транспорта.

Что сохранить для учета

Счет на оплату показывает, какую сумму просит перечислить перевозчик. Чтобы подтвердить выполненную перевозку и расходы на нее, соберите документы по рейсу.

Договор и заказ или заявку , если их оформляли. По ним можно сверить маршрут, стоимость и обязанности сторон.

Подписанную транспортную накладную с отметками о приеме и выдаче груза. Проверьте, что в ней указаны фактические адреса обоих складов.

Акт или УПД, если перевозчик оформляет его по договору. Сверьте стоимость услуги с согласованной суммой.

Само перемещение товара между складами оформите внутренним документом по принятой в компании форме. Для налога на прибыль расходы на доставку должны быть обоснованы и документально подтверждены. Статья 252 НК РФ.

Если груз везет экспедитор, посмотрите, кто по договору организует перевозку, кто фактически доставляет груз и кто оформляет документы. Эту ситуацию мы разобрали отдельно. Грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо: нужна ли ЭТрН.

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Нужна ли ЭТрН на конкретную перевозку? Какие документы запросить у перевозчика и чем подтвердить расходы? С такими вопросами бухгалтеру нужно разобраться до отправки груза, когда с перевозчиком еще можно согласовать, кто и что оформляет.

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