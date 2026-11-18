Перевозчик выставил счет за доставку между складами компании. Какие документы нужны бухгалтеру?
Компания наняла перевозчика, чтобы переместить товар между складами. Достаточно ли счета от перевозчика? Разбираем, когда нужна бумажная транспортная накладная, кто ее оформляет и чем подтвердить расходы на доставку.
Какую накладную оформить
Если компания заключила договор перевозки и сама выступает грузоотправителем и грузополучателем, нужна бумажная транспортная накладная. Это исключение из общего правила об ЭТрН установлено пунктом 7 приложения к приказу Минтранса от 01.06.2026 № 262. На заказ или заявку на перевозку, если их оформляют, распространяется то же исключение. Приказ Минтранса № 262.
Например, ООО «Вектор» заказало доставку со своего склада в Краснодаре на свой склад в Ростове-на-Дону. В накладной «Вектор» указывают и как отправителя, и как получателя, а транспортную компанию как перевозчика. Адреса погрузки и выгрузки будут разными. По общему правилу накладную составляет грузоотправитель, но в договоре эту обязанность можно возложить на перевозчика. Статья 8 Устава автомобильного транспорта.
Что сохранить для учета
Счет на оплату показывает, какую сумму просит перечислить перевозчик. Чтобы подтвердить выполненную перевозку и расходы на нее, соберите документы по рейсу.
Договор и заказ или заявку, если их оформляли. По ним можно сверить маршрут, стоимость и обязанности сторон.
Подписанную транспортную накладную с отметками о приеме и выдаче груза. Проверьте, что в ней указаны фактические адреса обоих складов.
Акт или УПД, если перевозчик оформляет его по договору. Сверьте стоимость услуги с согласованной суммой.
Само перемещение товара между складами оформите внутренним документом по принятой в компании форме. Для налога на прибыль расходы на доставку должны быть обоснованы и документально подтверждены. Статья 252 НК РФ.
Если груз везет экспедитор, посмотрите, кто по договору организует перевозку, кто фактически доставляет груз и кто оформляет документы. Эту ситуацию мы разобрали отдельно. Грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо: нужна ли ЭТрН.
Документы по теме в «Клерк.Системе»
Когда нужна транспортная накладная и кто ее составляет — статья 8 Устава автомобильного транспорта.
Каким законом ввели обязательную ЭТрН — Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ, статьи 4 и 6.
Как устроен обмен электронными перевозочными документами — статья 18.1 Устава автомобильного транспорта.
Что подтверждает заключение договора перевозки груза — статья 785 ГК РФ.
Какие реквизиты обязательны для первички — статья 9 закона о бухучете.
Какими документами подтверждают расходы для налога на прибыль — статья 252 НК РФ.
транспортная накладная, ЭТрН, грузоперевозка, перемещение товаров между складами, транспортные расходы
Нужна ли ЭТрН на конкретную перевозку? Какие документы запросить у перевозчика и чем подтвердить расходы? С такими вопросами бухгалтеру нужно разобраться до отправки груза, когда с перевозчиком еще можно согласовать, кто и что оформляет.
Подписка Клерк.Система + Школа помогает и с текущими задачами, и с теми, которые только предстоят. В Системе можно проверить действующую норму, найти разбор похожей ситуации и задать вопрос ИИ-консультанту. В Школе пройти курс или потренироваться на практических задачах, чтобы увереннее работать с первичкой, налогами и отчетностью.
Информации об авторе
Клерк.Школа
Годовая подписка на обучение для бухгалтеров: учитесь без ограничений по персональной траектории и быстро разбирайтесь в любых изменениях законодательства.