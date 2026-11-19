После распродажи селлер открывает банковскую выписку и спрашивает: «Где остальные деньги?» Чтобы ответить, бухгалтеру нужно сверить три цифры: выручку за вычетом возвратов, сумму к выплате по отчету Wildberries и фактическое поступление на счет. Покажем на примере, как найти разницу и какую сумму взять для УСН.

Начните с детализации отчета Wildberries

В WB Partners откройте раздел «Финансовые отчеты» и скачайте детализацию еженедельного отчета реализации за нужный период. В ней видно, за какие товары начислены деньги, какие продажи отменились из-за возвратов и за что площадка списала деньги. Если у продавца есть выкупы Wildberries или продажи в других странах ЕАЭС, проверьте и отдельный отчет по выкупам.

Операция Сумма Продажи 500 000 ₽ Возвраты покупателям – 30 000 ₽ Выручка за вычетом возвратов 470 000 ₽ Вознаграждение Wildberries −70 000 ₽ Логистика −25 000 ₽ К выплате 375 000 ₽

Допустим, в отчете за неделю распродажи бухгалтер увидел такие суммы. Для простоты в примере продавец освобожден от НДС, а других начислений и удержаний у него за эту неделю нет.

Селлер видит в выписке 375 000 ₽ и спрашивает, куда делись 125 000 ₽. Ответ уже есть в детализации: 30 000 ₽ вернули покупателям, а 95 000 ₽ площадка удержала за вознаграждение и логистику.

Если платеж в выписке отличается и от суммы к выплате, проверьте, какие отчеты он закрывает. Даты продаж, формирования отчета и перечисления денег могут различаться. При сверке на конец месяца отдельно отметьте суммы по отчетам, которые площадка еще не перечислила.

Какую сумму взять для УСН

В нашем примере доход продавца с учетом возвратов — 470 000 ₽. Если взять из выписки 375 000 ₽, доход окажется занижен на 95 000 ₽. ФНС разъясняет, что в доход продавца включается сумма, уплаченная покупателями за товары, в том числе вознаграждение, которое площадка удержала при расчете. На УСН «доходы минус расходы» вопрос об учете комиссии и услуг площадки решают отдельно по правилам признания расходов.

Эту сверку стоит сделать и перед закрытием года. Для автоматического освобождения от НДС с начала 2027 года доход за 2026 год должен уложиться в 20 млн рублей включительно. Если селлер близок к лимиту, проверьте доход по всем каналам продаж. Обороты по банковской выписке могут дать заниженную картину из-за удержаний площадки.

Что делать, если удержание не сходится

Допустим, логистику вы сверили, а в отчете остались 12 000 ₽, происхождение которых неясно. Сохраните детализацию, выпишите номер отчета, спорную строку, сумму и основание списания. Если есть уведомление в кабинете, сохраните и его. Так у вас будет конкретная операция, по которой можно запросить объяснение или подать претензию.

С 1 октября 2026 года действует оферта Wildberries № 102. Площадка изменила порядок уведомлений о штрафах и подачи досудебных претензий. Если нашли спорное списание, проверьте порядок обращения по своему случаю до закрытия месяца.

Отчет Wildberries сошелся. Что дальше делать с ним в 1С?

После сверки отчета селлер обычно задает бухгалтеру еще два вопроса: «Почему на счет пришло меньше?» и «С какой суммы я плачу налог?» Чтобы ответить, нужно связать между собой отчет Wildberries, банковскую выписку и данные в 1С. А если в следующем отчете появится выкуп товара площадкой или компенсация за потерянный товар, нужно понимать, каким документом отразить эту операцию и как она повлияет на учет.

На курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса 2026» мы разбираем эту работу по шагам. На примере Wildberries показываем, как оформить передачу товара площадке, занести еженедельный отчет по товарам или сводно, провести уведомление о выкупе и банковскую выписку. Отдельно разбираем, когда признавать доход на УСН и как вести расчеты с Wildberries, если селлер платит НДС.

Прежде чем браться за документы клиента, можно потренироваться на учебном примере. В тренажере вы сами подбираете проводки для продавца на ОСНО и рассчитываете налог на УСН. Система покажет, где вы ошиблись. Это пригодится и если вы впервые берете селлера на обслуживание, и если уже ведете такого клиента, но при каждом необычном удержании приходится заново выяснять, как его провести.

Начните с бесплатного урока по настройке «1С:Бухгалтерии 8.3» для работы с маркетплейсами. Если уже ведете селлера, можете открыть свою базу и сверить настройки по ходу урока. Смотреть бесплатный урок