С 1 декабря 2026 года Ozon изменит расчет комиссии и стоимости услуг для продавцов. А уже с 23 ноября площадка закрепит в договоре порядок подписания актов сверки.

Как изменятся расчеты с Ozon

Сейчас итоговую комиссию за продажу продавец видит по итогам месяца. Ozon сначала рассчитывает ее по тарифу, а затем уменьшает на баллы за скидки. С 1 декабря площадка перестанет начислять и списывать эти баллы. Фактическую комиссию по каждому заказу можно будет увидеть в разделе «Финансы», и, по заявлению Ozon, она будет совпадать с закрывающими документами. Скидки покупателям сохранятся, а доход продавцов, как сообщает площадка, останется прежним.

Если в вашей выгрузке в 1С или таблице Excel баллы отдельно вычитаются из комиссии, проверьте эту формулу на первых декабрьских операциях. При закрытии месяца сверьте результат с документами Ozon.

Как подписать акт сверки

С 23 ноября Ozon закрепит в договоре порядок работы с актами сверки. В разделе «Финансы → Документы → Акты сверки» можно запросить данные за период от одного до 12 предыдущих закрытых месяцев. Месяц считается закрытым с 8-го числа следующего месяца. На проверку данных и подписание акта отводится семь календарных дней. Подписанный акт появится в том же разделе.

Что такое неснижаемый остаток

С 1 декабря в договоре появится «неснижаемый остаток» – добровольный аванс на услуги Ozon. Продавец сам выбирает сумму и может перевести ее с текущего баланса или оплатить по счёту. Если денег на текущем балансе не хватит или возникнет просрочка, Ozon спишет нужную сумму из аванса. По запросу площадка вернет остаток за вычетом долга на 24-й день. Если он выпадает на выходной или праздник, деньги вернут в ближайший рабочий день.

Если вы ведете нескольких продавцов, полезно выстроить один порядок работы: где брать документы, как сверять начисления и как отражать операции в 1С.

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