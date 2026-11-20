Логисты прислали номер ДОПП, товар уже приняли к учету, пора сдавать декларацию по косвенным налогам. И тут вопрос: какую сумму поставить в строке 030 раздела 4? ФНС уточнила три контрольных соотношения, по которым инспекторы сверяют декларацию с документом о предстоящей поставке товаров. Разберем, какие цифры сравнить до отправки отчета.

Начните с графы 1.1 ДОПП

В этой графе раздела 1 указана сумма обеспечительного платежа. От нее зависит, как заполнить раздел 4 декларации.

Платеж указан. Сверьте строку 030 раздела 4 с таблицей 6.1.2 ДОПП по соответствующему КБК. Сумма НДС в декларации не должна превышать сумму НДС в ДОПП. Для акциза действует та же проверка. В сумме НДС и акциз по строкам 030 одного ДОПП не должны превышать обеспечительный платеж.

В графе стоит ноль. По этому ДОПП в строках 010 и 030 раздела 4 тоже ставят нули. Сам импортный НДС при этом может быть начислен: его отражают в разделе 1 декларации.

В письме ФНС от 23.10.2026 № СД-36-3/9323@ это контрольные соотношения 3.3, 3.4 и 3.8. Заполнение строк раздела 4 описано в приказе ФНС от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@.

Допустим, в ДОПП обеспечительный платеж — 100 000 ₽, и вся сумма относится к НДС. По фактической поставке вы исчислили НДС в размере 120 000 ₽. Если всю сумму налога перенести в строку 030 раздела 4, контрольное соотношение не сойдется. В разделе 4 в этом примере отражают 100 000 ₽, а оставшиеся 20 000 ₽ показывают к доплате по строке 070 раздела 1.

Что делать, если ФНС уже прислала требование

Начните с номера ДОПП в строке 020 раздела 4. По нему найдите документ и проверьте три вещи: сумму обеспечительного платежа, разбивку на НДС и акциз в таблице 6.1.2 и КБК в декларации. Так проще понять, на каком этапе разошлись цифры и нужно ли исправлять отчет.

На пояснения есть пять рабочих дней со дня получения требования. Если камеральная проверка установит нарушение, инспекция составит акт. Разъяснение ФНС о пояснениях и уточненной декларации.

Если вопросы начинаются еще до декларации

Когда начислить импортный НДС? Какие документы нужны для вычета? Как провести поставку в 1С, чтобы потом можно было сверить учет с отчетностью? Если с каждой новой поставкой приходится заново искать ответы, стоит разобрать весь процесс на одном примере.

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