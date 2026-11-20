Инструкция по 115-ФЗ, которую можно взять и пройти по шагам. Начнем с договора и услуг, которые вы фактически оказываете клиенту. Если на вашу работу распространяется статья 7.1, разберем, что оформить до начала обслуживания, как проверить клиента и когда сообщать об операции в Росфинмониторинг.

Проверьте, касается ли вас статья 7.1 115-ФЗ, ст. 3 и 7 115-ФЗ

Она применяется, если вы как бухгалтерский подрядчик готовите или проводите от имени либо по поручению клиента хотя бы одну из этих операций:

сделки с недвижимостью;

управление деньгами, ценными бумагами или другим имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денег для создания организации, её работы или управления ею;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, купля-продажа организаций.

Ведение учета и сдача отчетности сами по себе под статью 7.1 не подпадают. Если вы еще и распоряжаетесь счетом клиента, проверьте свои полномочия и фактические действия. Для штатного бухгалтера сама должность такой обязанности не создает.

Назначьте ответственного и организуйте обучение

Руководитель бухгалтерской фирмы оформляет приказ о назначении специального должностного лица (СДЛ). ИП может назначить себя, если соответствует требованиям. Проверьте квалификацию по постановлению № 492 и организуйте целевой инструктаж до начала работы ответственного. В правилах предусмотрите, кто заменяет его на время отсутствия.

Подключите личный кабинет и утвердите правила

Зарегистрируйте личный кабинет Росфинмониторинга и проверьте доступ к перечням и возможность отправлять электронные сообщения. До начала операций руководитель или ИП утверждает правила внутреннего контроля (ПВК) по постановлению № 1180. Если правила уже есть, проверьте, описано ли в них, кто получает доступ к кабинету и как им пользуется. Сверьте все обязательные программы с пунктом 7 постановления.

До начала обслуживания проверьте клиента

Заведите клиентское досье. Соберите и проверьте сведения о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце. Проверьте их по перечням и решениям о замораживании, выясните цель деловых отношений, присвойте клиенту уровень риска и зафиксируйте, почему выбрали именно его. Если необходимые сведения получить не удалось, действуйте по программе отказа в приеме на обслуживание. По действующим клиентам начните с проверки, есть ли все это в их досье.

Во время работы обновляйте сведения и следите за операциями

Обновляйте досье и оценку риска, проверяйте клиентов по актуальным перечням. Если операция выглядит необычно, зафиксируйте обстоятельства и передайте их ответственному на оценку. Если есть основания подозревать отмывание доходов или финансирование терроризма, направьте формализованное электронное сообщение (ФЭС) в течение трех рабочих дней, следующих за днем выявления операции. Клиенту о передаче сведений сообщать нельзя.

При совпадении с перечнем сначала сверьте идентификационные данные. Если совпадение подтвердилось, действуйте по программе замораживания с учётом ваших полномочий и предусмотренных законом исключений. О примененных мерах сообщите Росфинмониторингу незамедлительно, максимум на следующий рабочий день.

Поставьте контроль на календарь и сохраните документы

Запланируйте обучение сотрудников, обновление клиентских сведений и внутренние проверки по ПВК. Если вступили в силу изменения, которые затрагивают ваши обязанности, утвердите новую редакцию ПВК в течение месяца, если актом не установлен другой срок. После прекращения отношений с клиентом храните его досье и документы по операциям, о которых сообщали в Росфинмониторинг, не менее пяти лет.

Что вы берете на себя, когда подписываете договор с клиентом

Клиент говорит: «Мне нужно только вести учет». Через месяц просит подготовить платежку, а потом предлагает дать доступ к интернет-банку. Лучше еще на первом разговоре договориться, какие задачи вы берете на себя, где заканчиваются ваши полномочия и за какую работу клиент платит отдельно.

В курсе повышения квалификации с удостоверением «Бухгалтер на аутсорсе» разбираем, как вести такие переговоры, закреплять договоренности в договоре и назначать цену за свою работу. На странице курса есть пробный урок.

Посмотреть программу и попробовать бесплатный урок

Почему ФНС чаще проверяет расходы компаний и что можно сделать

Эксперты связывают усиление контроля с автоматизацией налоговых проверок и более широким использованием банковских данных. Инспекторам стало проще отслеживать крупные покупки по корпоративным картам и переводы со счетов компаний физлицам.

Чтобы снизить риск доначислений, проверьте такие операции заранее. По каждому расходу соберите документы, из которых видно, на что ушли деньги и как трата связана с деятельностью компании. Если физлицо не может подтвердить, как потратило полученные средства, рассмотрите их возврат на расчетный счет компании. Общих пояснений о том, что деньги пошли на нужды бизнеса, для обоснования расходов недостаточно.