Переходящий отпуск: как учесть январские дни в графике на 2027 год
График отпусков на 2027 год нужно утвердить до 17 декабря 2026 года включительно. К этому моменту часть сотрудников еще только собирается в декабрьский отпуск, а вернется уже после Нового года. Возникает вопрос: что делать с январскими днями, если весь отпуск уже записали в график на 2026 год?
Что ответил Роструд
По графику на 2026 год сотрудник уходит в отпуск 25 декабря и отдыхает до 31 января 2027 года включительно. Работодатель спросил, нужно ли показать в новом графике дни с 9 по 31 января. Роструд ответил: «Полагаем, что обязан». Разъяснение Роструда.
Ведомство ссылается на статью 123 ТК РФ. График отпусков составляют на каждый календарный год, и он обязателен для обеих сторон. Отдельного порядка заполнения графика для отпуска на стыке двух лет в статье нет. Роструд разъяснил, какие дни отразить, а способ записи работодатель может выбрать с учетом своей формы графика.
Как посчитать дни отпуска на стыке двух лет
В примере сотрудник отдыхает 38 календарных дней подряд, из которых 30 приходятся на ежегодный отпуск. Вот как складывается этот период.
Период
Что входит в отпуск
25–31 декабря 2026 года
7 календарных дней отпуска
1–8 января 2027 года
8 нерабочих праздничных дней, которые исключают из отпуска
9–31 января 2027 года
23 календарных дня отпуска
9 и 10 января при пятидневке — суббота и воскресенье. Обычные выходные входят в ежегодный отпуск, поэтому отсчёт январских дней начинается с 9 января, хотя первый рабочий день при таком графике — 11 января. Статья 120 ТК РФ.
Как записать январские дни в новом графике
Если в вашей форме есть графа для примечаний, январский период можно отразить отдельной строкой и связать её с записью в графике за 2026 год.
Период в графике на 2027 год
Дни отпуска
Примечание
09.01.2027–31.01.2027
23
Продолжение ежегодного оплачиваемого отпуска, начавшегося 25.12.2026
При сверке графика с кадровыми документами такая запись покажет, что все 23 дня относятся к отпуску, который сотруднику уже запланировали на декабрь. Если у него есть и другие отпуска на 2027 год, их будет проще отличить от январского продолжения.
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