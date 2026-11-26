Предприниматель закрыл ИП в январе, а в сентябре продал магазин, землю и гараж за 1,65 млн рублей. Все три объекта были у него в собственности с 2003 года. Разбираем, когда налог составит 214 500 рублей и почему по одному договору часть имущества может продаваться без НДФЛ.

Реальный кейс. Магазин закрыли в январе, продали в сентябре

В 2025 году предприниматель торговал в собственном магазине на патенте. Патент закончился 31 декабря. В январе выручки не было, 20 января он закрыл ИП и сдал нулевую 3-НДФЛ. В сентябре одним договором продал здание магазина за 1,5 млн рублей, участок за 100 тыс. рублей и гараж за 50 тыс. рублей.

Можно ли продать все без НДФЛ, если ИП уже закрыто, а недвижимость в собственности больше 20 лет?

По магазину НДФЛ возникает. Здание использовалось в розничной торговле, поэтому освобождение по сроку владения на него не распространяется. Закрытие ИП этого не меняет. По земле и гаражу нужно выяснить, как их использовали. Например, если в гараже хранили товар, его продажа тоже облагается НДФЛ. Если гараж использовали только для личных нужд, доход от его продажи освобождается по сроку владения. С участком действует тот же принцип. Общий адрес и один договор порядок налогообложения не меняют.

Сколько НДФЛ получится

Что использовали в бизнесе Доход для расчета НДФЛ Только магазин 1 500 000 ₽ 195 000 ₽ Магазин, участок и гараж 1 650 000 ₽ 214 500 ₽

Расчет сделан для налогового резидента РФ по ставке 13%. Он верен, если цена каждого облагаемого объекта не ниже кадастрового минимума и другие доходы, учитываемые по той же шкале, не выводят совокупную базу за 2,4 млн рублей. С превышения ставка составит 15%. Вычет в 250 тыс. рублей и уменьшение дохода на расходы по покупке в рамках имущественного вычета к коммерческой недвижимости, использованной в бизнесе, не применяются.

Кадастровый минимум проверяют по каждому облагаемому объекту отдельно. По общему правилу берут кадастровую стоимость, действующую на 1 января года регистрации перехода права, и умножают на 0,7. Регион может установить другой коэффициент. Если цена в договоре ниже полученной суммы, НДФЛ считают с кадастрового минимума.

Нужно ли платить НДС

Если после закрытия ИП владелец действительно прекратил бизнес, при разовой продаже своего имущества НДС не начисляют. Но если он, например, продолжал сдавать магазин в аренду, инспекция может признать продажу предпринимательской операцией и доначислить НДС по зданию. Продажа земельного участка исключена из обложения НДС по подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

Что сдать и когда заплатить

До 30 апреля 2027 года — сдать 3-НДФЛ за 2026 год, если деньги за недвижимость получены в 2026-м. Январская нулевка доход от сентябрьской продажи не отражает. Если покупатель платил частями в разные годы, учитывают даты поступления денег.

До 15 июля 2027 года — уплатить НДФЛ с дохода, полученного в 2026 году.

До 1 декабря 2027 года — уплатить налог на имущество и земельный налог за период владения в 2026 году по уведомлению ФНС. Отдельные декларации по этим налогам физлицо не сдает.

Отдельно проверьте январь. Патент закончился 31 декабря, а ИП оставалось открытым до 20 января. Если в этот период действовала ОСНО, при закрытии нужно было отчитаться по ней даже при отсутствии выручки. Также проверьте фиксированные взносы за дни регистрации в январе. Их платят в течение 15 календарных дней после снятия с учета.

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