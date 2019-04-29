Как проиграть арбитраж, если был обнал

Добрый день, уважаемые коллеги.

«Наш любимый» обнал, давайте на него посмотрим с точки зрения судебной практики. Мои специалисты проанализировали десятки дел и выбрали несколько самых-самых важных. Я разберу несколько решений.

Ситуация №1. Определение Верховного суда от 27 февраля 2019 года №306-ЭС19-108. Компания заключала договоры с фирмами, которые не соответствовали признакам нормального лица. А именно, не соответствовали признакам самостоятельности и добросовестности.

Что это значит?

Помещения нет ни в аренде, ни в собственности;

Людей нет, либо пара бомжей;

Учредители липовые;

Директора липовые;

Адрес массовой регистрации;

Общехозяйственных расходов нет (чай, кофе и прочее);

Телефонию не оплачивают;

В интернете отсутствуют;

Рекламу не дают;

Сайта нет.

И, если налоговики захотят копнуть глубже, они обнаружат много интересного. Например, если деньги уходили «контрагенту» за автотранспортные услуги, то там нет машин, ни в аренде, ни в собственности. Или если деньги туда отправлялись за закупку чего-то, то налоговики обнаружат, что входа данного товара в эту компанию не было.

По одному из дел, где якобы организация закупала сырье у такой «замечательной» компании, было обнаружено следующее. В журналах регистрации въезда автотранспорта было написано, что якобы эта компания груз поставляет. Но, на самом деле, груз завозился от других поставщиков. И, конечно же, этого вполне достаточно, чтобы проиграть арбитраж. Но здесь, кроме всего прочего, не были зарегистрированы ККМ, не было нужного оборудования, не было ни компьютеров, ни столов, ни стульев.

Я не знаю, на что надеялся этот бизнесмен, пытаясь выиграть суд, но здесь даже отчетность по зарплатам, налогам не сдавалась. Директор одной из этих компаний возглавлял еще 68 организаций, половину из которых исключили из ЕГРЮЛ за недостоверность сведений. И, естественно, у данных горе-контрагентов не было никаких ресурсов для проведения заявленных субподрядных работ. Причем по многим работам налогоплательщик, которого налоговики проверяли, даже не смог предоставить договоры. Естественно, инспекция сделала вывод о фиктивности этих сделок, доначислила налоги. А бизнесмен проиграл все арбитражи, вплоть до Верховного суда.

Ситуация№2. Определение Верховного суда от 1 июля 2018 года №307-КГ18-9952. Поставщик не соответствовал признакам нормального лица.

Недвижимости не было;

Транспорта не было;

В штате числился один человек;

Адрес массовой регистрации.

Причем за два дня до заключения сделки этот контрагент был зарегистрирован по массовому адресу. Плюс ко всему, на момент проверки компания не смогла показать, где хранит запчасти на несколько миллионов рублей.

Ситуация№3. Определение Верховного суда от 5 октября 2018 года №309-КГ18-14962. Тут ребята поприкалывались чисто. Компания закупала спецодежду для охранников. При этом на каждого охранника приходилось порядка 20 рубашек, 20 пар берцев. И более того, по бухгалтерии было видно, что эту спецодежду выдали сотрудникам на руки, причем размерная линейка не совпадала с размерами охранников. Ну, жесть просто. Ну, разве так можно?

А теперь пример выигрышного решения. Верховный суд решил, что сам по себе факт подписания счет-фактуры неустановленным лицом, равно как и отсутствие ресурсов непосредственно у поставщика, не может свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды. У налогоплательщика была обоснованная необходимость привлекать поставщика для выполнения собственных обязательств перед покупателями.

Вы скажете: «Как так? Подожди, только что ты говорил, что если не соответствует признакам добросовестности, то точно проиграл… А сейчас ты говоришь, что можно выиграть?» Коллеги, это зависит от большого комплекса факторов. Налоговики и суды не оценивают все эти вещи по одному-двум показателям. В суде ваша задача – доказать факт реальности сделки, реальности операции, реальности поставки.

В той подборке, которую мы подготовили, были в основном решения 2016, 2017, 2018 года. Какая ситуация в 2019 году? В 2019 году ситуация даже лучше. У нас появилась статья 54.1 НК РФ, в соответствии с которой, если вам удастся доказать факт реальности поставки, реальности сделки, то суд будет на вашей стороне. В то же самое время, по последним данным ФНС России, налоговики практически уничтожили обнальные конторы, по крайней мере, с точки зрения их количества… Да, и качества тоже. Во всяком случае, если где-то еще год-два назад их было больше миллиона, по официальным данным ФНС России, то сейчас их осталось порядка 180 тысяч. Налоговики сказали, что они их все знают и они их добьют. Поэтому, куда эта кривая выведет, бог его знает.

По всей видимости, государство решило всех бизнесменов легализовать. Минфин заявил: чтобы создать равные конкурентные условия, нужно просто убить не только обнальные конторы, нужно убить нелегальный бизнес, который не платит налоги, либо заставить этот бизнес легализоваться. И что тогда? Тогда либо вы вылетаете с рынка, либо вы все-таки учитесь оптимизировать налоги законным способом, о чем я не устаю рассказывать на своих семинарах.

Надеюсь, что данная подборка пойдет вам на пользу.

Спасибо, и удачи в делах.