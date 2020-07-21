Как обнальщики пополнили бюджет почти на 25 млн рублей

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сколько лет в нашей стране существует обналичка? По-моему, сколько существует Россия, столько и обналичка. И она становится все опаснее и дороже. Для меня остается большой загадкой, если уж обнал существует уже 30 лет подряд, почему бизнесмены до сих пор не научились грамотно все делать? Давайте рассмотрим 3 судебных решения с идиотскими ошибками.

Я противник обнала и это все знают. Но если уж кто-то по экономическим причинам не может работать по-другому или не верит тем способам легальной оптимизации, которые я даю на семинарах, ну не делайте вы, пожалуйста, таких идиотских ошибок, которые были сделаны в этих 3 показательных судебных решениях. Все эти дела дошли до ВС РФ, где суд подтвердил, что бизнесменов наказали правильно. Я вам дам решения региональных судов, чтобы вы могли сделать выводы.

Сегодняшняя информация для тех, кто хоть как-то был связан с обнальными конторами за последние 10 лет, или планирует сотрудничать с такими ребятами в будущем. Почему 10 лет? Потому что срок давности для привлечения к уголовной ответственности за обнал — 10 лет. Изучите эти судебные решения и не делайте таких ошибок.

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 10.07.2019 по делу № А76-43650/2018.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 13.05.2019 по делу № А43-39155/2018.

Решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 25.01.2019 по делу № А10-3801/2018.

Какие ошибки сделали бизнесмены?

Банальные ошибки. Учредитель говорит: «Я не учредитель», на допросах несут вздор не только сотрудники, но и те, кого допрашивают от имени обнальных контор.

Наиболее показательный пример: учредитель и гендиректор так называемого спорного контрагента является массовым учредителем в 19 организациях. До сих пор используют массовых учредителей, представляете? Не сдают никакую отчетность, транспортных средств нет, имущества нет, земельных участков нет. Документов по спорным взаимоотношениям с налогоплательщиком не представляли, когда их запрашивали налоговики. Вид деятельности спорного контрагента не совпадал с заключенными с налогоплательщиками договорами. Ну вообще караул. Разве можно делать такие ошибки в 2020 году?

Вы же понимаете, что здесь у каждого попадалово если не на десятки миллионов рублей люди, то на многие миллионы рублей. Ну, заплатите вы эти несчастные 35 тысяч рублей, придите на семинар 4-5 августа и я вам расскажу, как нельзя делать. А в буклете вы еще самостоятельно почитаете как можно делать, если уж вы являетесь любителями обнала.

Зачем я все это пишу? Дорогие владельцы бизнесов, директора, бухгалтеры, пожалуйста, не уничтожайте свой бизнес и не наказывайте себя и свой карман, делая настолько тупые простые ошибки. Неужели нельзя взять контрагента, который будет соответствовать всем признакам самостоятельности и добросовестности, будет отчетность сдавать, делать наценку 1% и плясать через этого контрагента, грамотно обложившись бумагами. Обо всем этом я расскажу на семинаре.

Существуют способы, как сэкономить НДС, даже для любителей обналички. Мне жалко чужих денег, честное слово. Ну нельзя так разоряться. Нельзя так попадаться на ровном месте. Изучите, пожалуйста, эти 3 дела и не делайте так же.

Удачи в делах, дамы и господа.