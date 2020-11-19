Обнал умрет 11 января 2021 года

Добрый день, коллеги!

Сегодня мы поговорим о судьбе обналички в России.

Я не знаю, почему, но чем больше ЦБ РФ и правительство борется с обналичкой, тем больше российские бизнесмены стараются уйти в тень и находят новые формы обнала.

В июне 2020 года запустили новую версию АСК НДС-2, где налоговики смогут видеть все взаимосвязи и все разрывы. Ликвидировать компанию не получится — сразу будет проверка. Поменять счета-фактуры и контрагентов не получится. Раздробить тоже не выйдет.

В новой версии АСК НДС-2 налоговики будут искать в каждой цепочке выгодоприобретателей. И на каждого выгодоприобретателя будут заводить специальное досье, вкладывать туда годами собранные доказательства нарушений. Чтобы потом, например, в 2021 или 2023 году прийти к бизнесмену, достать это досье и предъявить.

Существует много разных форм обналички. Но сегодня я расскажу вам без подробностей, вы уж простите, об абсолютно новом обнале, который набрал невероятную популярность в 2020 году. И попробуем угадать: выживет ли этот способ в 2021 году? Потому что это намного дешевле всех существовавших форм обнала.

Скажу честно: я не являюсь сторонником обнала. Потому что я знаю, как можно иметь те же самые деньги в виде законной наличности и как законно, без обнала, снизить страховые и НДФЛ (обнал часто используется для конвертных зарплат). Я знаю, как законно убрать на налог на прибыль и снизить НДС. Поэтому я не являюсь сторонником обнала.

У нас, мягко говоря, полстраны (а на самом деле, больше) использует обналичку. Поэтому я решил проанализировать этот новый способ. Я не имею права рекламировать обнал, но те, кто в теме, меня поймут. Если коротко, цепочка выглядит так.

ООО-шка получает деньги на свой банковский счет, дальше с банковского счета эти деньги идут одному из сотовых операторов. От сотового оператора эти деньги идут на покупку криптовалюты, а дальше эта крипта меняется на наличность, например, у китайцев. На китайских рынках полно наличности, где с удовольствием обменяют криптовалюту на наличку. Проценты не буду называть.

Подробнее про обнал мы поговорим 1 декабря 2020 года в 15:00 на бесплатном вебинаре. У меня в гостях будет банковский инвестор, который хорошо разбирается во всей банковской сфере. Но «прославился» он благодаря СМИ, где его назвали самым крупным обнальщиком в России. По моему мнению, это неправда, но мы обсудим это в эфире.

Итак, цепочка обнала проста: «ООО — банк — сотовый оператор — крипта — кэш», купленный у китайцев. И как утверждают знающие люди, у банка всегда приготовлено минимум 10 млрд рублей, чтобы все эти вещи быстренько провести. И еще, как утверждают знающие люди, всегда есть минимум 30 тысяч, скажем так, левых симок, через которые все эти операции можно делать.

А теперь давайте обратимся к нормативной базе. А в комментариях жду ваше мнение: выживет ли эта схема, которую я только что рассказал, в 2021 году или нет? Повторюсь: я не являюсь специалистом в области обнала, мне интересно ваше мнение.

Погнали по нормативной базе.

Рекомендую, изучить главу 5. Естественно, это нужно смотреть в более свежей редакции.

В главе 5 написано, в частности, что Центральный банк и все его территориальные подразделения обязаны контролировать наличный денежный оборот в РФ. Включая источники поступления наличных денег в кассы учреждений банков, тенденции в наличном денежном обороте, уровень кассации наличной денежной выручки, состояние и развитие банковских расчетов. Они обязаны внимательнейшим образом контролировать происходящие изменения в направлениях использования денежных потоков населения и источников их формирования. Они это делают.

Росфинмониторинг будет контролировать следующее:

«Операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее».

То есть получается, что цепочка «ООО — банк — сотовый оператор — крипта — кэш» будет под контролем. Теперь это будет под контролем Росфинмониторинга, и больше 100 тысяч рублей ты по этой схеме не проведешь. Но, кроме всего прочего, № 208-ФЗ будет контролировать:

любые операции с имуществом от 600 тысяч рублей;

снятие и зачисление юридическим лицом больше 600 тысяч рублей;

покупка и продажа наличной иностранной валюты не больше 600 тысяч рублей (юрлица и физлица);

операции организаций. Например, вы зарегистрировали организацию, и первые 3 месяца каждая транзакция, независимо от суммы, будет под контролем Росфинмониторинга. А если вы зарегистрировали организацию, и она бездействовала, то тогда Росфинмониторинг начнет контролировать каждую транзакцию с того момента, когда она начнет действовать. Это к вопросу: что будут делать обнальщики? Потому что срок существования обычных обнальных контор — не больше 3х месяцев. И тут Росфинмониторинг берет их под 100% надзор;

любые операции по купле-продаже земельных участков, домов, дач, квартир от 3 млн рублей;

любые операции по купле-продаже движимого имущества от 600 тысяч рублей;

операции по гособоронзаказу ( № 275-ФЗ ) от 600 тысяч рублей. Но, потом, когда вы уже начали работать, то дальше вас не будут контролировать до тех пор, пока обороты не достигнут 10 млн рублей, тогда опять обязательный контроль Росфинмониторинга. Получается, что все заказы будут попадать под контроль Росфинмониторинга;

) от 600 тысяч рублей. Но, потом, когда вы уже начали работать, то дальше вас не будут контролировать до тех пор, пока обороты не достигнут 10 млн рублей, тогда опять обязательный контроль Росфинмониторинга. Получается, что все заказы будут попадать под контроль Росфинмониторинга; наличие карточки западного банка подводит вас под контроль Росфинмониторинга;

лизинг от 600 тысяч рублей;

почтовые переводы от 100 тысяч рублей и еще куча критериев.

Не хочу тратить на них много времени. У нас еще есть нормативка, которую надо рассмотреть.

Подробно я уже рассказывал об этом законе и сейчас на нем останавливаться не буду. Просто скажу, что № 259-ФЗ может поставить крест на этой схеме обнала. Потому что наша страна ставит полностью под контроль криптовалюту. В соответствии с проектом указания ЦБ РФ физлицу в 2021 году разрешат покупать крипту не больше, чем на 600 тысяч рублей в год. И ничего нельзя будет купить на криптовалюту: ни товары, ни работу, ни услуги. Можно будет только купить саму крипту и потом опять вывести в рубли.

Более того, на свободном рынке ты больше ничего не купишь, заведовать криптой будет специально уполномоченный Центральный Банк. А все организации и юридические лица, которые захотят работать с криптой должны быть внесены в специальный реестр. Их уставной капитал должен быть не меньше 50 млн рублей, собственных активов должно быть не меньше, чем на 50 млн рублей. А также куча правил и ограничений для тех, кто будет содержать эти площадки, и куча правил для тех, кто будет на этих площадках оперировать. Все это прописано в этом федеральном законе.

Четвертый документ. Соглашение Росфинмониторинга № 01-01-14/22440, ФНС России №ММВ-23-2/77@ от 15.10.2015 (ред. от 29.09.2020) «О сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы».

О чем они договорились? Контролирующие органы будут проводить мероприятия по выявлению и предупреждению незаконных финансовых операций. Например, обеспечивают координацию деятельности своих территориальных органов по выявлению и предупреждению незаконных финансовых операций, осуществляют взаимный информационный обмен сведениями и т. д.

Что налоговики должны предоставлять в Росфинмониторинг? И что Росфинмониторинг должен предоставлять налоговикам?

Назову только некоторые сведения из таблицы «Информация, передаваемая ФНС России в Росфинмониторинг».

«Сведения об организациях, не отчитывающихся перед налоговыми органами, либо представляющих налоговые декларации, налоговую или бухгалтерскую отчетность, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности».

Налоговики направляют эту информацию в Росфинмон каждый квартал. По запросу налоговику будут предоставлять:

«Сведения по юридическим лицам, которые неоднократно получали отказ в возмещении НДС в особо крупном размере (на сумму более 10 млн. руб.)». «Сведения о наличии (отсутствии) задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц». «Сведения об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) юридических и физических лиц в банках, расположенных на территории Российской Федерации». «Сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о налогах и сборах юридического и физического лица».

А Росфинмон, в свою очередь, предоставляет налоговикам всю информацию о выявленных финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС из бюджетов, преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий налогоплательщиков. Или, например, информацию и материалы, свидетельствующие о том, что операция или сделка связаны с легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Обнал относится к этой сфере, и Росфинмон обязан эту информацию предоставлять налоговикам. Полный перечень обмена изучите самостоятельно.

Вывод

Мне нужен ваш совет, может быть, кто-то из вас, использует эту новую схему получения налички. Поэтому я сейчас выскажу свое мнение, а вы в комментариях выскажите свое.

По моему мнению, если бы государство захотело, исходя из всей этой нормативно-правовой базы, которую я вам назвал, то этот новый способ дешевой обналички должен исчезнуть 11 января 2021 года. Прям за один день все можно прикрыть.

У меня к вам 2 вопроса.

Как вы считаете, исчезнет этот на сегодняшний день безопасный и популярный способ обнала 11 января или нет? Какие еще новинки есть на рынке обнала? Что еще наши умельцы придумали.

От себя скажу абсолютно серьезно: я не люблю обналичку. Я ее ненавижу. Она не просто убивает экономику, она глупа и бессмысленна. Вы легко обойдетесь без обнала, если грамотно оптимизируете налоги. Без всяческих ухищрений, абсолютно законно. Зачем ходить под несколькими статьями УК РФ, если можно обойтись без этого?

Это не мораль о нравственности, это чистая математика, просчитанная мной тысячи раз на калькуляторе. Я знаю все причины, по которым многие из вас налят. Я знаю, как государство этому способствует, и как государство этим занимается в масштабах, которые вам и не снились. Я знаю, откуда все это взялось и даже знаю, кто это поддерживает. Но это не означает, что это правильно. Жду ваших мнений в комментариях и жду вас на вебинар 1 декабря 2020 года в 15:00.

Спасибо и удачи в делах.