Где регистрировать патент на междугородние грузоперевозки

Добрый день, друзья.

Мне очень часто задают вопрос: где получить патент ИП-шнику, который занимается грузоперевозками? Ответ всегда давал один и тот же: либо получаешь патент по месту жительства, либо получаешь патент в любом субъекте Федерации, где ты ездишь. Выбери, где подешевле, но твоя машина, конечно, по этому региону должна проезжать.

Но у меня не было четкого подтверждения моих слов, потому что в НК РФ об этом написано не очень внятно. И вот налоговики выпустили замечательное письмо, которое подтверждает все то, что я советовал бизнесменам.

Письмо ФНС России от 29.12.2020 № КВ-4-3/21782 «О применении патентной системы налогообложения».

«В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 346.45 и пунктом 1 статьи 346.46 Кодекса индивидуальный предприниматель, планирующий осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российской Федерации, в котором проживает, патент получает по месту постановки на учет в налоговом органе по месту жительства. Если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность в субъекте Российской Федерации, в котором не проживает, – он может получить патент в любом территориальном налоговом органе этого субъекта Российской Федерации, в который подаст заявление на получение патента.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, обязаны получить патент в налоговом органе по месту жительства или по месту осуществления предпринимательской деятельности.

Вместе с тем индивидуальный предприниматель при осуществлении такой деятельности не ограничен территорией субъекта, в котором он получил патент, и, соответственно, в рамках полученного патента он может осуществлять перевозки грузов и в другие регионы.

Договор на перевозку должен быть заключен в субъекте Российской Федерации по месту получения патента. В таком случае получение патента в других регионах не требуется».

А с другой стороны, как будут это контролировать? Например, вы занимаетесь перевозкой грузов по всей стране. Проживаете в Нижнем Новгороде, а патент получили во Владимирской области, потому что вы постоянно через нее ездите. Ну, окей. Во всех договорах, которые вы будете заключать, пишите: город Владимир или какой-то райцентр Владимирской области, где вы получили этот патент.

Вы скажете, что налоговики могут проверить по офису. У ИП-шника может и не быть офиса. Может, у него три машины, зачем ему офис? Если ты получил патент во Владимирской области, то подписывай договоры, пиши в них город Владимир и езди по всей стране.

«Например, ИП, получивший в Москве патент на оказание автотранспортных услуг по месту постановки на учет в налоговом органе по месту жительства, заключил в Москве с разными лицами договоры на перевозку грузов: по первому договору перевозка груза из Москвы в Санкт-Петербург, по второму договору перевозка груза из Московской области в Калугу, по третьему договору перевозка груза из Владимира в Ярославль. В указанном случае ИП не нужно получать дополнительные патенты».

Спасибо ФНС за такой пример и за такое разжевывание. Так что, господа, работающие на патенте, работаете спокойно. НК РФ на вашей стороне, налоговики на вашей стороне.

А на семинарах я дам вам еще штук 50 законных способов экономии основных налогов: НДС, налог на прибыль, страховые, НДФЛ. Также я сделаю обзор применения патентной системы налогообложения и расскажу, как экономить на патенте.

Еще мы рассмотрим, как не только законно экономить налоги при использовании любых типов ИП-шников, «физиков» и спецрежимников, но и как сделать так, чтобы у вас была законная наличка в кармане.

Давайте скажем честно, только сумасшедший в 2021 году будет пытаться оптимизировать свои налоги с помощью обнала. Так что увидимся на ближайшем семинаре.

Спасибо и удачи в делах.