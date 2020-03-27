Проверка корректности учета расчетов с контрагентами в 1С: Бухгалтерии

Мне привычно, я ИП и так и так работаю из дома. Просто, две квартиры рядом - одна для работы, вто...
думать о том, как их заменить в будущем )) в смысле дать повод им уволиться, а других нанять.даже...
Социальная служба - работает и будет работать.Плюс (уже писали, но у меня такого в доме пока нет)...
Как обычно - посчитали заранее сколько налогов соберут, потом получат 1% ...
У сотрудника Пушкина зарплата 30000. Рабочих дней в марте 19, это 152 рабочих часа. Пушкин отрабо...
я даже не о нынешней ситуации, а о том, почему раньше не запрашивали все в электронном виде? ведь...
сдаём НД по прибыли и бухотчетность за 2019 именно 06.04.2020
касаемо НД по прибыли отсрочка на одну неделю начало камеральной проверки очень выручит бухгалтер...
Не туда комментарий попал.
У кого я запрошу? Сама у себя, у клиентов, которые в таком же положении - кто работает кто нет? ...
А у меня тёща такая (91). Правда я её определил в платный стационар, где за ней профессионально у...
а что, нельзя запросить исходники в электронном виде?
Так это хорошо, когда только с файлами и впроге работать, можно и дома было бы. Но дома честно го...
Психологическая мобилизация. На прошлой неделе переписывали медиков....
Все правильно сделали, что запаслись. Если человек заболеет, то выйти из дома не сможет - как тог...
Я знаю, тех кто предпочитает сдавать все разом (бухотчетность вместе с заключением). И ждут если ...
С офисами то все понятно, по магазинам надо принять решение. Люди волнуются....
Сбер принял заявку, но деньги списывает. Говорят, срок рассмотрения - месяц....
На картинке к тексту написано - "Хомячиха! Стыдись!")))Первые симптомы короны:очень хочется гречк...
В организациях, для которых обязательно аудиторское заключение, как правило отчётность формируетс...
Туалетная бумага + гречка = защита от похороно вируса.
...и всё таки!...пишу конкретный вопрос в надежде получить конкретный ответ...)).филиал торгового...
Хотя с другой стороны, почему бы ВВП не объявить о большем нерабочим сроке, например, на полгода?...
Сахар - вредно, соль - вредно, мясные консервы - вредно, замороженная рыба - вредно. Что купили? ...
А какие товары первой необходимости сейчас под санкциями?...
Вельможи сказали, что сия процедура вводится с 2021 года. Нужно еще изменения в НК РФ ввести....
"Таких счетов всего 1%". И что? У многих несколько вкладов "под миллион" в нескольких банках.......
наверное, это как обычно - "многоходовочка" - в конце нерабочей недели, наверное, объявят, что сл...
Только хотел то же самое написать. Карантина нет, значит никакого "нарушения санитарно-эпидемиоло...
У меня сейчас локализация программы ЧПУ. Несколько эксель-файлов. Суммарно - 8000 строк где-то......
он сказал же, что богатые люди - умные, найдут способ не платить, короче прогрессивная НДФЛ не в...
Получается, если ты не работаешь в эти дни, ты получаешь полный оклад. А, если работаешь в эти дн...
Так это строительный респиратор)))
Я буду работать не под напором начальства (мне кстати разрешено в свободный полет уйти - надо что...