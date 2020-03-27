Проверка корректности учета расчетов с контрагентами в 1С: Бухгалтерии

Как проверить корректность учета взаиморасчетов с контрагентами в 1С: Бухгалтерии? Почему появляется «перекрестное сальдо» на счетах учета расчетов, и что с ним делать? Какая настройка программы может мешать авансам зачитываться при проведении документов?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в небольшом фрагменте нашего курса «1С: Бухгалтерия для начинающих и не только».