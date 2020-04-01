Больничный по новым правилам с 01.04.2020 в программах 1С

Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка» введено новое правило для расчёта пособия по временной нетрудоспособности, приходящегося на период с 01 апреля по 31 декабря 2020г.

Так, в пункте 1 статьи 1, вышеупомянутого закона говорится, что если пособие по больничному листу в расчёте за полный календарный месяц ниже уровня федерального МРОТ, то пособие исчисляется исходя из величины МРОТ за полный календарный месяц. Давайте вместе разберем как это реализовано в программах 1С.

При этом обращаем внимание, что если ваш бизнес зарегистрирован в местности со сложными климатическими условиями, в которых применяются районные коэффициенты, то его нужно применить и к размеру МРОТ.

Ещё одним нюансом является расчёт листа нетрудоспособности для работников, работающих не на полную ставку. Для них размер пособия, исчисленного исходя из МРОТ, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.

Напомним, что размер МРОТ в 2020 году составляет 12130 рублей.

Так же в пункте 2 статьи 1 описан метод расчёта размера дневного пособия.

Таким образом, для расчёта пособия мы сначала должны разделить МРОТ на количество дней в месяце нетрудоспособности, а затем умножить полученную величину на количество дней болезни.

Естественно, если у работника размер дневного пособия, рассчитанный исходя из его дохода и стажа больше, чем из размера МРОТ, то следует принимать к расчёту наибольшую величину.

Новый порядок расчёта применяется для больничных со следующими причинами нетрудоспособности:

(01, 02, 10, 11) Заболевание или травма (кроме травм на производстве);

(03) Карантин;

(09, 12, 13, 14, 15) Уход за больным ребёнком;

(09) Уход за больным взрослым членом семьи;

(06) Протезирование в стационаре.

Данное изменение введено для поддержки сотрудников во время эпидемии коронавируса с низкой зарплатой или небольшим стажем.

Рассмотрим отражение нововведений в программных продуктах 1С.

Расчёт больничного в 1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1

Произвести начисление пособия по больничному листу можно в разделе «Зарплата», выбрав пункт «Больничные листы».

В созданном документе необходимо ввести данные о листе нетрудоспособности: сотрудника, которому он был выписан, номер, причину и период освобождения от работы.

В нашем примере период нетрудоспособности составил 7 дней. Сотрудник начал свою трудовую деятельность в текущем году, поэтому данных о его заработке за предшествующие годы у нас нет. Так же специально для примера мы выбрали сотрудника, работающего на 0,5 ставки. Следует отметить, что расчёт пособия производится программой автоматически.

Сравним размеры дневного пособия, рассчитанного по старым и новым правилам.

По нормам закона 255-ФЗ пособие бы рассчитывалось исходя из среднедневного заработка равному 199,40 рублей. Эту сумму мы видим в программе при расчёте больничного под окном «Средний заработок».

Размер дневного пособия, рассчитанного исходя из МРОТ по нормам закона 104-ФЗ составит: 12130 (МРОТ) / 30 (количество дней в апреле) * 0,5 (ставка работника) = 202,17 рублей.

Так как сумма дневного пособия по новым правилам больше, то и к расчёту мы примем её.

А расчёт пособия будет равен: 202,17 * 7 (количество дней нетрудоспособности) = 1415,99 рублей.

Расчёт больничного в 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0

Расчёт пособия по листу нетрудоспособности производится в разделе «Зарплата и кадры» — «Все начисления».

При нажатии на кнопку «Создать» из выпадающего меню следует выбрать «Больничный лист».

В открывшемся окне укажем организацию, сотрудника, номер листа нетрудоспособности, причину нетрудоспособности, период нахождения на больничном и стаж. Расчёт пособия производится программой автоматически и нам остаётся это проверить.

Нажав на начисленную сумму, откроется окно с расчётом больничного, в котором будет указан заработок сотрудника за 2 предшествующих года и средний заработок, рассчитанный исходя из текущих данных.

В нашем примере период нетрудоспособности составил 7 дней. Исходя из данных по среднему заработку пособие должно было составить: 410,96 * 60% * 7 = 1726,03 рублей. Но мы видим иное начисление.

Сравнив два размера дневного пособия будет очевидно, что расчёт исходя из МРОТ является более предпочтительным.

Размер дневного пособия, рассчитанного исходя из МРОТ составит: 12130 (МРОТ) / 30 (количество дней в апреле) = 404,33 рублей.

А расчёт пособия будет равен: 404,33 * 7 (количество дней нетрудоспособности) = 2830,31 рублей.

Обратите внимание, что при расчёте больничного листа по новым правилам исходя из МРОТ, стаж в расчёт не берётся.

Источник: Учет без забот