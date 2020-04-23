Учёт договоров подряда в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0

Договоры подряда или, как их по-другому называют, договоры гражданско-правового характера, сокращённо договоры ГПХ, очень популярны в использовании. Во-первых, это удобный инструмент оформления взаимоотношений между организацией и физическим лицом, как между исполнителем и заказчиком. Во-вторых, для предприятия — это возможность краткосрочного сотрудничества без заключения трудового договора и с небольшой экономией на страховых взносах. Ведь на суммы выплат по договору ГПХ не начисляются страховые взносы по временной нетрудоспособности и на страхование от несчастных случаев, если иное не предусмотрено условиями договора. Давайте рассмотрим как разработчики реализовали учет договоров подряда в программном продукте 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, начиная с релиза 3.0.77.

Для того, чтобы включить возможность учёта договоров подряда, необходимо перейти в раздел «Главное» и выбрать пункт «Функциональность».

В открывшемся окне следует перейти на вкладку «Сотрудники» и установить флаг «Договоры подряда».

В разделе «Зарплата и кадры» появится новый пункт «Договоры подряда».

Для ввода нового договора нужно нажать на кнопку «Создать» и ввести необходимые данные. А именно: выбрать организацию, подразделение — если требуется, сотрудника, период действия договора и сумму.

Существует два варианта выплат: по окончании договора и ежемесячно. При выборе варианта «ежемесячно» появляется дополнительное поле для указания суммы ежемесячного начисления.

Так же в форме окна есть возможность установить флаг «Начисляются взносы от несчастных случаев», если такое условие существует в договоре.

В графе «Учёт расходов» можно указать отнесение начислений по данному договору на тот или иной счёт затрат или оставить настройку по умолчанию.

После проведения договора по кнопке «Печать» можно распечатать как сам договор, так и акт сдачи-приёмки.

Если в списке сотрудников нет нужного вам, то его можно предварительно занести в справочник «Сотрудники» в разделе «Зарплата и кадры».

После ввода сведений об исполнителе есть возможность создания договора непосредственно из карточки сотрудника. Все договоры, оформленные на конкретного сотрудника, можно посмотреть по ссылке «Договоры подряда».

Начисление производится при начислении заработной платы в разделе «Зарплата и кадры» — «Все начисления».

В открывшемся окне следует нажать на кнопку «Создать» и выбрать пункт «Начисление зарплаты».

При автоматическом заполнении документа рассчитываются суммы начислений. При нажатии на сумму оплаты по договору есть возможность при необходимости изменить дату выплаты. При нажатии на сумму начисленных страховых взносов есть возможность проверить, что взносы, связанные с временной нетрудоспособностью, материнством и несчастными случаями не начислены.

Программа сформирует следующие проводки:

Далее создадим ведомость на выплату.

Выплату можно произвести по кнопке «Выплатить» или создав, например, расходный кассовый ордер в разделе «Банк и касса» — «Кассовые документы» с видом операции «Выплата сотруднику по договору подряда». Или «Списание с расчётного счёта» в пункте «Банковские выписки» с видом операции «Перечисление сотруднику по договору подряда».

Источник: Учет без забот