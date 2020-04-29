Как уменьшить НДС к уплате, исправив ошибки в 1С: Бухгалтерии - видео

можно сдать СЗВ ТД 30.04.2020г? если работник уволен 30.04.2020г, ведь 01.05. нерабочий день...
если работников уволили 30.04.2020г. А 01.05. нерабочий день, то когда сдавать СЗВ ТД?...
Слова имеют свойство менять значение даже при смене интонации. Тем более не стоит опираться на эт...
Вчера мне звонит старая знакомая из микробизнеса - ведет ИП. Как, мол, взносы считать с суммы свы...
Забыл карту вставить))https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-16.3/centery:55.9/zoom:4...
по-моему, автор и не говорит, что все нормально (только в начале статьи мне тоже так показалось)....
Вот это - карта Live.Красные - танкеры.Стрелочка - в движении.Красная точка - в дрейфе. (Скорость...
как и походы за грибами (сморчки как раз пошли) и просто пешие прогулки...
Да, вопросов по табелированию полно.1) Сначала объявили нерабочую неделю с 30.03, а в Постановлен...
Нет никакого странного эффекта. Просто есть те, кто может работать и оказывать услуги удалённо, а...
Да, глядючи на свою аватрку, я употребила глагол "надевать". А Вы не оригинальны, @ДмитрийW могли...
Не понял. Т.е. если послал смской или в вотсап, то сразу штраф т.к. "Оскорбление, содержащееся в ...
"Надевать" это на палец, на руку, на голову, на ногу, (перчатки, шапку, брюки, юбку, платье) (чех...
Читаем ГКИП сам у себя работать не может. Поэтому есть мнение, что не может быть и экипажем. А во...
P.S. успокоил, отлегло )))
Имхо, кризис 2020г. будет страшнее всех предыдущих. И он ещё не начался......
Это чтобы автоматически штрафы с камер выписывать?
Кстати говорят что "пацан" - еврейское "маленький поц" - "маленький член" - "подросток" - "недора...
Лично для меня вообще никакого значения не имеет))
Хотя там же, есть явно негативная оценка по отношению к Алёше:Это для тебя, Ракитка, он цыпленок,...
Весенний охотничий сезон, однако, накрылся во многих регионах, как и рыбалка.Очередная глупость.П...
а для вас это имеет вообще значение? Даже при разделе наследства это не важно - сейчас медицина м...
Да, у меня есть пример.Братья Карамазовы: "у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в не...
Вот ответ про обиженных бухгалтеров: Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров...
Поддерживаю. Ну его нафиг потом разбираться кто прав. Тоже сдали НДС 23-го и заплатили. Меньше го...
Генетическому шляхтичу по определению тяжко))Однако, с возрастом всё легче......
Лучше все-таки использовать bastard. Элегантнее.))
Самостоятельно, конечно. Надевать одежду, одевать Надежду - здесь вроде бы не ошиблась) У вас, Юр...
непонятно: штрафы за "поездки на автомобиле" или за "управление автомобилем"...
А режим "угрозы ЧС" будет официально введен?
Кстати: Ублю́док (устар., от глагола «ублюдить, блудить») - незаконнорождённый потомок родителя, ...
Не пойму, есть ли запрет на посещение лесов - не большой компанией, а по-семейному. Почему-то счи...
А цыплёнок согласен с тем, что его оценка - негативная?))))Орёл, это конечно круто! Но не для руж...
А кто определяет - по существу или без?)))
"относят к «неприличным» только следующие единицы: «нецензурное обозначение мужского полового ор...