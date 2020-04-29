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Учет без забот

Как уменьшить НДС к уплате, исправив ошибки в 1С: Бухгалтерии - видео

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Какие ошибки ведения учета в 1С приводят к завышению суммы НДС к уплате? Что можно сделать неверно при выполнении регламентных операций? Где искать недочеты, если «Экспресс-проверка ведения учета» сообщает, что ошибок нет?

Ответы на все эти вопросы вы найдете в коротком видео.

 

Источник: Учет без забот

 

1С Бухгалтерия НДС
Учет без забот

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