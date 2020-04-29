Как уменьшить НДС к уплате, исправив ошибки в 1С: Бухгалтерии - видео

Какие ошибки ведения учета в 1С приводят к завышению суммы НДС к уплате? Что можно сделать неверно при выполнении регламентных операций? Где искать недочеты, если «Экспресс-проверка ведения учета» сообщает, что ошибок нет?

Ответы на все эти вопросы вы найдете в коротком видео.

Источник: Учет без забот