Промты для обработки фото нейросетью: топ 20 готовых промтов с примерами

Как написать промт для обработки фото чтобы нейросеть сделала именно то что нужно, какие готовые промты для нейросети для обработки фото дают стабильный результат, чем промт для ии для обработки фото отличается от обычного описания - и как адаптировать промты для обработки фотографий под разные задачи: ретушь, стиль, фон, цвет, портрет, товар. В этой статье собрали 20 рабочих промптов на русском с кратким разбором почему каждый работает.

Частая ошибка: писать промт для обработки фото слишком общо. «Сделай красиво», «улучши качество», «добавь стиль» - в ответ получается что-то среднее. Хороший промт для ии для обработки фото работает как техническое задание: что изменить, что оставить, в каком стиле, с какой интенсивностью. Готовые промты для нейросети для обработки фото в этой статье показывают как выглядит такое задание для разных задач.