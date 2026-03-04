Промты для обработки фото нейросетью: топ 20 готовых промтов с примерами

Как написать промт для обработки фото чтобы нейросеть сделала именно то что нужно, какие готовые промты для нейросети для обработки фото дают стабильный результат, чем промт для ии для обработки фото отличается от обычного описания - и как адаптировать промты для обработки фотографий под разные задачи: ретушь, стиль, фон, цвет, портрет, товар. В этой статье собрали 20 рабочих промптов на русском с кратким разбором почему каждый работает.
Частая ошибка: писать промт для обработки фото слишком общо. «Сделай красиво», «улучши качество», «добавь стиль» - в ответ получается что-то среднее. Хороший промт для ии для обработки фото работает как техническое задание: что изменить, что оставить, в каком стиле, с какой интенсивностью. Готовые промты для нейросети для обработки фото в этой статье показывают как выглядит такое задание для разных задач.
Быстрый ответ: как работает промт для обработки фото
Промт для обработки фото в нейросети - это текстовое описание которое модель читает как техническое задание. Загружаете исходное фото, пишете промт, модель вносит изменения сохраняя основу снимка. Готовые промты для нейросети для обработки фото работают в режиме Image to Image - модель видит исходник и трансформирует его по вашему описанию.
Ключевой принцип: описывайте результат, а не процесс. Не «убери морщины» - а «гладкая молодая кожа, естественный вид, без следов ретуши». Промт для ии для обработки фото работает с образами и результатами, а не с командами редактора. Все промты для обработки фотографий в этой статье построены именно по этому принципу.
Что разберём в этой статье
готовые промты для обработки фото: ретушь кожи и портретная обработка
промты для нейросети для обработки фото в кинематографическом стиле
промт для обработки фото в стиле живописи и графики
промт для обработки фото в стиле аниме и поп-культуры
промты для обработки фотографий товаров и карточек маркетплейса
готовые промты для обработки фото с заменой фона
промты для нейросети для обработки через цветокоррекцию и свет
как адаптировать промт для обработки фото примеры под свою задачу
Далее в статье будем разбирать все промты для обработки на одном исходном фото - чтобы было легко сравнить результат каждого стиля между собой.
Промты для обработки фото: ретушь и улучшение портрета
Промт для обработки фото с портретом - самый частый запрос. Модели Nano Banana Edit и Flux 2 Pro Image to Image справляются с ретушью сохраняя естественность. Главное: указывайте что оставить, а не только что убрать. Готовые промты для обработки фото ниже покрывают три разных уровня ретуши.
Промт 1 - естественная ретушь
На основе исходного фото, сохранить фон и композицию без изменений, портретная ретушь, гладкая кожа без видимых пор и неровностей, сохранить естественный вид и все мимические черты лица, мягкое равномерное освещение, без эффекта пластика
Почему работает: фраза «без эффекта пластика» напрямую блокирует самую частую проблему при ретуши. «Сохранить мимические черты» удерживает модель от чрезмерного вмешательства - лицо остаётся живым.
Промт 2 - студийная профессиональная обработка
На основе исходного фото, сохранить фон и композицию без изменений, профессиональная ретушь кожи, ровный тон лица, убрать следы усталости и покраснения, сохранить естественную текстуру кожи и индивидуальные черты
Почему работает: «убрать следы усталости» - конкретная задача которую модель понимает буквально. «Сохранить текстуру кожи» - ограничение которое не даёт уйти в пластиковый результат.
Промт 3 - минимальная коррекция
На основе исходного фото, сохранить фон и композицию без изменений, лёгкая коррекция, выровнять тон кожи, убрать покраснения и мелкие недостатки, сохранить всю текстуру и живость снимка, едва заметная обработка
Почему работает: слово «едва заметная» задаёт интенсивность обработки. Модели понимают градации - «лёгкая», «умеренная», «выраженная» - и дают разный результат.
Промты для нейросети для обработки фото в кинематографическом стиле
Промты для нейросети для обработки фото в киноэстетике - один из самых популярных запросов. Midjourney Image to Image и Flux 2 Pro Image to Image хорошо работают со стилизацией под конкретную атмосферу. Промт для обработки фото в стиле кино строится на трёх элементах: цветовая гамма, работа со светом, зернистость.
Промт 4 - голливудский блокбастер
На основе исходного фото, сохранить фон и композицию без изменений, кинематографическая цветокоррекция в стиле голливудского блокбастера, насыщенные глубокие тени, контрастный свет, лёгкое зерно плёнки, тил-оранж тонирование
Почему работает: «тил-оранж тонирование» - конкретный термин цветокоррекции который модель знает и воспроизводит точно. Это оранжево-бирюзовый контраст который стал стандартом голливудских трейлеров.
Промт 5 - нуар атмосфера
На основе исходного фото, только цветокоррекция без смены фона, стиль нуар, глубокие контрастные тени, боковое драматическое освещение, приглушённые холодные тона, усилить контраст
Почему работает: нуар - хорошо задокументированный визуальный стиль. Модель знает его признаки: боковой свет, глубокие тени, холодная гамма. Достаточно назвать стиль и добавить два-три уточнения.
Промт 6 - тёплое инди-кино
На основе исходного фото, сохранить фон и композицию без изменений, кинематографическая цветокоррекция, тёплая палитра, оранжево-золотые тона, мягкие поднятые тени, зернистость плёнки, атмосфера авторского фильма
Почему работает: «поднятые тени» - профессиональный термин который убирает чистый чёрный и даёт характерный плёночный вид. «Авторское кино» смягчает обработку по сравнению с «голливудским» стилем.
Промты для обработки фотографий в стиле живописи
Промты для обработки фотографий под художественные стили - задача для Midjourney Image to Image и Flux 2 Pro Image to Image. Модели сохраняют композицию исходника и переводят его в нужную стилистику. Промт для обработки фото в стиле живописи работает лучше когда указан конкретный художественный жанр.
Промт 7 - масляная живопись
На основе исходного фото, сохранить композицию и узнаваемость объектов, стиль масляной живописи, видимые мазки кисти, текстура холста, насыщенные глубокие цвета, классическая манера письма
Почему работает: «видимые мазки кисти» и «текстура холста» - это конкретные физические признаки живописи, не абстрактное «под картину». Модель воспроизводит именно их.
Промт 8 - акварель
На основе исходного фото, сохранить силуэты и основные формы, акварельная стилизация, лёгкие прозрачные цвета, мягкие переходы между тонами, белые просветы бумаги в светах
Почему работает: «белые просветы бумаги в светах» - специфичная черта акварели которой нет в других техниках. Эта деталь моментально убирает «цифровой» вид.
Промт 9 - минималистичная графика
На основе исходного фото, сохранить основные формы и силуэт, стиль графической иллюстрации, чёткие контурные линии, ограниченная палитра трёх-четырёх цветов, плоские заливки без градиентов
Почему работает: «ограниченная палитра трёх-четырёх цветов» и «плоские заливки» - технические ограничения которые задают стиль точнее чем слово «минимализм».
Промт для обработки фото в стиле аниме и поп-культуры
Промт для обработки фото в стиле аниме - популярный запрос для соцсетей. Midjourney Image to Image и Flux 2 Flex Image to Image хорошо справляются со стилизацией. Готовые промты для нейросети для обработки фото в медиа-стилях ниже.
Промт 10 - аниме
На основе исходного фото, сохранить черты и узнаваемость лица, стиль аниме, выразительные большие глаза, чёткие контуры линий, насыщенные цвета, мягкие тени в японской манере
Почему работает: «сохранить черты лица оригинала» - критичное ограничение для портретной стилизации. Без него модель рисует абстрактного аниме-персонажа, а не вас.
Промт 11 - пиксельная ретро-графика
На основе исходного фото, сохранить основную композицию и объекты, стиль пиксельной графики 16-бит, ограниченная цветовая палитра, чёткие пиксели без сглаживания
Почему работает: «без сглаживания» - техническое уточнение которое убирает размытость и даёт именно ретро-пиксельный вид, а не просто низкое разрешение.
Промт 12 - поп-арт
На основе исходного фото, сохранить композицию и узнаваемость объектов, стиль поп-арт, яркие контрастные цвета, жирные чёрные контуры, растровые точки на тенях, плоские цветовые заливки
Почему работает: «растровые точки на тенях» - узнаваемый технический приём поп-арта. Упоминание «60-х» уточняет эпоху и убирает современный цифровой вид.
Промты для нейросети для обработки фото с заменой фона
Промты для нейросети для обработки фото с изменением фона - частая задача для товарных снимков и портретов. Nano Banana Edit и Flux 2 Pro Image to Image позволяют менять фон сохраняя главный объект. Промты для обработки фотографий с фоном строятся по схеме: описание нового фона + требования к границам объекта.
Промт 13 - чистый студийный фон
На основе исходного фото, заменить только фон на чистый белый студийный, убрать тени на фоне, сохранить главный объект полностью без изменений, ровное студийное освещение
Почему работает: «убрать тени на фоне» - важное уточнение. Без него модель оставляет тени от объекта на белом фоне, что выдаёт обработку.
Промт 14 - природный размытый фон
На основе исходного фото, заменить только фон на размытый природный пейзаж, зелёная листва или осенний лес, боке-эффект, сохранить главный объект переднего плана без изменений
Почему работает: «боке-эффект» задаёт степень размытия. Без этого слова фон может получиться резким и неестественным.
Промт 15 - ночной городской фон
На основе исходного фото, заменить только фон на ночной город с огнями, размытые разноцветные огни боке, холодный синий свет, сохранить главный объект без изменений
Почему работает: «разноцветные огни боке» - конкретное описание результата, а не просто «ночной город». Модель создаёт характерные размытые круги света которые сразу читаются как городская ночь.
Промты для обработки фото: цветокоррекция и атмосфера
Промт для обработки фото через цветокоррекцию - инструмент для создания единой визуальной эстетики. Готовые промты для обработки фото по цвету помогают выстроить консистентный стиль. Промт для обработки работает как пресет - настроили один раз, применяете на всей серии.
Промт 16 - тёплая осенняя палитра
На основе исходного фото, сохранить фон и композицию без изменений, цветокоррекция в тёплых осенних тонах, оранжево-жёлтая гамма, приглушённые насыщенные цвета, лёгкая плёночная зернистость
Почему работает: «приглушённые насыщенные» - два прилагательных которые противоречат друг другу в быту, но точно описывают цвет: яркий, но не кричащий. Модель понимает это сочетание.
Промт 17 - холодный минимализм
На основе исходного фото, сохранить фон и композицию без изменений, холодная цветокоррекция, серо-голубые оттенки, высветленные тени, скандинавская эстетика, воздушный чистый вид
Почему работает: «скандинавская эстетика» - ёмкий культурный маркер. Модель связывает его с конкретным визуальным решением: много белого, мало контраста, холодный свет.
Промт 18 - плёночная фотография
На основе исходного фото, сохранить фон и композицию без изменений, обработка под плёночную фотографию 35мм, зернистость плёнки, выцветшие цвета, лёгкая засветка краёв кадра, тёплый оттенок в тенях
Почему работает: «засветка краёв кадра» - специфичный артефакт плёнки который сразу читается как аналоговый. «Тёплый оттенок в тенях» - ещё один маркер плёночного процесса.
Промты для обработки фото товаров
Промты для нейросети для обработки фото товаров требуют особой точности: цвет и форма объекта должны остаться неизменными. Промт для ии для обработки фото товара строится на двух задачах: улучшить подачу и сохранить точность. Готовые промты для обработки фото товаров ниже работают с Nano Banana Edit и Flux 2 Pro Image to Image.
Промт 19 - коммерческая обработка для маркетплейса
На основе исходного фото товара, сохранить точный цвет и форму объекта без изменений, ровный студийный свет без резких теней, чистый белый фон, убрать пыль и мелкие дефекты поверхности
Почему работает: «сохранить точный цвет» - явное ограничение которое останавливает модель от изменения оттенка товара. Без него цвет может уйти, что критично для карточек одежды и косметики.
Промт 20 - атмосферная lifestyle-подача
На основе исходного фото товара, сохранить форму и узнаваемость товара без изменений, тёплое мягкое освещение, фон с натуральными текстурами - дерево или мрамор, атмосфера премиального продукта, мягкие тени
Почему работает: «насыщенные но сдержанные» задаёт баланс между яркостью и элегантностью. «Натуральные текстуры фона» конкретнее чем «красивый фон» - модель знает как выглядит дерево и мрамор.
Как адаптировать готовые промты для нейросети для обработки под свою задачу
Готовые промты для нейросети для обработки фото - это основа, не финальный вариант. Промт для обработки фото примеры из этой статьи показывают рабочую структуру: стиль + детали результата + что сохранить + интенсивность. Промты для обработки фотографий работают точнее когда вы адаптируете их под конкретный снимок.
Три правила адаптации:
Уточняйте что оставить. Промт для ии для обработки фото должен содержать не только что изменить, но и что сохранить. «Сохранить натуральный цвет волос», «не менять форму лица», «сохранить оригинальный фон» - эти указания критичны для предсказуемого результата.
Добавляйте интенсивность. «Лёгкая ретушь», «умеренная стилизация», «выраженный эффект» - степень воздействия влияет на результат сильнее чем название стиля. Промт для обработки фото примеры в этой статье используют слова интенсивности явно.
Указывайте назначение. «Для карточки товара на маркетплейсе», «для деловой аватарки», «для публикации в соцсетях» - контекст использования помогает модели выбрать правильный уровень обработки.
Промты для нейросети для обработки работают итерационно: первый вариант показывает направление, второй и третий уточняют детали. Промт для обработки работает как пресет - сохраняйте удачные варианты и применяйте на похожих снимках.
FAQ: частые вопросы про промты для обработки фото
Промт для GPT обработка фото - это то же самое?
Промт для GPT обработка фото строится по той же логике - описание результата, стиль, ограничения. Разница в том что GPT-модели слабее справляются с Image to Image задачами чем специализированные модели. Промт для GPT обработка фото даст результат, но Flux 2 Pro Image to Image или Nano Banana Edit на том же промпте дадут точнее.
Можно ли писать промт для обработки фото на русском?
Да. Промт для обработки фото на русском корректно обрабатывается всеми моделями на Umnik.ai. Промты для нейросети для обработки фото на русском дают результат сравнимый с другими языками - разница несущественная для большинства задач.
Сколько слов нужно в промте?
Оптимально 20-40 слов. Промт для обработки фото короче 10 слов - слишком размытое задание. Длиннее 60 слов - модель начинает игнорировать часть указаний. Промт для обработки фото примеры из этой статьи оптимальны по длине.
Почему нейросеть изменила то что не должна была?
Промт для ии для обработки фото не содержал ограничений. Добавьте явные указания что сохранить: «не менять форму объекта», «сохранить оригинальный цвет», «не трогать фон». Промты для нейросети для обработки работают точнее когда в них есть и позитивные и негативные указания.
Можно ли использовать один промт для серии фото?
Да. Готовые промты для обработки фото в одном стиле дают консистентный результат на похожих снимках. Промты для обработки фотографий в едином стиле - основа для визуальной айдентики в соцсетях или брендинге.
Итог: как использовать готовые промты для обработки фото
Промты для нейросети для обработки фото работают лучше когда задача конкретная: не «сделай красиво», а «студийная ретушь с сохранением текстуры кожи» или «плёночная цветокоррекция с тёплыми тенями». Берите готовые промты для обработки фото из этой статьи как основу, добавляйте детали под конкретный снимок.
Промт для обработки фото примеры из разных блоков можно комбинировать: ретушь из первого блока плюс цветокоррекция из шестого - это один промт с двумя задачами. Промты для обработки фотографий работают во всех Image to Image моделях на Umnik.ai: Nano Banana Edit, Midjourney Image to Image, Flux 2 Pro Image to Image, Flux 2 Flex Image to Image.
Попробовать готовые промты для нейросети для обработки фото бесплатно можно на Umnik.ai - все модели в одном интерфейсе, работает из России без смены IP-адреса
