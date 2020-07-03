Расчет налоговой нагрузки в 1С

Периодически изучая многочисленные профильные форумы, не перестаю удивляться, как же много у нас критикуют программы 1С. Больше, чем 1С, в нашей стране достается, наверное, только Чубайсу.

По-моему, весьма напрасно. Разделяя в целом конструктивную критику, не могу не отметить, что 1С — мощнейший инструмент и полноценный помощник в работе бухгалтера. Многие, видимо, совсем забыли, каково это — вести учет в «амбарных книгах»... Да и целое поколение уже выросло бухгалтеров, которое их и в глаза-то никогда не видело, как и бухгалтерские счеты.

Совсем недавно общался со своим клиентом — руководителем немаленького производственного предприятия, и зашел разговор о печальном, то бишь о налогах. Вопрос о размере текущей налоговой нагрузки поставил моего собеседника в тупик. Были немедленно вызваны финансовый директор и главный бухгалтер для выяснения ситуации, и каково же было мое удивление, когда умные и безусловно опытные дамы тоже не смогли ответить на данный вопрос, смущенно что-то формулируя о сложности вычисления данного показателя.

Через пару минут настала уже их очередь удивляться, когда я показал им, как можно рассчитать параметры для налогового самоконтроля в 1С буквально за 1 минуту, да еще и за любой период.

Оставляю за рамками данной статьи размышления на тему об очевидной необходимости управления налоговыми рисками на предприятиях такого размера, а лучше поделюсь информацией о способе самоконтроля налоговых параметров в 1С — вдруг это не единственные наши коллеги, которые не знают об этих возможностях и считают все вручную или не считают вовсе.

Не буду подробно описывать, что такое налоговая нагрузка, формулы ее расчета, способы проверки на соответствие рекомендуемым налоговиками параметрам и важности контроля этого показателя. Об этом написано немало толковых статей моими замечательными коллегами, в том числе на просторах «Клерка» (например, здесь), перейду сразу к этой опции в 1С:Бухгалтерии.

Разработчик уже предусмотрел специальный функционал: расчет налоговой нагрузки и других параметров налогового контроля есть в любой типовой бухгалтерской конфигурации платформы 8.3.

Находится он в разделе «Руководителю» в отчете «Монитор налогов и отчетности».

Сам отчет содержит три раздела, но непосредственно расчеты налоговых параметров для самоконтроля находятся в разделе «Оценка риска налоговой проверки»

Выбираем интересующий нас отчетный период и жмем на кнопку «Выполнить проверку». Через считанные секунды подробный анализ нашей налоговой ситуации глазами налоговой готов!

Как видно из скриншота, программа рассчитывает и оценивает до 12 критериев.

При первом запуске отчета вы можете столкнуться с необходимостью дополнительных несложных настроек, о которых, как правило, сама программа вам подскажет. Например, в случае, если какой-то критерий должен, но не может быть рассчитан, будет сформулирована рекомендация о необходимых действиях для устранения проблемы.

Нажав плюсик напротив каждого критерия, можно увидеть подробную расшифровку расчета.

Рекомендуемые налоговыми органами параметры актуализированы, определяются в зависимости от вашего основного кода ОКВЭД и подтягиваются автоматически программой с соответствующего сайта.

Что делать с полученной информацией дальше уже решать вам, но, надеюсь, данный функционал дополнительно стимулирует вас поставить под контроль ваши налоговые риски.