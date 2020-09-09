Управленческий учет в 1С:Управление торговлей (УТ)

В последние недели, как сговорившись, активизировались владельцы торговых компаний с одной и той же просьбой-потребностью — настроить им управленческий учет в УТ.

Вот и надумал я посвятить этому вопросу отдельную статью, благо, смотрю, вопрос этот не теряет своей актуальности из года в год.

Конфигурация 1С:УТ — одна из самых популярных и известных конфигураций в нашей стране среди торговых компаний: придумана она и заточена исключительно для торгово-складского учета. Продукт и правда имеет широчайший и, в целом, удобный функционал для учета движения товаров и контроля за исполнением заказов клиентов.

А уж сколько сил, времени и средств обычно вкладывают в нее потом торговые компании, чтобы подладить под себя, сделать еще функциональнее и удобнее — ни в сказке сказать, ни пером написать. Как потом расстаться со своим детищем?! Нет, нет, подобные предложения будут расценены как вопиющий признак непрофессионализма предлагающего.

Так можно или нет настроить в УТ полноценную управленку или в базовом исполнении, или хотя бы с доработками?

Ответ, возможно, будет неожиданным — однозначно, ДА!

В УТ предусмотрены отличные справочники статей движения денежных средств и статей затрат, справочник статей активов и пассивов, вполне работоспособные механизмы распределения косвенных затрат, и хотите верьте, хотите нет, прекрасные управленческие отчеты, включая «золотую» тройку: ОДДС, ОПиУ и управленческий баланс.

Отчеты можно формировать в динамике по месяцам, а структура их несложно настраивается путем грамотной проработки формирующих их справочников.

Так почему же при таких замечательных исходных предпосылках в УТ так редко ведут управленческий учет?

Выскажу свое сугубо мнение, не претендуя на истину в последней инстанции.

Во-первых, в УТ для полноценного учета не хватает ряда важных блоков. Назову два наиболее болезненных: заработная плата и основные средства.

Начисление заработной платы, равно как и операции с основными средствами отразить в УТ можно только общими цифрами, но сам расчет начисления зарплаты, премий, удержаний придется вести отдельно где-то в экселе, равно как и учет и начисление амортизации по каждой единице основных средств.

Можно ли без этого обойтись, загружать информацию автоматически из файлов в экселе или вообще полноценно дописать эти блоки в программе? Можно, конечно, потратив еще немалое количество времени и денег.

Но главная проблема, она встанет дальше — это, во-вторых.

Даже разработав методологию ведения учета, настроив справочники и отчеты, махнув рукой на проблемы с учетом зарплаты и ОС, все равно неизбежно встанет вопрос: а КТО будет вести управленческий учет?

Кто хоть раз закрывал месяц в УТ, знает, сколь сложная процедура поиска там ошибок.

А как обычному бухгалтеру свести баланс или проверить достоверность отчета о прибылях и убытках?

Дело в том, что система учета в УТ устроена довольно сложно, каждая операция отражается в своих специфических регистрах накопления (например, типовая реализация в 10 регистрах накопления отражается), на базе которых потом и собираются отчеты.

И чтобы проверить отчеты, надо достаточно хорошо в этой системе регистров разбираться — в их взаимосвязи между собой и с отчетами. А еще обладать достаточными экономическими знаниями, чтобы иметь возможность оценить по содержанию, получившиеся отчеты.

Для сравнения, в обычной бухгалтерской базе все построено на бухгалтерских проводках. И любой бухгалтер среднего уровня за пару шагов отловит и поправит все ошибки.

Резюмируя, чтобы качественно вести управленческий учет в УТ надо на очень хорошем уровне знать саму программу и ее устройство, а также иметь экономическое образование, чтобы проверять отчеты без бухгалтерских счетов и проводок. На мой взгляд, среднестатистическому бухгалтеру — это задача не по плечу. Вот и получается, что для ведения учета вам потребуется недешевый и довольно редкий специалист.

Мы в свое время именно по этой причине отказались от концепции ведения учета полностью в УТ — слишком сложно найти нужного человека, да и зависимость от него появляется серьезная.

Какой путь мы выбрали для себя?

Если владелец не рассматривает вариант отказа от работы в УТ (например, можно перейти в Комплексную автоматизацию или в УНФ), то управленческий учет настраивается и ведется в обычной бухгалтерской конфигурации (1С:Бухгалтерия предприятия).

Схема выглядит так: 90% всех финансово-хозяйственных операций по-прежнему ведется в УТ (все торговые, складские и финансовые операции), оттуда через типовую синхронизацию с нужной периодичностью (хоть каждый день) документы выгружаются в управленческий вариант конфигурации Бухгалтерии предприятия, где осуществляется ввод оставшихся 10% первичных документов, а именно: управленческой зарплаты, ОС, РБП, инвестиций и капвложений, взаиморасчетов с учредителями и пр.) и там же формируются управленческие отчеты.

Откуда в бухгалтерской конфигурации управленческие отчеты?

Да, до недавнего времени это было проблемой, но теперь — нет. В одной из предыдущих своих статей я делал обзор весьма удачного решения — готового и недорого комплекта управленческих отчетов для бухгалтерской программы, который на сегодняшний день уже умеет считать даже любимую всеми EBITDA. С обзором можно ознакомиться здесь.

Таким образом, перенеся все первичные документы и ведение управленческого учета в бухгалтерскую конфигурацию, мы, с одной стороны, создаем дополнительную информационную базу, но с другой, сильно снижаем требования к специалисту по ведению учета (теперь с ним справится и обычный главный бухгалтер), и ограничиваем доступ к полной управленческой информации (в управленческую базу будет иметь доступ всего пара человек).

Вот и получается: технически — управленческий учет в УТ возможен, практически — он очень сложен и требователен, и мало кто его там ведет (хотя я с такими людьми знаком, готов поделиться контактами).

И если вы созрели для управленческого учета и готовы его развернуть, рассмотрите наше решение или переходите на продукты, обладающие одновременно и торгово-складским функционалом и полным функционалом для ведения управленческого учета.