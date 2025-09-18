ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
1С-Франчайзи «Ю-Софт»
НДФЛ
Топ-7 вопросов и ответов по НДФЛ в 2025 году

Топ-7 вопросов и ответов по НДФЛ в 2025 году

В 2025 году НДФЛ стал сложнее: ФНС ввела новые ставки, разделила налоговые базы и изменила суммы налоговых вычетов. При этом действуют нюансы и исключения. Как они влияют на работу бухгалтера, какие правила нужно знать, чтобы не ошибиться? Мы собрали 7 самых актуальных вопросов и ответов на них.

По каким ставкам считать НДФЛ резидентов в 2025 году

В 2025 в России начала действовать дифференцированная прогрессивная шкала НДФЛ, то есть как только доход человека достигает определенного порога, ко всему заработанному свыше этого порога нужно применять повышенную ставку, а именно:

Доход

Ставка НДФЛ

До 2,4 млн рублей

13%

2,4 — 5 млн рублей

15%

5 — 20 млн рублей

18%

20 — 50 млн рублей

20%

Более 50 млн рублей

22%

Исключение: 

  • Выплаты участникам СВО, северные надбавки и районные коэффициенты. В отношении их действует шкала 2024 года: 13% для выплат до 5 млн рублей, свыше — 15%.

  • Доходы от продажи имущества до освобождающего от налога срока владения, дивиденды, доходы по вкладам. Для них используем ставку 13% до 2,4 млн рублей и 15% свыше 2,4 млн рублей.

Как в 2025 году считать НДФЛ с доходов, на которые распространяется районный коэффициент и северные надбавки

С 2025 года бухгалтерам нужно разделять зарплату на две базы и применять разные ставки к каждой:

  1. К основной части зарплаты нужно применять пять ставок НДФЛ, которые зависят от общего годового дохода работника. Чем больше доход, тем выше ставка. 

  2. Часть зарплаты в виде районного коэффициента нужно облагать по ставке 13%, но только до тех пор, пока общий годовой доход работника не превысит 5 млн рублей. Как только доход перевалит за этот порог, ставка вырастет до 15%.

Если у вас есть вопросы по расчету НДФЛ в 2025 году или любые другие, связанные с бухгалтерским учетом и работой в 1С, — обращайтесь к экспертам Ю-Софт. Получите первую консультацию бесплатно: для этого напишите нам в Telegram и укажите кодовое слово «КЛЕРК».

Как считать НДФЛ с северных отпускных

В начале года многих бухгалтеров волновал вопрос, по каким ставкам считать НДФЛ с северных отпускных, так как для самих отпускных и для северных надбавок предусмотрены две разные прогрессивные шкалы НДФЛ.

Летом Минтруд, Минфин и ФНС таки пришли к единому мнению, что в отношении отпускных нужно использовать стандартную пятиступенчатую. 

Логика такая:

Отпускные, компенсации отпуска при увольнении — это выплаты, которые рассчитываются исходя из среднего заработка. Если речь идет об отпускных работника Крайнего Севера и приравненных территорий, то в расчет среднего заработка попадает районный коэффициент, а вот сверх оплаты по среднему он не начисляется. Значит, и льготную шкалу НДФЛ к этим выплатам применять не нужно.

По каким ставкам считать НДФЛ нерезидентов в 2025 году

По умолчанию, ставка НДФЛ для нерезидентов — 30% для доходов от наемной работы, договоров ГПХ, продажи ценных бумаг, а также имущества раньше минимального срока владения. Еще есть ставка 15% — для дивидендов и доходов по вкладам.

Исключение — нерезиденты-льготники, к которым применяется базовая прогрессивная шкала НДФЛ как для резидентов. К ним относятся:

  • Россияне-удаленщики, которые работают за границей, и это условие зафиксировано в трудовом договоре.

  • Исполнители по договорам ГПХ, где заказчик — компания или предприниматель из России.

  • Беженцы и высококвалифицированные иностранные специалисты.

  • Граждане Беларуси, Армении, Казахстана или Киргизии.

  • Иностранцы, работающие по патенту из стран, с которыми у России действует безвизовый режим, например, Узбекистан, Таджикистан. 

Какие доходы работодателям учитывать, чтобы правильно применить ставку НДФЛ

Прогрессивная шкала действует в отношении всех доходов физлица, в том числе зарплаты, гонораров по договорам ГПХ, выигрышей и прочего. 

Бухгалтер при расчете НДФЛ учитывает все имеющиеся у него данные. Например, штатный водитель разово по договору ГПХ покрасил стены в офисе. При расчете налога и определении ставки бухгалтер объединит эти выплаты в одну налоговую базу.

За другими источниками доходов своих работников или исполнителей по гражданско-правовым договорам работодатель следить не должен, даже если это совместитель. Когда в следующем году все налоговые агенты отчитаются о выплатах физлицам по форме 6-НДФЛ, ФНС обобщит эти данные и увидит, кто сколько заработал и сколько НДФЛ заплатил, сама пересчитает налог и пришлет уведомление о доплате, если потребуется.

Пример. Зарплата Петрова за 2025 год составит 2 млн рублей, а доходы от договоров авторского заказа — 1,5 млн рублей. НДФЛ, удержанный каждым источников — 260 тыс. рублей и 195 тыс. рублей соответственно. ФНС увидит общий заработок 3,5 млн рублей и пересчитает налог:

  • НДФЛ с доходов до 2,4 млн рублей: 312 тыс. рублей.

  • НДФЛ с доходов свыше 2,4 млн рублей: (3,5 млн рублей – 2,4 млн рублей) * 15% = 165 тыс. рублей.

  • Итого НДФЛ: 477 тыс. рублей.

  • НДФЛ к доплате: 477 тыс. рублей – (260 тыс. рублей + 195 тыс. рублей) = 22 тыс. рублей.

Как изменились детские налоговые вычеты в 2025 году

С 2025 года детские налоговые вычеты носят беззаявительный характер. Это значит, что работодатель обязан их применять просто потому, что у сотрудника есть ребенок или дети, и подтверждающие это документы он предоставил на работу. Вычеты положены не только родителям, но и усыновителям и опекунам.

Если родители ребенка в разводе, то безусловное право на вычет получает родитель, с которым живет ребенок. Второй родитель вправе уменьшать НДФЛ только, если поддерживает ребенка финансово.

В 2025 году увеличилась сумма дохода, до которой работник вправе получать налоговые вычеты на детей. Теперь вместо 350 тыс. рублей это 450 тыс. рублей.

Выросли и суммы, с которых НДФЛ удерживать и платить не нужно:

Вычет

Сумма в 2024 году

Сумма в 2025 году

На первого ребенка

1400 рублей

1400 рублей

На второго ребенка

1400 рублей

2800 рублей

На третьего ребенка и последующих детей

3000 рублей

6000 рублей

На ребенка-инвалида

6000 рублей

12 000 рублей

Как в 2025 году обособленному подразделению платить НДФЛ

Налоговые агенты платят НДФЛ в составе единого налогового платежа вне зависимости от наличия или отсутствия обособленного подразделения.

Если у организации есть обособленное подразделение, в котором работают сотрудники, то НДФЛ с их зарплат нужно учитывать по ОКТМО обособки отдельно от НДФЛ сотрудников головной организации.

Это деление НДФЛ «по кучкам» нужно показывать в уведомлении, где отдельно прописывают сумму налога по каждой ставке и каждому ОКТМО.

1С:ЗУП позволяет настроить учет по обособленным подразделениям: бухгалтер сможет заполнять 6-НДФЛ и формировать различные аналитические отчеты отдельно по каждому ОКТМО. Если возникли сложности, эксперты Ю-Софт помогут разобраться с настройками, решить технические задачи и проконсультируют по вопросам бухучета.

Сопровождение 1С. Попробуйте 10 дней бесплатно!

Освободите ваше время для основных задач, отдав все технические вопросы на нас. Закрывайте дела вовремя и будьте спокойны даже в загруженные периоды сдачи отчетности

Заполните форму, наш менеджер с вами свяжется:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «Ю-Софт Старт», ИНН 7726429561, erid: 2W5zFHPiVhz

Читайте также:

Информации об авторе

1С-Франчайзи «Ю-Софт»

1С-Франчайзи «Ю-Софт»

Настройка 1С-отчетности бесплатно

10 128 подписчиков56 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы