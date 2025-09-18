Топ-7 вопросов и ответов по НДФЛ в 2025 году

По каким ставкам считать НДФЛ резидентов в 2025 году
В 2025 в России начала действовать дифференцированная прогрессивная шкала НДФЛ, то есть как только доход человека достигает определенного порога, ко всему заработанному свыше этого порога нужно применять повышенную ставку, а именно:
Доход
Ставка НДФЛ
До 2,4 млн рублей
13%
2,4 — 5 млн рублей
15%
5 — 20 млн рублей
18%
20 — 50 млн рублей
20%
Более 50 млн рублей
22%
Исключение:
Выплаты участникам СВО, северные надбавки и районные коэффициенты. В отношении их действует шкала 2024 года: 13% для выплат до 5 млн рублей, свыше — 15%.
Доходы от продажи имущества до освобождающего от налога срока владения, дивиденды, доходы по вкладам. Для них используем ставку 13% до 2,4 млн рублей и 15% свыше 2,4 млн рублей.
Как в 2025 году считать НДФЛ с доходов, на которые распространяется районный коэффициент и северные надбавки
С 2025 года бухгалтерам нужно разделять зарплату на две базы и применять разные ставки к каждой:
К основной части зарплаты нужно применять пять ставок НДФЛ, которые зависят от общего годового дохода работника. Чем больше доход, тем выше ставка.
Часть зарплаты в виде районного коэффициента нужно облагать по ставке 13%, но только до тех пор, пока общий годовой доход работника не превысит 5 млн рублей. Как только доход перевалит за этот порог, ставка вырастет до 15%.
Если у вас есть вопросы по расчету НДФЛ в 2025 году или любые другие, связанные с бухгалтерским учетом и работой в 1С, — обращайтесь к экспертам Ю-Софт. Получите первую консультацию бесплатно: для этого напишите нам в Telegram и укажите кодовое слово «КЛЕРК».
Как считать НДФЛ с северных отпускных
В начале года многих бухгалтеров волновал вопрос, по каким ставкам считать НДФЛ с северных отпускных, так как для самих отпускных и для северных надбавок предусмотрены две разные прогрессивные шкалы НДФЛ.
Летом Минтруд, Минфин и ФНС таки пришли к единому мнению, что в отношении отпускных нужно использовать стандартную пятиступенчатую.
Логика такая:
Отпускные, компенсации отпуска при увольнении — это выплаты, которые рассчитываются исходя из среднего заработка. Если речь идет об отпускных работника Крайнего Севера и приравненных территорий, то в расчет среднего заработка попадает районный коэффициент, а вот сверх оплаты по среднему он не начисляется. Значит, и льготную шкалу НДФЛ к этим выплатам применять не нужно.
По каким ставкам считать НДФЛ нерезидентов в 2025 году
По умолчанию, ставка НДФЛ для нерезидентов — 30% для доходов от наемной работы, договоров ГПХ, продажи ценных бумаг, а также имущества раньше минимального срока владения. Еще есть ставка 15% — для дивидендов и доходов по вкладам.
Исключение — нерезиденты-льготники, к которым применяется базовая прогрессивная шкала НДФЛ как для резидентов. К ним относятся:
Россияне-удаленщики, которые работают за границей, и это условие зафиксировано в трудовом договоре.
Исполнители по договорам ГПХ, где заказчик — компания или предприниматель из России.
Беженцы и высококвалифицированные иностранные специалисты.
Граждане Беларуси, Армении, Казахстана или Киргизии.
Иностранцы, работающие по патенту из стран, с которыми у России действует безвизовый режим, например, Узбекистан, Таджикистан.
Какие доходы работодателям учитывать, чтобы правильно применить ставку НДФЛ
Прогрессивная шкала действует в отношении всех доходов физлица, в том числе зарплаты, гонораров по договорам ГПХ, выигрышей и прочего.
Бухгалтер при расчете НДФЛ учитывает все имеющиеся у него данные. Например, штатный водитель разово по договору ГПХ покрасил стены в офисе. При расчете налога и определении ставки бухгалтер объединит эти выплаты в одну налоговую базу.
За другими источниками доходов своих работников или исполнителей по гражданско-правовым договорам работодатель следить не должен, даже если это совместитель. Когда в следующем году все налоговые агенты отчитаются о выплатах физлицам по форме 6-НДФЛ, ФНС обобщит эти данные и увидит, кто сколько заработал и сколько НДФЛ заплатил, сама пересчитает налог и пришлет уведомление о доплате, если потребуется.
Пример. Зарплата Петрова за 2025 год составит 2 млн рублей, а доходы от договоров авторского заказа — 1,5 млн рублей. НДФЛ, удержанный каждым источников — 260 тыс. рублей и 195 тыс. рублей соответственно. ФНС увидит общий заработок 3,5 млн рублей и пересчитает налог:
НДФЛ с доходов до 2,4 млн рублей: 312 тыс. рублей.
НДФЛ с доходов свыше 2,4 млн рублей: (3,5 млн рублей – 2,4 млн рублей) * 15% = 165 тыс. рублей.
Итого НДФЛ: 477 тыс. рублей.
НДФЛ к доплате: 477 тыс. рублей – (260 тыс. рублей + 195 тыс. рублей) = 22 тыс. рублей.
Как изменились детские налоговые вычеты в 2025 году
С 2025 года детские налоговые вычеты носят беззаявительный характер. Это значит, что работодатель обязан их применять просто потому, что у сотрудника есть ребенок или дети, и подтверждающие это документы он предоставил на работу. Вычеты положены не только родителям, но и усыновителям и опекунам.
Если родители ребенка в разводе, то безусловное право на вычет получает родитель, с которым живет ребенок. Второй родитель вправе уменьшать НДФЛ только, если поддерживает ребенка финансово.
В 2025 году увеличилась сумма дохода, до которой работник вправе получать налоговые вычеты на детей. Теперь вместо 350 тыс. рублей это 450 тыс. рублей.
Выросли и суммы, с которых НДФЛ удерживать и платить не нужно:
Вычет
Сумма в 2024 году
Сумма в 2025 году
На первого ребенка
1400 рублей
1400 рублей
На второго ребенка
1400 рублей
2800 рублей
На третьего ребенка и последующих детей
3000 рублей
6000 рублей
На ребенка-инвалида
6000 рублей
12 000 рублей
Как в 2025 году обособленному подразделению платить НДФЛ
Налоговые агенты платят НДФЛ в составе единого налогового платежа вне зависимости от наличия или отсутствия обособленного подразделения.
Если у организации есть обособленное подразделение, в котором работают сотрудники, то НДФЛ с их зарплат нужно учитывать по ОКТМО обособки отдельно от НДФЛ сотрудников головной организации.
Это деление НДФЛ «по кучкам» нужно показывать в уведомлении, где отдельно прописывают сумму налога по каждой ставке и каждому ОКТМО.
