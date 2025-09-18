Топ-7 вопросов и ответов по НДФЛ в 2025 году

Как считать НДФЛ с северных отпускных

В начале года многих бухгалтеров волновал вопрос, по каким ставкам считать НДФЛ с северных отпускных, так как для самих отпускных и для северных надбавок предусмотрены две разные прогрессивные шкалы НДФЛ.

Летом Минтруд, Минфин и ФНС таки пришли к единому мнению, что в отношении отпускных нужно использовать стандартную пятиступенчатую.

Логика такая:

Отпускные, компенсации отпуска при увольнении — это выплаты, которые рассчитываются исходя из среднего заработка. Если речь идет об отпускных работника Крайнего Севера и приравненных территорий, то в расчет среднего заработка попадает районный коэффициент, а вот сверх оплаты по среднему он не начисляется. Значит, и льготную шкалу НДФЛ к этим выплатам применять не нужно.