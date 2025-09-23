📌 Закрываем 2025 год: стратегия, дедлайны и спокойные нервы

1. Организация процессов

Обсудите правила, ответственность и порядок передачи документов. Это убережет от декабрьских авралов, когда акты теряются, директор в отпуске, а у заместителя нет права подписи.

🏛️ Если работаете внутри компании

Главный риск: человеческий фактор — незакрепленные роли и несогласованные процессы.

Когда начинать: сентябрь – октябрь.

1. Сентябрь – начало октября: закрепите зоны ответственности. Кто формирует УПД, кто проверяет, кто отправляет в ЭДО, кто утверждает финально. Зафиксируйте это в регламенте или списке задач. До 1 ноября роли должны быть распределены и понятны всем.

Матрица RACI помогает зафиксировать роли: Responsible — кто делает, Accountable — кто отвечает за результат, Consulted — кого подключаем для консультации, Informed — кого держим в курсе

2. Первая половина октября: продумайте подстраховку. Кто заменит главного бухгалтера, если он заболеет в конце декабря? У кого есть право подписи? Есть ли МЧД (машиночитаемая доверенность, зарегистрированная в ФНС) на дублера? Может ли он зайти в личный кабинет ФНС и ЭДО? Разберитесь с этим заранее.

3. Первая половина октября: оцените нагрузку. Один УПД = ~30 минут, сверка = ~1 час → 40 УПД + 10 сверок = ~35 часов. Прибавьте отпуска и больничные, добавьте буфер на задержки. Так будет видно, где перегруз, и какие ставить приоритеты.

4. Вторая половина октября: расставьте приоритеты. Важное и срочное делайте сами, рутину делегируйте, несрочное планируйте, лишнее исключайте. Так вы не утонете в мелочах.

Матрица Эйзенхауэра — удобный инструмент, который помогает разделить задачи по приоритетам

5. Середина октября: продумайте антикризисные сценарии. Составьте инструкции на случай сбоев и проведите по ним короткие разборы.

Пример антикризисной таблицы для одного сценария

6. Конец октября: настройте напоминания. Заведите события вроде «Акт нужен до 20 числа», «проверить УПД», «подтвердить сверку». Это можно сделать в календаре в 1С, корпоративном календаре или Excel. Ставьте их минимум за три дня до дедлайна.

7. Конец октября – начало ноября: сделайте шаблоны писем. В декабре вам будет некогда сочинять тексты для контрагентов, поэтому заготовьте их заранее: «Подпишите акт до 25 декабря», «Формат УПД не проходит, обновите конфигурацию». Черновики можно набрасывать в нейросети, быстрым и единым стилем. Кстати, мы уже рассказывали, как бухгалтеру использовать ИИ для рутины.