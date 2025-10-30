Материальная помощь сотруднику в 2025 году: НДФЛ и страховые взносы

Что такое материальная помощь
Материальная помощь — это денежная выплата, которую работодатель предоставляет работнику или его семье в связи с определенными жизненными обстоятельствами. Это форма социальной поддержки, и она не связана с выполнением трудовых обязанностей.
Решение о выплате материальной помощи принимает работодатель, руководствуясь законодательством, коллективным договором, положением об оплате труда или своим внутренним решением. Но в некоторых ситуациях, например, в случае стихийного бедствия, она может быть обязательной.
Для выплаты материальной помощи обычно работник пишет заявление. В заявлении сотрудник указывает причины и прикладывает к нему подтверждающие документы, например, свидетельства о рождении, справки о болезни, документов о пожаре и т. д.
Виды материальной помощи
Выделяют несколько видов материальной помощи:
материальная помощь в связи с рождением или усыновлением ребенка;
материальная помощь в связи со смертью работника или члена его семьи;
материальная помощь в связи с чрезвычайной ситуацией вроде пожара в том месте, где живет работник, теракта или стихийного бедствия;
другие причины, например, юбилей, тяжелое финансовое положение в семье, выходом на пенсию и т. д.
Для каждого вида материальной помощи действуют свои правила удержания НДФЛ и начисления страховых взносов.
НДФЛ и страховые взносы с материальной помощи: таблица
Причина выплаты материальной помощи
НДФЛ
Страховые взносы
Документ-основание
Смерть бывшего или действующего работника или члена его семьи
Не облагается в полном объеме (п. 8 ст. 217 НК, письмо Минфина от 02.12.2016 № 03-04-05/71785)
Не облагается в полном объеме (пп. 3 п. 1 ст. 422 НК, письмо Минфина от 02.12.2016 № 03-04-05/71785)
Заявление, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство
У сотрудника появился ребенок (рождение, усыновление, оформление опекунства), и он обратился за выплатой в течение одного года после наступления права
В 2025 году не облагается в пределах 50 000 рублей (п. 8 ст. 217 НК)
В 2025 году не облагается в пределах 50 000 рублей (пп. 3 п. 1 ст. 422 НК)
Заявление, свидетельство о рождении, усыновлении, установлении опеки.
Лимит в 50 000 рублей в 2025 году действует в отношении каждого родителя (письма Минфина от 19.08.2019 № 03-15-06/63295, от 08.07.2019 № 03-04-06/50324, от 21.03.2018 № 03-04-06/17568).
В 2026 году по 1 млн рублей могут получить каждый из родителей, даже если работают в одной организации. Но пока официальных разъяснений в отношении нового лимита нет
В 2026 году не облагается в пределах 1 млн рублей (п. 8 ст. 217 НК). Но разъяснений относительно того, к какому событию привязывать необлагаемый лимит (к рождению или обращению за пособием) пока нет
В 2026 году не облагается в пределах 1 млн рублей (пп. 3 п. 1 ст. 422 НК). Но разъяснений относительно того, к какому событию привязывать необлагаемый лимит (к рождению или обращению за пособием) пока нет
У сотрудника родился ребенок, или он оформил опекунство или усыновил ребенка более года назад
Облагается в полном объеме по общим правилам
Облагается в полном объеме по общим правилам
Заявление, свидетельство о рождении, усыновлении, установлении опеки
Стихийное бедствие или теракт
Не облагается в полном объеме (п. 46 ст. 217 НК)
Не облагается в полном объеме (пп. 3 п. 1 ст. 422 НК)
Заявление, справка из МЧС или местной администрации о происшествии
Пожар
Не облагается в пределах сумм ущерба и при отсутствии вины погорельца (п. 46 ст. 217 НК, письмо Минфина от 15.11.2019 № 03-04-05/88251)
Не облагается в пределах сумм ущерба (пп. 3 п. 1 ст. 422 НК)
Заявление, справка из противопожарной службы, справка о сумме ущерба
Служба по контракту на СВО работника или члена его семьи
Не облагается в полном объеме (п. 93 ст. 217 НК)
Не облагается в полном объеме (пп. 18 п. 1 ст. 422 НК)
Заявление, документ, подтверждающий заключение контракта, документ о родстве (при необходимости)
Тяжелое финансовое положение, болезнь и прочее в отношении действующего работника
Не облагается в пределах 4 000 рублей (п. 28 ст. 217 НК)
Не облагается в пределах 4 000 рублей (пп. 11 п. 1 ст. 422 НК)
Заявление
Выход на пенсию бывшего работника в связи с инвалидностью
Не облагается в пределах 4 000 рублей (п. 28 ст. 217 НК)
Не облагается в пределах 4 000 рублей (пп. 11 п. 1 ст. 422 НК)
Заявление, справка об установлении инвалидности
Ставка НДФЛ и страховых взносов с материальной помощи
Если материальная помощь, о которой попросил работник, подпадает под налогообложение:
Ставка НДФЛ зависит от общего заработка работника-резидента с начала календарного года и подчиняется общему правилу о прогрессивной пятиступенчатой шкале.
С работников-нерезидентов нужно удержать НДФЛ в размере 30%.
Страховые взносы нужно начислять по ставке, установленной для работодателя, с учетом снижения при достижении лимита заработка для начисления страховых взносов (в общем случае 30% и 15,1% после регресса).
Взносы на травматизм нужно исчислять по ставке, которая действует в организации (базово — 0,2%).
Выплата материальной помощи: пример
У Иванова Д. Г. 20 сентября 2025 года родился сын, и отец сразу написал заявление о предоставлении ему материальной помощи и приложил к нему копию заявления о рождении ребенка. Работодатель назначил выплату в сумме 200 000 рублей.
Так как ребенок Иванова Д. Г. родился в 2025 году, то в отношении него действует правило о необлагаемом лимите в 50 000 рублей. Поэтому с суммы выше этого значения работодатель обязан начислить налоги. С учетом того, что к моменту выплата зарплата Иванова Д. Г. не достигла 2,4 млн рублей, к сверхлимитной материальной помощи применяем базовую ставку 13%:
НДФЛ: (200 000 — 50 000) * 13% = 19 500 рублей.
Страховые взносы по единому тарифу: (200 000 — 50 000) * 30% = 45 000 рублей.
Страховые взносы на травматизм: (200 000 — 50 000) * 0,2% = 300 рублей.
Материальная помощь к выплате: 200 000 — 19 500 = 180 500 рублей.
