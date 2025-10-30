Материальная помощь сотруднику в 2025 году: НДФЛ и страховые взносы

Что такое материальная помощь

Материальная помощь — это денежная выплата, которую работодатель предоставляет работнику или его семье в связи с определенными жизненными обстоятельствами. Это форма социальной поддержки, и она не связана с выполнением трудовых обязанностей.

Решение о выплате материальной помощи принимает работодатель, руководствуясь законодательством, коллективным договором, положением об оплате труда или своим внутренним решением. Но в некоторых ситуациях, например, в случае стихийного бедствия, она может быть обязательной.

Для выплаты материальной помощи обычно работник пишет заявление. В заявлении сотрудник указывает причины и прикладывает к нему подтверждающие документы, например, свидетельства о рождении, справки о болезни, документов о пожаре и т. д.